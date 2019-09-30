Milli sporcular şampiyon öğrencilerle buluştu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriMilli sporcular şampiyon öğrencilerle buluştu
GeriEğitim Milli sporcular şampiyon öğrencilerle buluştu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
AA
30.09.2019 - 17:47, Son Güncelleme:/

Milli sporcular şampiyon öğrencilerle buluştu

Dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonu milli sporcular, 'Milli Mücadelemizin 100'üncü Yılının Şampiyonları' programında 31 spor branşında derece elde eden 210 öğrenci için düzenlenen ödül törenine katıldı.

Milli sporcular şampiyon öğrencilerle buluştu
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonu milli sporcular, 'Milli Mücadelemizin 100'üncü Yılının Şampiyonları' programında 31 spor branşında derece elde eden 210 öğrenci için düzenlenen ödül törenine katıldı. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen program, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Halil Mutlu, olimpiyat şampiyonu halterci Nurcan Taylan ve dünya şampiyonu milli halterci Şaziye Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu sporcular ile 73 okuldan öğrenci ve antrenörlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Ankara Valisi Vasip Şahin, Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'ndaki tören öncesinde yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Kültürde, bilimde, sanatta ve sporda bu ülkenin, bu milletin başarısını arttırmamız lazım. Bizim şimdi elde edeceğimiz başarı, atalarımıza karşı bir şükran ve minnet ve ifadesi olacak. Milli sporcular öğrencilere ilham veriyor. Onlar 'Biz bu milletin ferdi olarak bunu başardık, siz de başarabilirsiniz.' diyor. Yeter ki kendinize inanın. Mutlaka başarırsınız."

Konuşmanın ardından ödül törenine geçildi. Genç sporculara madalyalarını Vali Şahin ile takdim eden milli güreşçi Kayaalp ise, başarı elde etmek için çok çalışmak gerektiğini söyledi. Kayaalp, "İlk günkü heyecanla işime daha sıkı sarılıyorum. Şimdi olimpiyat şampiyonluğuna hazırlanıyorum. Hedefim almadığım tek madalya olan olimpiyat şampiyonluğunu kazanmak" dedi.

Programda 31 spor branşında derece elde eden 210 öğrenciye madalyaları takdim edildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
Milli sporcular şampiyon öğrencilerle buluştu
2019-DGS ek yerleştirme tercihleri 1 Ekim'de başlıyor
60’ıncı yıllarında Anıtkabir’i ziyaret ettiler
Hastane odasında ders veriyor