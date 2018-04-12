Minik bilim kahramanları İzmir'de yarışacak
Dünyanın en büyük çocuk organizasyonlarından biri olarak gösterilen First Lego League Jr, ‘Minik Bilim Kahramanları’nı İzmir'de buluşturacak.
İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri'nden (İZFAŞ) yapılan açıklamaya göre, 6-10 yaş arasındaki çocuklar, 14 Nisan'da Fuarizmir'de düzenlenecek First Lego League Jr. etkinliğine lego setleriyle ürettikleri ‘Suyun Macerası’ temasına uygun projelerle katılacak.
Türkiye'de Bilim Kahramanları Derneği tarafından ‘Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor’ adıyla 2014 yılından beri düzenlenen etkinlik, 20 takımın katılımıyla yapılacak.
Etkinlikte, suyun yolculuğunun bir bölümünü iyileştirmek için kendi çözümlerini hareketli bir lego modeli üzerinden tasarlayan çocuklar, projelerini paylaşacak.
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