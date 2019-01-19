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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
İHA
19.01.2019 - 14:08, Son Güncelleme:/

Milli Eğitim Müdüründen velilere karne mektubu 

Malatya'nın Kale ilçesinde Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akkaya, karnelerle birlikte velilere bir mektup gönderdi.

Milli Eğitim Müdüründen velilere karne mektubu 
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Malatya'nın Kale ilçesinde Milli Eğitim Müdürü Mustafa Akkaya, karnelerle birlikte velilere bir mektup göndererek velilerin okula daha fazla gelerek çocuklarının eğitim sürecine daha fazla katılmalarını istedi. Mektupta geleceğin mimarı çocuklar için gayretlerinden bahseden Akkaya, yaptığı çalışmalardan velileri haberdar etti. Bütünüyle taşımalı eğitimin olduğu Kale'de velileri eğitim sürecinin içine daha çok dahil etmek isteyen Akkaya, bu anlamda okula mesafe olarak uzak velilere bizzat evlerine giderek yakınlığını hissettirdi. Mektupta geleceğin inşasında rol alacak çocuklar için ilçe olarak seferber halinde olduğunu belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Akkaya, velilerin daha çok okula gelerek eğitim sürecinin içinde yer almasını istedi. Akkaya, ilçe olarak hafta içi eğitiminde ve hafta sonu kurslarında öğrenciler için tüm imkanlarını kullandığını, bu anlamda lise öğrencilerinin hafta sonu kurslarına katılmaları için ücretsiz taşıma imkanı sunulduğunu belirtti. Eğitim sadece okulda değil çocukların vakitlerinin büyük kısmını geçirdiği ailelerde gerçekleştiğini dile getiren Akkaya, “Geleceğimizi güzelleştirmek istiyorsak, yekvücut olarak el ele vererek beraber hareket edilmesi gerekiyor” diye konuştu.

 

 

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