Milli sporcuların öğretmenlik başvurusu başladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriMilli sporcuların öğretmenlik başvurusu başladı
GeriEğitim Milli sporcuların öğretmenlik başvurusu başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
AA
08.05.2019 - 09:43, Son Güncelleme:/

Milli sporcuların öğretmenlik başvurusu başladı

MEB, beden eğitimi alanında öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla milli sporcular içerisinden 86 kontenjana sözleşmeli aday öğretmen yapılmak üzere 7-11 Mayıs'ta başvuruları alacak.

Milli sporcuların öğretmenlik başvurusu başladı
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı eğitim kurumlarının beden eğitimi alanında öğretmen ihtiyacının karşılanması amacıyla milli sporcular içerisinden 86 kontenjana sözleşmeli aday öğretmen yapılmak üzere 7-11 Mayıs'ta başvurular alınacak.

ATAMA TARİHİ SONRA AÇIKLANACAK
Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarının beden eğitimi alanında öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik'in ek 4'üncü maddesi doğrultusunda milli sporculardan 86 kontenjana, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli aday öğretmen ataması yapılmak üzere bugünden itibaren başvurular alınacak. Başvurular için son gün 11 Mayıs olarak belirlendi. Yapılan başvurular 13-19 Mayıs'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından değerlendirilecek. Genel müdürlüğün yaptığı değerlendirme doğrultusunda başvurularla ilgili onay/ret işlem sonuçları sistem üzerinden 20 Mayıs'ta ilan edilecek. Başvurusu reddedilenler için yeniden başvuru işlemleri 21 Mayıs'ta alınacak. Bu başvurular da 22-23 Mayıs'ta değerlendirilip, sonuçları 24 Mayıs'ta duyurulacak. İl milli eğitim müdürlüklerinin onay ve ret işlemleri, 27-31 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Atama tarihi ise ileri bir zamanda açıklanacak.

BAŞVURU ŞARTLARI
Başvuru şartları arasında milli sporculardan, Olimpiyat Oyunları, Parolimpik Oyunları, Dünya Üniversitelerarası Spor Oyunları (Universiade), Akdeniz Oyunları ile Dünya Askeri Oyunlarında bireysel veya takım halinde yarışmalarda ilk üç dereceye girme, Uluslararası Olimpiyat Komitesinin tanıdığı spor dallarının büyükler, gençler veya ümitler kategorilerinde Dünya veya Avrupa şampiyonaları ile Uluslararası Askeri Sporlar Konseyince yapılan Dünya veya Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye girme ile belirtilen yarışmaların takım sporlarında en az on kez Türkiye'yi temsil ederek milli sporcu belgesi almış olma yer alıyor.

EN FAZLA 20 TERCİH
Başvurular, ‘http://personel.meb.gov.tr’ adresindeki ‘milli sporcuların ataması’ linkinden elektronik başvuru formu doldurularak belirlenen süreler içerisinde yapılacak. Adaylar, beden eğitimi alanında ilan edilen eğitim kurumları arasından 20 eğitim kurumuna kadar tercihte bulunabilecek.

 

DUYURU İÇİN TIKLAYIN
TAKVİM İÇİN TIKLAYIN
MİLLİ SPORCULARIN ATAMALARINDA ESAS ALINACAK ÖNCELİK SIRALAMASI TABLOSU İÇİN TIKLAYIN
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber

Milli sporcuların öğretmenlik başvurusu başladı

LGS kılavuzu güncellendi

Kolejden Haydarpaşa Lisesi’ne laboratuvar

Liseden mezunlarına ödül