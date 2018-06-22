'Mimar Sinan' için 24 saat geçmeden 110 bin imza
İstanbul Beşiktaş’taki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) İstanbul Devlet Konservatuvarı’nın, 26 Haziran’da boşaltılacağıyla ilgili kararın ardından üniversiteye on binlerce destek geldi.
Change.org sitesinde Nur Koç tarafından ‘İstanbul Devlet Konservatuvar Binamıza Dokunma’ adlı imza kampanyası başlatıldı. 21 Haziran’da öğleden sonra başlatılan kampanyaya, dün saat 15.00’e kadar 80371 kişi destek verdi. TBMM Başkanlık Divanı’nın muhatap alındığı kampanyada, özetle şu ifadeler yer aldı: “Geçmişle gelecek arasında bağ oluşturduğuna inandığımız binamızın, öğrenciler olarak elimizden alınmasını istemiyoruz. Hukuka aykırı bir şekilde alınan bu kararla ve üstelik herhangi bir yer gösterilmeden, nereye ve nasıl olacağı belirsiz bir şekilde okulumuzun tahliyesi kabul edilebilecek bir şey değil.”
‘TAHLİYE HUKUKSUZ DEĞİL’
TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı ise tahliyeyle ilgili özetle şu açıklamada bulundu: “Baltacılar Dairesi, TBMM Başkanlık Divanı’nın 19 Şubat 1985 tarihli kararıyla MSGSÜ’nün kullanımına geçici olarak tahsis edildi. Dolmabahçe Sarayı’nın daha önce farklı kurumlara tahsis edilip amacı dışında kullanılan ve orijinal yapısı kullanımdan dolayı zarar gören diğer tarihi binaları gibi Baltacılar Dairesi’nin tahsisi de, TBMM Başkanlık Divanı’nın 9 Mart 2017 tarihli kararıyla iptal edildi. Rektörlüğün yürütmeyi durdurma talepleri, mahkemeler tarafından oy birliğiyle reddedildi. Bu nedenle tahliyenin hukuksuz olduğuna yönelik açıklamalar gerçek dışı.”
‘CUMHURBAŞKANI’NA AKTARDIM’
MSGSÜ Rektörü Prof. Yalçın Karayağız da Hürriyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Binanın tarihinde müze faaliyeti hiç olmadı. Devlet bize bir yer gösterecek, ‘Bu yer konservatuvar eğitimi için uygundur’ diyecek, sonra taşınabiliriz. Konuyu 2017’de Meclis Başkanı İsmail Kahraman ile konuştum. 1.5 yıldır bir öneri teklifi olmadı. İstanbul Valisi Vasip Şahin, Nabi Avcı, İbrahim Kalın ile konuştum. Sayın Cumhurbaşkanı’nın da olduğu yerde 1.5 ay önce, ‘Cumhurbaşkanım bir dosya takdim ediyorum, çok yoğunsunuz, ancak içeriği çok önemli, bakarsanız çok sevinirim, İbrahim Bey’e bırakıyorum’ dedim. Bu yoğunlukta bakılmış mıdır bilemem.”
‘ÇINARIN DİBİNE BALTA VURULMAZ’
Üniversitenin tiyatro bölümü kurucularından, emekli öğretim üyesi Zeliha Berksoy, Hürriyet’e, “Üniversitenin 45 yıllık hocasıyım. MSGSÜ yıllardır nitelikli eğitim veriyor. Ulusal ve uluslararası alanda sanat hayatını sürdüren binlerce mezunu var. Böyle bir çınarın dibine balta vurulamaz” diyerek karara tepki gösterdi. Twitter’da paylaşılan bazı tepkiler ise şöyle:
Fazıl Say (Piyanist): Zor oldu her şey zor... Yorucu... Şaşırtıcı... Üzücü... Haksız...
Doğa Rutkay (Oyuncu): Şaka mı bu!!!!
Sabahat Akkiraz (Müzisyen): Hep söylerim, sanat ile siyaset kavga eder ama hep sanat kazanır.
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