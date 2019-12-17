Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: LGS problemini aşacağız

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu yıl Liseye Geçiş Sınavına (LGS) geçmiş yıldan 700 bin fazla artışla 1 milyon 900 bin civarında öğrencinin girme olasılığı nedeniyle derslik sayısının artırılacağını belirterek, “Bunun dışında başka modellemelerle bu problemin üstesinden geleceğimizi çok rahatlıkla ifade edebilirim” dedi. 125 milyar 396 milyon 862 bin liralık bakanlık bütçesinin görüşülüp kabul edildiği Meclis Genel Kurulu’nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Selçuk, şu değerlendirmeleri yaptı:

ŞİKÂYET MAKAMI DEĞİLİZ

Milli Eğitim Bakanlığı’na ilişkin elbette birçok problem var. Biz şikâyet makamı değiliz, çözüm makamıyız ve birçok problem var; bunu elbette hepimiz görüyoruz, biliyoruz. LGS’yle ilgili önümüzdeki yıl artacak öğrenci sayısına ilişkin, hiçbir şekilde bir problem olmaması konusunda her türlü tedbiri alıyoruz. Yaklaşık 20 bin yeni dersliğimiz hayata geçecek önümüzdeki öğretim yılı içerisinde. Bunun dışında da başka modellemelerle bu problemin üstesinden geleceğimizi çok rahatlıkla ifade edebilirim. Yeterince yatırım yapıldığı konusunda elbette daha fazla beklentiniz olabilir ama mevcut problemi göğüsleyip göğüslememek diye bir problemimiz var ve biz bunu aşacağız.

752 OKUL EMNİYET’E ENTEGRE

Çocuklarımızın güvenli bir eğitim ve öğretim hayatı geçirmelerini, muhtemel şiddet olayları ile madde bağımlılığı ve diğer zararlı alışkanlıklardan korunmalarını sağlamak amacıyla 752 okulumuz Emniyet Genel Müdürlüğü Kent Güvenliği Yönetim Sistemine (KGYS) entegre edilmiştir. Okul Profili Değerlendirme ile okullarımızı ilk kez İzleme-Değerlendirme-Geliştirme sürecine dahil ettik. Yazılım ve uygulama altyapısını kurduk. Böylece her okulu anlık olarak izleme, mevcut durumunu değerlendirme ve geliştirme sistemini tesis ettik. Bu sistem sayesinde artık her okul kendi Okul Gelişim Planını ortaya koyacak ve hangi desteğin nasıl sağlanacağı, öğretmen desteği, yazılım altyapısı tamamlanmış durumda. Sadece uzmanlıklarla ilgili desteğin de önümüzdeki 3 ay içerisinde hayata geçmesini planlıyoruz.

ÖĞRETMEN KANUNU HAZIR

İl ve ilçe düzeyinde destek noktaları vasıtasıyla Türkiye’nin öğretmen eğitiminin, okullarındaki, sınıflarındaki her türlü iş ve işlemin nasıl geliştirileceğine dair ortak bir fikir, ortak bir eylem alanı oluşturuyoruz. Destek noktaları vasıtasıyla sürdürülebilir ve sürekli eğitimi hedefliyoruz. Bu noktada, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör temsilcileri gibi Türkiye’nin birikimi ile öğretmenlerin mesleki gelişimindeki her ihtiyacını anlık olarak destekleyen yapı kurmayı hedefliyoruz. Ayrıca, mevcut insan kaynağının en verimli şekilde kıymetlendirilmesi ve aidiyetin güçlenmesi için öğretmen ve yöneticilerin hakları konusunda gerekli duyarlılık gösterilerek öğretmen ve okul yöneticilerimizin atanmaları, çalışma şartları, görevde yükselmeleri, özlük hakları ve benzeri diğer hususları dikkate alan Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ilişkin dosyamızı Cumhurbaşkanlığı’na sunmuş bulunuyoruz.

14 BİN ÖĞRETMEN EĞİTİLDİ

Askere Alma Kanunu’nda yapılan değişiklik ile; lise ve dengi okul mezunlarına sağlanan üç yıl erteleme hakkı, meslek lisesi mezunları için 3+3 yıla çıkartıldı. Böylece çocuklarımızın meslek liselerinde öğrenim görmeye özendirici bir adım da atılmış oldu. Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerimizin mesleki bilgi ve yeterliliklerinin geliştirilmesini de çok özel olarak ele alıyoruz. Gerçek iş ortamında şu ana kadar 14 bin öğretmenimizin eğitimi de tamamlanmış bulunmaktadır.

750 ENGELLİ ÖĞRETMEN ATANACAK

Şubat ayında 750 engelli öğretmenimizi kadromuza katacağız. Öğretmen atamasıyla ilgili çalışmamız var. Onun rakamını da ilave edeceğim daha sonra. Ama şunu da belirtmek isterim, atama takvimini ve atama sayısını önümüzdeki hafta içerisinde ilan etmiş olacağız.

ÖZEL OKULLAR ‘AÇTIM KAPATTIM’LA YÜRÜMÜYOR

Doğa Okulları’yla ilgili, mevzuat gereği üstümüze düşen tedbiri yerine getirmek söz konusuysa biz buna hazırız. Ama bu tür işler hemen “Açtım, kapattım” biçiminde yürüyen işler değil. Belirli bir mevzuatı takip etmek ve üç kere bununla ilgili bir teftiş işleminin gerçekleşmesi ve bir okuldaki bütün öğrencilerin huzurunu, öğretmenlerin huzurunu dikkate alma ihtiyacı var. Ama şundan emin olabilirsiniz: Her türlü senaryoya, her türlü duruma karşı bütün tedbirlerimizi almış durumdayız.