Bakan Yılmaz tarih verdi... LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarının açıklanması ve adrese dayalı yerleştirme kılavuzunun açıklanmasının ardından merak edilen sorulara NTV canlı yayınında cevap verdi. LGS’de 18 öğrencinin tüm soruları yaptığını belirten Yılmaz’ın açıklamasından satır başları şöyle:

18 ÖĞRENCİ BÜTÜN SORULARI DOĞRU CEVAPLADI

1 milyon 9 bin öğrencimiz sınava gireceğim diye başvurdu. Ancak 971 bin 657 kişi girdi. 18 öğrencimiz bütün soruları doğru cevapladı. Öğretmenler, bazıları yetiştiremedi diyor. Türkçe’den ilk 15 soruyu yapanlar 200 bin. Zor dedikleri matematikte ilk 10 soruyu yapan 80 bin, tamamını yapan 83, 19'unu yapan 365, 18'ini yapan 755, 17’sini yapan 1.315, 16'sını yapan 2 bin 272, 14’ünü yapan 5 bin 585, 13'ünü yapan 8 bin 222.

DÜZENLİ ÇALIŞANIN BAŞARILI OLACAĞI BİR SINAV

Eğitim uzmanları şunda mutabık; ortak sorular beklendiği gibi muhakeme gücüne dayalı, sıralamayı matematik belirleyecek. Birinci olan çocuklardan biri, ödünç kitap alıyor. Annesi babası diyor ki, biz kitap alamadık, kiralamak zorunda kaldık. Sorular Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müfredatına bağlı kalınarak soruldu, günlük hayatla ilişkilendirildi. Düzenli ders tekrarı yapan, soru çözen öğrencilerin başarılı olacağı bir sınav. Birinci olan çocukların arasında Adana’da bir imam hatip ortaokulundan kızımız var, Azra. “Düzenli olarak çalıştım” diyor. Anne-babası diyor ki, “Biz kızımıza hiçbir zaman çalış demedik.”

İLK TEOG’DA 10 BİRİNCİ ÇIKTI

TEOG’un ilk yılı olan 2014’te 10 birinci çıktı. TEOG’la bu sınavı karıştırmamak lazım. Her öğretmenin dersinden yazılı sınav yapmasını istiyoruz. O, iki-üç yazılı sınavdan bakanlık olarak biz ortak sınav yaptık, öğretmenden öğretmene değişmesin diye. Normal dersin yazılı sınavlarından biri yerine geçecek bir sınavla, 1 milyon öğrencinin başvurduğu ancak 127 binini sıralamaya alacağınız bir sınavı karşılaştırmak mantıklı değil. “Kolay sorsalardı” diyorlar. O zaman 300 bin kişi 500 tam puanla karşımıza gelirdi. Biz öğrencilerimize güveniyoruz. Birinciler Türkiye’nin dört tarafından çıktı. Ordu, Antep, Mersin, İstanbul’dan, Aydın’dan var. Çoğu devlet okulu. Okullarımız arasında da büyük fark olmadığını gördük, birilerinin algısı bu. Biz, özel ve devlet okullarımızda öğrencilerimizi sınavda başarıya ulaştırabilme yeteneğine sahibiz.

KONTENJANLAR 2 TEMMUZ’DA AÇIKLANIYOR

2 Temmuz’da tercihlere esas kontenjanları ilan edeceğiz. 2-13 Temmuz arasında da yerleştirme için tercihleri alacağız. Öncelikle bu sınav, 8’inci sınıftaki öğrencilerin okulda öğrendikleri bilgilerin günlük hayatta kullanılma karşılığını hedefleyen bir sınav olarak planlandı.

ÖZEL OKULA KESİN KAYIT YAPTIRAN MEB LİSTESİNDEN DÜŞECEK

Yerleştirmede kaygı yok. 120 binin üzerindeki öğrenciyi yani yüzde 10’luk bölümü sınav sonuçlarına göre yerleştireceğiz. Diyelim ki, 480 puanı var. 480’den sonra da dört noktalı bir puanı olacak. İki kişinin hem puanı, hem de noktalı puanı aynı olamaz. Ona göre öncelik vereceğiz. Özel okullara kesin kayıt yaptıranlar, “Başka okula gitmeyeceğim, kararımı verdim” diyecek. Kesin kayıt yaptıranlar bizim listemizden düşecek. Geçici kayıt var bir de. Çocuklarımızın hepsinden tercih alacağız. Diyelim ki, fen lisesi kazandı. O zaman geçici kaydını yaptıranların fen, Anadolu, teknik, proje uygulayan imam hatip liselerine kayıtlarına izin verilecek. Bunun için de özel okulların yöneticilerinin gereken kolaylığı, desteği sağlamalarını istiyoruz. Puanına göre 127 bin öğrenci 1.373 okula yerleşecek. Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda, puana göre, eşitlik olduğunda diğer hususlar devreye girecek.

