Milli sporcuların beden eğitimi öğretmenliği başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) milli sporcuları, beden eğitimi öğretmeni olarak atayacak. Türkiye’yi uluslararası oyun ve yarışmalarda temsil eden profesyoneller, okullarda sözleşmeli beden eğitimi öğretmeni olarak görev alabilecek. 23-29 Ocak arasında başvuru yapacak olan adaylar, 1 Şubat’ta atanacak.

İLK 3’E GİRME ŞARTI

MEB tarafından yayınlanan duyuruya göre, başvuracak milli sporcularda; olimpiyat, paralimpik, dünya üniversiteler arası spor oyunları ve Akdeniz oyunları gibi yarışmalarda ilk üç dereceye girme şartı aranacak. Söz konusu yarışmalarda takım sporlarında en az 10 kez Türkiye’yi temsil ederek ‘milli sporcu’ belgesi alınmış olması gerekecek.Belirtilen başarı durumlarında eşitlik hâlinde, önce mezun olana, bunun da eşit olması hâlinde yaşı büyük olana öncelik verilecek.

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İŞTE ATAMA YAPILACAK BRANŞLAR:

Amerikan Futbolu (IOC TANINAN) MÜSABAKA TÜR KODU

Askeri Pentatlon (IOC TANINAN)

Atıcılık (PARALİMPİK)

Atıcılık Plak Atışları (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)

Atıcılık ( OLİMPİK)

Atletizm Dağkoşusu (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)

Atletizm İsveç Bayrak Yarışı(OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)

Atletizm Kross (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)

Atletizm Multiday Race (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)

Atletizm (PARALİMPİK)

Atletizm Ultra Maraton (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)

Atletizm Yarı Maraton (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)

Atletizm( OLİMPİK)

Badminton -( OLİMPİK) (Dünya ve Avrupa Şampiyonası Bireysel ve Takım)

Badminton (PARALİMPİK)

Badminton Speed Badminton (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)

Bandy (IOC TANINAN)

Basketbol Tekerlekli Sandalye(PARALİMPİK)

Basketbol( OLİMPİK)

Beyzbol-Softbol ( OLİMPİK)

Biatlon (IOC TANINAN)

Bilardo (IOC TANINAN)

Binicilik Atlı Dayanıklılık (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)

Binicilik (PARALİMPİK)

Binicilik Pony (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)

Binicilik (OLİMPİK)

Bisiklet Cyclo Cross (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)

Bisiklet Indoor (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)

Bisiklet (PARALİMPİK)

Bisiklet (OLİMPİK)

Bocce (IOC TANINAN)

Bocce (PARALİMPİK)

Boks (OLİMPİK)

Bowling (IOC TANINAN)

Briç (IOC TANINAN)

Buz Hokeyi İnline Hokey (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)

Buz Hokeyi (PARALİMPİK)

Buz Hokeyi ( OLİMPİK)

Buz Pateni Senkronize (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)

Buz Pateni (OLİMPİK)

Can Kurtarma (IOC TANINAN)

Cheer (IOC TANINAN)

Cimnastik Akrobatik Cimnastik (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)

Cimnastik Parkur (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)

Cimnastik Step Aerobik (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)

Cimnastik (OLİMPİK)

Curling Floor (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)

Curling (PARALİMPİK)

Curling (OLİMPİK)

Dağ Kayağı (IOC TANINAN)

Dağcılık-Tırmanış (IOC TANINAN)

Dalga Sörfü (OLİMPİK)

Dans (PARALİMPİK)

Dans Sporları (IOC TANINAN)

Eskrim Tekerlekli Sandalye (PARALİMPİK)

Eskrim (OLİMPİK)

Floorball (IOC TANINAN)

Futbol Futsal (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)

Futbol (PARALİMPİK)

Futbol Plaj Futbolu (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)

Futbol ( OLİMPİK)

Goalball (PARALİMPİK)

Golf (OLİMPİK)

Güreş (OLİMPİK)

Güreş Plaj Güreşi (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)

Halat Çekme (IOC TANINAN)

Halter (PARALİMPİK)

