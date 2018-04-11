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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
11.04.2018 - 15:55, Son Güncelleme:

Milli eğitim müdürü sayesinde yeniden okullu oldular

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Milli eğitim müdürü sayesinde yeniden okullu oldular

Kırklareli'nde eğitimlerini yarıda bırakan iki gencin yaşamı, Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım ile tanışmalarıyla değişti. Aşım, makamına davet ettiği gençleri, okula dönmeleri konusunda ikna ederek, eğitim yaşamlarının kaldığı yerden devam etmesini sağladı.

Kırklareli'nde eğitimlerini yarıda bırakan iki Roman genç, Kırklareli Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım'ın çabalarıyla okullarına geri döndü. Milli Eğitim Müdürü Aşım, hafta sonu tatilinde kent merkezinde dolaşırken çiçek fotoğrafı çeken iki genci fark etti. Yanlarına giderek tanıştığı Çağrı Bozacı (15) ile Serdar Tuğral'ın (15) eğitim hayatlarının yarım kaldığını öğrenen Aşım, bu duruma çok üzüldü.

Çocukları makamına davet eden Aşım, gençlere her şeye rağmen eğitimlerini tamamlamaları gerektiğini ve bu konuda kendilerine destek olacağını anlattı. Aşım, daha sonda makamında konuk ettiği Çağrı ve Serdar'ı makam aracına bindirerek Ahmet Mithat Ortaokulu'na götürdü.

Kayıtları yapılan iki arkadaş, 7'nci sınıf öğrencisi olarak yeniden okullarına başladı.

Milli eğitim müdürü sayesinde yeniden okullu oldular

Müziğe olan yetenekleri dikkati çeken iki arkadaş, okulda arkadaşlarına mini bir konser verdi.

Milli Eğitim Müdürü Aşım, okuldan ayrı kalan çocukların yeniden sınıflarına dönmelerinden çok mutlu olduğunu söyledi.

Bozacı ve Tuğral'ın artık hayata daha umutla baktığını belirten Aşım, "Aileleri de bu durumdan çok memnun. Serdar ve Çağrı, benzer durumlarda olan, eğitimlerini yarıda bırakmış diğer arkadaşlarına da iyi birer örnek oluyorlar" dedi.

Öğrencilerden Çağrı Bozacı da tesadüfen tanıştıkları Milli Eğitim Müdürü sayesinde hayallerinin yeniden yeşerdiğini söyledi.

Okulu bıraktığı için sonradan büyük pişmanlık yaşadığını anlatan Bozacı,"Çok mutluyuz, sevinçliyiz. Bir cahillik ettik okulu bırakmıştık aslında erken kalkmak zor geliyordu. Bütün arkadaşlarım okula giderken ben evde kalıyordum. 'Böyle olmaz' dedim ve kendi kendime sinir olmaya başladım. Okula yeniden dönersem arkadaşlarım dalga geçer diye düşündüm. Daha sonra müdür beyle tanıştık ve okuluma kavuştum, çok mutluyum" diye konuştu.

Milli eğitim müdürü sayesinde yeniden okullu oldular

Bozacı, umutlarını yeniden yeşerten Aşım'a teşekkür etti.

Yaklaşık üç ay okula gitmediğini ve çok pişmanlık duyduğunu belirten Serdar Tuğral ise "Hiç kimse okulunu bırakmasın" dedi. Okula gitmediği günlerin çok sıkıcı ve pişmanlıklarla dolu olduğunu vurgulayan Tuğral, "Okula başladığım için çok mutluyum. Okula geri dönebileceğimi sanmıyordum. Bir mucize oldu ve çok mutluyum şu an. Hedefim ünlü bir piyanist ya da kemancı olmak. Yani sanatçı olmak istiyorum. Bunun üzerine eğitim alacağım ve çalışacağım" diye konuştu.

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