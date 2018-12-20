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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
20.12.2018 - 15:46, Son Güncelleme:/

Mimarlık öğrencilerine ödül

Mimarlık öğrencileri Kıvılcım Yavuz ve Furkan Şahin, Mimarlık Eğitimi Derneği  tarafından bu yıl 17’ncisi düzenlenen ‘Mimarlık Öğrencileri Proje Ödülleri Birinci Yıl Projeleri’ kategorisinde jüri özel ödülünü kazandı.

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Mimarlık eğitimini geliştirmeyi amaçlayan Mimarlık Eğitimi Derneği’nin (MimED) bu yıl 17’nci kez düzenlediği 2018 Öğrenci Proje Yarışması’ndan Yaşar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ikinci sınıf öğrencileri Kıvılcım Yavuz ile Furkan Şahin ödülle döndü. ‘Mimari Tasarım’ derslerinde gerçekleştirdikleri dönem projelerini kapsayan, Türkiye ve KKTC'deki mimarlık bölümlerinde okuyanlara açık olan yarışmaya, 56 üniversiteden toplam 662 proje katıldı. 253 projenin ön değerlendirmeyi geçerek finale kaldığı yarışmada, her sınıf için ayrı ayrı verilen toplam 34 ödül, İstanbul Teknik Üniversitesi Taşkışla binasında yapılan törenle sahiplerini buldu. Yavuz ve Şahin, birinci sınıfta hazırladıkları ‘Eşik’ temalı projeleriyle ‘Birinci Yıl Projeleri’ kategorisinde jüri özel ödülüne hak kazandı.

TEMALARI HAYAT EŞİKLERİ
Ödül kazandıkları projeyle ilgili bilgi veren Yavuz ve Şahin, “Dersimiz eşik temalıydı. Eşik kavramı, hayatımızın her alanında mevcut. Göç, para, bazen fiziki bir engel, yaşamın her anı, hatta ölüm. Bu insanlık tarihi boyunca geçilen eşiklerden bazıları. Çünkü eşik, sadece geçmek için bir alan değil. Duyguların, başlangıçta veya bitiş noktalarında değil süreçte yani eşikte hissedildiğinden hareketle tasarımımız ortaya çıktı. Su, toprak ve gökyüzü olarak üç alana ayırdığımız projemizde; gözlemleyen kişiyi bir yerden başka bir yere götürürken geçtiği her alanın etkisini deneyimletmeyi amaçladık. Dokunma, görme ve duyma duyularıyla üç farklı deneyimi, eşiği anlattığımız tek bir tasarımda sunmayı hedefledik. Mekanların gözlemciyi yönlendirmesini ama bunu doğal yollarla ve hissettirmeden yapmasını istedik. Projemizde görülen alanlar, bu durumu açıklamak için tasarlandı. Birinci sınıf projemizle böyle bir yarışmada jüri özel ödülünü kazandığımız için çok mutluyuz” dedi.

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