Halter (OLİMPİK)

Hava Sporları (IOC TANINAN)

Hentbol Plaj Hentbol (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)

Hentbol (OLİMPİK)

Hokey Salon Hokeyi (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)

Hokey (OLİMPİK)

Icestocksport (IOC TANINAN)

Judo (PARALİMPİK)

Judo (OLİMPİK)

Kano Deniz Kano (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)

Kano Dragon Bot (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)

Kano (PARALİMPİK)

Kano (OLİMPİK)

Karate (OLİMPİK)

Kayak HS60-HS70 (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)

Kayak HS71-HS80 (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)

Kayak HS81-HS90 (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)

Kayak HS91-HS100 (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)

Kayak (PARALİMPİK)

Kayak Tekerlekli Kayak Bayrak (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)

Kayak Tekerlekli Klasik (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)

Kayak Tekerlekli Mass Start (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)

Kayak Tekerlekli Serbest (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)

Kayak Tekerlekli Skialtlon (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)

Kayak Tekerlekli Sprint (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)

Kayak (OLİMPİK)

Kaykay (OLİMPİK)

Kısa Mesafe Sürat Pateni ( OLİMPİK)

Kızak (OLİMPİK)

Kickboks (IOC TANINAN)

Korfbol (IOC TANINAN)

Kriket (IOC TANINAN)

Kürek (PARALİMPİK)

Kürek (OLİMPİK)

Masa Tenisi (PARALİMPİK)

Masa Tenisi (OLİMPİK)

Modern Pentatlon (OLİMPİK)

Modern Pentatlon-Tetrathlon (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)

Motonotik (IOC TANINAN)

Motosiklet (IOC TANINAN)

Muaythai (IOC TANINAN)

Netbol (IOC TANINAN)

Okçuluk Makaralı Yay (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)

Okçuluk (PARALİMPİK)

Okçuluk( OLİMPİK)

Oryantring (Yön Bulma) (IOC TANINAN)

Otomobil (IOC TANINAN)

Palote Basque (IOC TANINAN)

Polo (IOC TANINAN)

Power Boating (IOC TANINAN)

Ragbi Tekerlekli Sandalye (PARALİMPİK)

Ragbi( OLİMPİK)

Raketbol (IOC TANINAN)

Roller Sport (IOC TANINAN)

Satranç (IOC TANINAN)

Sörf (IOC TANINAN)

Sportif Tırmanış( OLİMPİK)

Squash (IOC TANINAN)

Su Kayağı (IOC TANINAN)

Su Topu (IOC TANINAN)

Sualtı Sporları (IOC TANINAN)

Sumo (IOC TANINAN)

Sürat Pateni (OLİMPİK)

Taekwondo (PARALİMPİK)

Taekwondo Pumse (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)

Taekwondo Serbest Stil Pumse (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)

Taekwondo Tanınmış Pumse (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)

Taekwondo( OLİMPİK)

Tekerlekli Paten Sporları (IOC TANINAN)

Tenis Tekerlekli Sandalye (PARALİMPİK)

Tenis( OLİMPİK)

Triatlon Aquatlon (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)

Triatlon Duatlon (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)

Triatlon (PARALİMPİK)

Triatlon ( OLİMPİK)

Uçan Disk (IOC TANINAN)

Voleybol Kar Voleybolu (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)

Voleybol (PARALİMPİK)

Voleybol( OLİMPİK)

Wushu (IOC TANINAN)

Yelken 29 Er (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)

Yelken 420 (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)

Yelken Dragon (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)

Yelken Funbord (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)

Yelken IOM (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)

Yelken Kitebord (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)

Yelken Laser 4.7 (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)

Yelken Pirat (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)

Yelken R70 (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)

Yelken Slalom (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)

Yelken( OLİMPİK)

YelkenTekno 293 (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)

Yüzme Combo (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)

Yüzme( OLİMPİK)

Yüzme (PARALİMPİK)

Yüzme 1 M Tramplen (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)

Yüzme Figür (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)

Yüzme Solo (OLİMPİK OLMAYAN ALT BRANŞ)