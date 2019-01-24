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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
24.01.2019 - 11:09, Son Güncelleme:/

Milli sporcuların beden eğitimi öğretmenliği başvuruları başladı

Milli sporcular, MEB tarafından beden eğitimi öğretmen olarak atanacak. 23 Ocak’ta başlayan başvurular, 29 Ocak’a kadar devam edecek. Atamalar ise 1 Şubat’ta yapılacak.

Milli sporcuların beden eğitimi öğretmenliği başvuruları başladı
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) milli sporcuları, beden eğitimi öğretmeni olarak atayacak. Türkiye’yi uluslararası oyun ve yarışmalarda temsil eden profesyoneller, okullarda sözleşmeli beden eğitimi öğretmeni olarak görev alabilecek. 23-29 Ocak arasında başvuru yapacak olan adaylar, 1 Şubat’ta atanacak.

İLK 3’E GİRME ŞARTI
MEB tarafından yayınlanan duyuruya göre, başvuracak milli sporcularda; olimpiyat, paralimpik, dünya üniversiteler arası spor oyunları ve Akdeniz oyunları gibi yarışmalarda ilk üç dereceye girme şartı aranacak. Söz konusu yarışmalarda takım sporlarında en az 10 kez Türkiye’yi temsil ederek ‘milli sporcu’ belgesi alınmış olması gerekecek.Belirtilen başarı durumlarında eşitlik hâlinde, önce mezun olana, bunun da eşit olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik verilecek. 

BAŞVURU İÇİN TIKLAYIN 

İŞTE ATAMA YAPILACAK BRANŞLAR:
Amerikan Futbolu (IOC TANINAN) MÜSABAKA TÜR KODU
Askeri Pentatlon (IOC TANINAN)
Atıcılık (PARALİMPİK)
Atıcılık Plak Atışları (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)
Atıcılık ( OLİMPİK)
Atletizm Dağkoşusu (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)
Atletizm İsveç Bayrak Yarışı(OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)
Atletizm Kross (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)
Atletizm Multiday Race (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)
Atletizm (PARALİMPİK)
Atletizm Ultra Maraton (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)
Atletizm Yarı Maraton (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)
Atletizm( OLİMPİK)
Badminton -( OLİMPİK) (Dünya ve Avrupa Şampiyonası Bireysel ve Takım)
Badminton (PARALİMPİK)
Badminton Speed Badminton (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)
Bandy (IOC TANINAN)
Basketbol Tekerlekli Sandalye(PARALİMPİK)
Basketbol( OLİMPİK)
Beyzbol-Softbol ( OLİMPİK)
Biatlon (IOC TANINAN)
Bilardo (IOC TANINAN)
Binicilik Atlı Dayanıklılık (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)
Binicilik (PARALİMPİK)
Binicilik Pony (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)
Binicilik (OLİMPİK)
Bisiklet Cyclo Cross (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)
Bisiklet Indoor (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)
Bisiklet (PARALİMPİK)
Bisiklet (OLİMPİK)
Bocce (IOC TANINAN)
Bocce (PARALİMPİK)
Boks (OLİMPİK)
Bowling (IOC TANINAN)
Briç (IOC TANINAN)
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