5 TERCİH ZORUNLU DEĞİL

Adrese dayalı yerleştirmede öğrenci 5 tercihin hepsini yapmak zorunda değil. İstiyorsa üçte bırakabilir. Sınavla öğrenci alanlarda bir ekran açılacak. Sınavsız tercih ekranı da olacak. Sınava girenler de önce sınavsız okul tercihini dolduracak. Bu okullar listesinde kendi kayıt alanlarında üç tercih yapacak, komşu kayıt alanlarından da iki tercih daha ekleyebilir. Öğrenciler kendi kayıt alanında daha avantajlı. Komşu kayıt alanından da bir okulu tercih ederse, çünkü orası bir başkasının asıl kayıt alanı, o öğrencinin önüne geçebilmesi mümkün değil. Kayıt alanlarındaki okulları daha çok tercih etmelerini isteriz. Bu, onları daha avantajlı hale getirecek. Komşu kayıt alanında da kontenjan boş kalırsa, oraya da gitme ihtimali var. Her öğrencimizin kendi kayıt alanında Anadolu, mesleki ve teknik, imam hatip liseleri var. Bunlardan istediklerini seçebilecekler. Hiç kimseyi tercih etmediği okula göndermeyeceğiz.

AMAÇ BÜTÜN OKULLARI SINAVSIZ HALE GETİRMEK

Adrese dayalı kendi kayıt alanlarındaki yerleştirme yabancı bir şey değil. Şu anda okul öncesi ve ilkokullara kayıt böyle yapılıyor. Orada da kayıt alanları var. Orada yerelde bir komisyon var. Biz şimdi bunu merkeze aldık, sayı fazla olduğu için. Bu yeni bir sistem değil yani, yabancı bir sistem değil. İlk kriter, ortaöğretim kayıt alanıyla öğrencilerin kayıt alanı esas. Öğrencilerin okulda bulunuşları. Biri ortaokulda bir dönem, biri iki dönem bulunmuş. Dolayısıyla iki yıl o okula devam eden, bir yıl bulunandan daha avantajlı. Tercih önceliğine bakılacak. Okul başarı puanları, devam-devamsızlık, yaşa bakılacak. 30 Temmuz’da tüm yerleştirme sonuçlarını ilan edeceğiz. O zaman göreceğiz ki, öğrencilerimizin yüzde 85’i ikamet adresine göre kayıt alanında. Yüzde 85 hedefimiz. Esas amacımız, bütün okulları sınavsız hale getirmek. Yüzde 10’un üzerindeki sınav kaygısını da kaldıralım istiyoruz. Buna her yıl okul eklersek, ilk başladığımız noktaya geliriz. Genelde yüzde 10’da sabit kalacağız, ancak gözden geçirme olacaktır. Bir-iki okulun girme ihtimali vardır. Seneye daha iyi olacak diyelim. Her yapılanda tecrübe kazanırız. 1 milyon öğrencimiz sınava giriyor. Bir basamak, sistemi oluşturmaktı istediğimiz. Bundan sonra dershane eğitimciliği ortadan kalktı. Bundan sonra daha çok okuyanlar, daha çok düşünenler, dersi derste anlayanlar daha başarılı olacak. Diyoruz ki, yarın bugünden çok daha iyi olacak.

REHBER ÖĞRETMENLER AVM’LERDE MEYDANLARDA OLACAK

Adrese dayalı sistemde kendi, komşu ve diğer kayıt alanları var. Her bölgeden okul seçebilirler. İstiyoruz ki, kendi kayıt alanlarında 5 tercih yapsın. Ancak kendi kayıt alanında aynı okul türünden en fazla iki okul seçebilir. Komşu kayıt alanından da iki tane seçebilir. Pansiyonlu okul tercihi de yapma şansı veriyoruz. Eğitime ulaşabilir kılmak için. Öğrencilere il sıralaması da vereceğiz. 15 binin üzerinde rehber öğretmen, 30 bin de diğer öğretmenler tercih için yönlendirme, kılavuzluk yapacaklar. Sadece lise değil üniversiteye girecek evlatlarımız için de aydınlatma görevi yapacaklar. Okullarda, alışveriş merkezlerinde, meydanlarda olacaklar. Çalışmaya başladılar. 2 Temmuz’dan sonra çok daha görünür hale gelecek çalışmalar. Her bir velimiz yerleştirme ve kayıt süreciyle ilgili ne istiyorsa bu komisyonlar aracılığıyla öğrenecek.

25 BİN ÖĞRETMENİMİZ EYLÜLDE GÖREVE BAŞLAYACAK

584 bin öğretmen ataması yaptık. 25 bin atama yapacağız. 20 bin'in mülakatını tamamladık, 5 bin için de yakında başlayacaktır. Arkadaşlar güvenlikle ilgili yazının beklendiğini söylediler. Eylül ayının başında 25 bin öğretmenimiz eğitim ailemize katılacak. Bizim dönemimizde atanan öğretmen sayısı 610 bin'in üzerine çıkacak.