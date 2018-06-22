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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Eğitim
Gülseven ÖZKAN
22.06.2018 - 23:22, Son Güncelleme:

'Mimar Sinan' için 24 saat geçmeden 110 bin imza

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'Mimar Sinan' için 24 saat geçmeden 110 bin imza

İstanbul Beşiktaş’taki Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) İstanbul Devlet Konservatuvarı’nın, 26 Haziran’da boşaltılacağıyla ilgili kararın ardından üniversiteye on binlerce destek geldi.

Mimar Sinan için 24 saat geçmeden 110 bin imzaChange.org sitesinde Nur Koç tarafından ‘İstanbul Devlet Konservatuvar Binamıza Dokunma’ adlı imza kampanyası başlatıldı. 21 Haziran’da öğleden sonra başlatılan kampanyaya, dün saat 15.00’e kadar 80371 kişi destek verdi. TBMM Başkanlık Divanı’nın muhatap alındığı kampanyada, özetle şu ifadeler yer aldı: “Geçmişle gelecek arasında bağ oluşturduğuna inandığımız binamızın, öğrenciler olarak elimizden alınmasını istemiyoruz. Hukuka aykırı bir şekilde alınan bu kararla ve üstelik herhangi bir yer gösterilmeden, nereye ve nasıl olacağı belirsiz bir şekilde okulumuzun tahliyesi kabul edilebilecek bir şey değil.”

‘TAHLİYE HUKUKSUZ DEĞİL’
TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı ise tahliyeyle ilgili özetle şu açıklamada bulundu: “Baltacılar Dairesi, TBMM Başkanlık Divanı’nın 19 Şubat 1985 tarihli kararıyla MSGSÜ’nün kullanımına geçici olarak tahsis edildi. Dolmabahçe Sarayı’nın daha önce farklı kurumlara tahsis edilip amacı dışında kullanılan ve orijinal yapısı kullanımdan dolayı zarar gören diğer tarihi binaları gibi Baltacılar Dairesi’nin tahsisi de, TBMM Başkanlık Divanı’nın 9 Mart 2017 tarihli kararıyla iptal edildi. Rektörlüğün yürütmeyi durdurma talepleri, mahkemeler tarafından oy birliğiyle reddedildi. Bu nedenle tahliyenin hukuksuz olduğuna yönelik açıklamalar gerçek dışı.”

‘CUMHURBAŞKANI’NA AKTARDIM’
MSGSÜ Rektörü Prof. Yalçın Karayağız da Hürriyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Binanın tarihinde müze faaliyeti hiç olmadı. Devlet bize bir yer gösterecek, ‘Bu yer konservatuvar eğitimi için uygundur’ diyecek, sonra taşınabiliriz. Konuyu 2017’de Meclis Başkanı İsmail Kahraman ile konuştum. 1.5 yıldır bir öneri teklifi olmadı. İstanbul Valisi Vasip Şahin, Nabi Avcı, İbrahim Kalın ile konuştum. Sayın Cumhurbaşkanı’nın da olduğu yerde 1.5 ay önce, ‘Cumhurbaşkanım bir dosya takdim ediyorum, çok yoğunsunuz, ancak içeriği çok önemli, bakarsanız çok sevinirim, İbrahim Bey’e bırakıyorum’ dedim. Bu yoğunlukta bakılmış mıdır bilemem.”

‘ÇINARIN DİBİNE BALTA VURULMAZ’
Üniversitenin tiyatro bölümü kurucularından, emekli öğretim üyesi Zeliha Berksoy, Hürriyet’e, “Üniversitenin 45 yıllık hocasıyım. MSGSÜ yıllardır nitelikli eğitim veriyor. Ulusal ve uluslararası alanda sanat hayatını sürdüren binlerce mezunu var. Böyle bir çınarın dibine balta vurulamaz” diyerek karara tepki gösterdi. Twitter’da paylaşılan bazı tepkiler ise şöyle:

Fazıl Say (Piyanist): Zor oldu her şey zor... Yorucu... Şaşırtıcı... Üzücü... Haksız...

Doğa Rutkay (Oyuncu): Şaka mı bu!!!!

Sabahat Akkiraz (Müzisyen): Hep söylerim, sanat ile siyaset kavga eder ama hep sanat kazanır.

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