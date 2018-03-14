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    Mimarlık öğrencisi Venedik Bienali’nde

    Hürriyet Eğitim
    14.03.2018 - 14:49 | Son Güncelleme:

    İzmir’de bir vakıf üniversitesinde mimarlık bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi olan Seyit Koyuncu, Venedik Bienali 16’ncı Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu’nda gerçekleştirilecek proje için seçilen 122 öğrenci arasında yer aldı.

    İstanbul Kültür Sanat Vakfı koordinasyonuyla düzenlenen Venedik Bienali Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu, sergi alanının dışında, öğrencilerin de katılımıyla üretme ve buluşma mekânı olacak. İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Seyit Koyuncu, Venedik Bienali 16’ncı Mimarlık Sergisi Türkiye Pavyonu’nda düzenlenecek Vardiya projesi için seçildi.

    YENİ BİR DENEYİM
    Dünya genelinde seçilen 122 öğrenci arasında yer alan Koyuncu, “Vardiya adıyla gerçekleşecek programda; genç, yaratıcı zihinlerin bireysel ve kolektif üretimleri olacak. Haftalık vardiyalar halinde biz genç mimar adayları İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın ev sahipliğinde Venedik’e gideceğiz. Venedik Mimarlık Bienali gibi çok önemli bir platformda bulunabilmek benim için çok heyecan verici ve kaçırılamayacak bir fırsat. Geçen yıl Londra’da yapılan FabFest'17 adlı tasarım festivalinde hocalarımız ve arkadaşlarımızla Londra’da en çok ve en az tweet atılan ve bir anda ortaya çıkıp kaybolma teması üzerinden kent tasarlamıştık. Tasarım, etkileyici tasarım dalında birincilik almıştı. Venedik Bienali’nden de yeni bir deneyimle döneceğim” diye konuştu.

    26 Mayıs-25 Kasım arasında yapılacak bienalde, seçilen öğrenciler bir hafta boyunca atölyelere de katılacak.

    Etiketler: İzmir Ekonomi Üniversitesi , ÖĞRENCİ , Mimarlık , Bienal , Venedik Bienali
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