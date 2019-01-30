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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
30.01.2019 - 10:28, Son Güncelleme:/

Milli eğitim müdürlerine ‘takım ruhu’ testi

Antalya'da düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonu ve Değişimi Yönetmek Çalıştayı'na katılan milli eğitim müdürleri, grup içi etkileşimi artırmak ve takım ruhunu oluşturmak amacıyla çeşitli sportif oyunlarda hünerlerini sergiledi. Bakan Selçuk, "Arkadaşlarımız sadece spor anlamında değil, strateji oyunlarını bireysel ve grup olarak nasıl çözümleyecek ve en hızlı çözümü, en uygun şekilde nasıl geliştirecek bunun çabası içinde" dedi.

Milli eğitim müdürlerine ‘takım ruhu’ testi
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Antalya'da gerçekleştirilen 2023 Eğitim Vizyonu ve Değişimi Yönetmek Çalıştayı'na katılan milli eğitim müdürleri, takım çalışması atölyesi kapsamında çeşitli sportif oyunlarda mücadele etti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Antalya'da milli eğitim müdürleri ile vizyon 2023 belgesinin detaylandırılması ve ortak bir dil oluşturulması konusunda çalışma yaptıklarını ve bunun üç gün süreceğini söyledi. Bu dili sadece bilgisel ya da düşünceler üzerinden değil, çocuklarla ilgili bütünsellik anlayışının milli eğitim müdürlerine yansıtılması açısından ele aldıklarını belirten Selçuk, şöyle konuştu:
"Milli eğitim müdürlerimizin sadece bilgi alması değil, eylem, duygu, düşünce olarak birlikte hareket edebilmesi, takım olabilmesi, ekip olarak belli bir proje yürütebilmesi konusunda çalışmalar yapıyoruz. Burada birkaç tane takımımız var, her bir takımımızın görevleri var. Bu görevleri en kısa sürede ve en başarılı şekilde nasıl yapacakları hedef olarak gösteriliyor. Birlikte çalışmanın, ortak bir dil kullanmanın heyecanını yaşamalarını arzu ediyoruz. Aslında burada birtakım strateji oyunları var, sadece spor anlamında değil, strateji oyunlarını bireysel ve grup olarak nasıl çözümleyecekler ve en hızlı çözümü, en uygun şekilde nasıl geliştirecekler bunun çabası içindeler."

Milli eğitim müdürlerine ‘takım ruhu’ testi

ÇALIŞMA 2023 VİZYON PROJESİNİN BİR PARÇASI
Oyunlardaki sonuçlara göre bir sıralama yapılacağını belirten Selçuk, bu etkinlikteki amaçlarının milli eğitim müdürlerinin birbirleriyle kaynaşmaları, ekip olma konusundaki yeteneklerini geliştirmeleri ve birlikte iş yapmanın gururunu taşımaları olduğunu söyledi. Çalışmanın 2023 vizyon projesinin bir parçası olduğunu belirten Selçuk, bütünselliği sadece müfredat ya da çocukların eğitimi üzerinden ele almadıklarını, eğitimle ilgili kim varsa herkesin bu bakış açısıyla bir arada olmasını önemsediklerini söyledi.

Milli eğitim müdürlerinin oyunlarına da katılan Selçuk, "Bel çevrenizi ölçeceğiz, bir sonraki geldiğinizde kontrol edeceğim, ne kadar zayıflamışsınız bakacağız" dedi.

Selçuk'un hareketli olduklarını belirttiği milli eğitim müdürleri de takım çalışması atölyesinde gerçekleştirilen sportif etkinliklerde hünerlerini sergiledi.

Bakan Ziya Selçuk: Dünyayla rekabet ediyoruz
Bakan Ziya Selçuk: Dünyayla rekabet ediyoruz
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