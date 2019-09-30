Milli sporcular şampiyon öğrencilerle buluştu
Dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonu milli sporcular, 'Milli Mücadelemizin 100'üncü Yılının Şampiyonları' programında 31 spor branşında derece elde eden 210 öğrenci için düzenlenen ödül törenine katıldı.
Dünya, Avrupa ve olimpiyat şampiyonu milli sporcular, 'Milli Mücadelemizin 100'üncü Yılının Şampiyonları' programında 31 spor branşında derece elde eden 210 öğrenci için düzenlenen ödül törenine katıldı. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen program, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Halil Mutlu, olimpiyat şampiyonu halterci Nurcan Taylan ve dünya şampiyonu milli halterci Şaziye Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu sporcular ile 73 okuldan öğrenci ve antrenörlerin katılımıyla gerçekleştirildi.
Ankara Valisi Vasip Şahin, Milli Eğitim Bakanlığı Şura Salonu'ndaki tören öncesinde yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"Kültürde, bilimde, sanatta ve sporda bu ülkenin, bu milletin başarısını arttırmamız lazım. Bizim şimdi elde edeceğimiz başarı, atalarımıza karşı bir şükran ve minnet ve ifadesi olacak. Milli sporcular öğrencilere ilham veriyor. Onlar 'Biz bu milletin ferdi olarak bunu başardık, siz de başarabilirsiniz.' diyor. Yeter ki kendinize inanın. Mutlaka başarırsınız."
Konuşmanın ardından ödül törenine geçildi. Genç sporculara madalyalarını Vali Şahin ile takdim eden milli güreşçi Kayaalp ise, başarı elde etmek için çok çalışmak gerektiğini söyledi. Kayaalp, "İlk günkü heyecanla işime daha sıkı sarılıyorum. Şimdi olimpiyat şampiyonluğuna hazırlanıyorum. Hedefim almadığım tek madalya olan olimpiyat şampiyonluğunu kazanmak" dedi.
Programda 31 spor branşında derece elde eden 210 öğrenciye madalyaları takdim edildi.
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