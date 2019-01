Milli Eğitim Bakanı açıkladı! Ek öğretmen ataması yapılacak mı?

18 milyon öğrenci karnelerini alarak 15 günlük yarıyıl tatiline girdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise Ankara’daki Gölbaşı İlkokulu’nda karne dağıtırken CNN Türk’ün de sorularını yanıtladı. Bakan Selçuk, tatil için ailelere de bazı önerilerde bulunarak, “Tatil dediğimizde okulların kapısını bir süre kapatıyoruz. Eğitim devam ediyor. Eğitimi sadece okula indirgersek çok sınırlı kalır. Anne-babaların çocuklarının gelişimine ortam sağlamaları, yetenekli oldukları alanlarda hafifçe zorlamaları gerekir” diye konuştu. Bakan Selçuk’un anlattıklarından öne çıkan başlıklar şöyle:

HER ŞEY NOT DEĞİL

Buranın iyileştirici gücü var. Çocukların olduğu ortamda bulunmak başlı başına bir değer. Buraya gelince biraz zıplama ihtiyacı hissediyorum. Ara sıra gelmek lazım.

Karne vermek bir cep aynası vermek gibi. Kendi durumuzu gözleyip izlemek için. Her şeyin bir kağıt parçasına indirgendiği durum iç açıcı değil çünkü her şey not değil. Karne hepimizin karnesi, bakanın, öğretmenlerin, anne-babaların karnesi. Bunu daha bütünsel ele almak ve karneyi kendimizi inşa edeceğimiz bir araç olarak görmekte yarar var.

ÇOCUĞUN ASIL ÖDEVİ İNSANLAŞMAK

Çocuğun doğayla iç içe olması bir ödev. Hastaları ziyaret etmesi bir ödev. Fiziksel aktivitelerle doğal ortamlarda bulunması bir ödev. Çocuğun ödevi aslında insanlaşma ödevi. Bizim bir hayat ödevimiz var. Anne-babaların ödevi belli derslerin sorularına indirgememesi, çocuğun arkadaşlarıyla ilişkilerine, sosyalleşmesine de bakması lazım. Tatil dediğimizde okulların kapısını bir süre kapatıyoruz. Eğitim devam ediyor. Eğitimi sadece okula indirgersek çok sınırlı kalır. Anne-babaların çocuklarının gelişimine ortam sağlamaları, yetenekli oldukları alanlarda hafifçe zorlamaları gerekir. Öğrenmek kolay bir şey değil, hayat kolay ilerlemiyor. Aman çocuğu zorlamayalım diye bir durum da söz konusu olamaz. Çocuk sevdiği konularda biraz zorlanabilir.

EN ÇOK KİTAP OKUMAYI ÖNEMSİYORUM

Ders kitabının dışında kitap okuma süreleri daha az. En çok önemsediğim şey kitap okumak. Kitap okumak hem çocuğun sanatsal, düşünsel gelişmesine, hem derslerine katkı sağlıyor. Kitap okuyanlar daha avantajlı oluyor hayatta. İlgi duyduğu, sevdiği, roman, çizgi roman olabilir, yeter ki ilgi duysun, sevsin, kitap okuması çok fayda sağlar.

BIRAKIN MÜCADELE ETSİN

(Nasıl başarılı oldunuz?) İnsan başarılı olmak için yaşamaz. Gerçekten yaşar, başarı yan ürün olarak gelir. Annem Allah vakıf etsin derdi, bunda içselleştirmek, derinleşmek var. Bir çocuk ‘başarılı olmak’ istiyorsa derinleşmesi, sabrının, azminin gelişmesi gerekiyor. Sabır ve mücadele fırsatı olmayan çocuklar başarıdan uzaklaşıyorlar. Anne-babalar, asla çocuklarınızın elindeki mücadele fırsatlarını elinden almayın. Her şeye kolayca ulaşmasınlar, mücadele etsinler ki psikolojik gelişimleri güçlensin. Onun yerine her sorununu biz halledersek anne-baba, öğretmen olarak, problem çözme kabiliyeti gelişmiyor. Bu gelişmeyen çocuk ne kadar yüksek not alırsa alsın, geride kalıyor.

TATİL DÖNEMİ DIŞINDA DA ÇOCUKLAR ZAMAN ZAMAN EĞLENMELİ

(Sınavlarla ilgili) Ülkenin ekonomik perspektifi, gelir dağılımı, ailelerin arz talebi, okullar arasında imkan farklılıkları, çocukların öğrenmeleri arasındaki fark bununla ilgili. Kağıt üzerinde değişiklikle dönüşüm sağlanmaz. Finansal olarak müktedir olsak da hepsini bir arada yapamayız. Çünkü bu kültürle de ilgili. Sınava hazırlanan çocuklara ‘Ara tatil döneminde ani kesintiyle ders çalışmayı bırakın ya da sadece ders çalışın demek, hayatın akışına uygun değil. Tatil dönemi dışında da çocuklar zaman zaman eğlenmeli, kitap okumalı. Tatil döneminde sınava odaklandıkları için bir yarış da olduğu için elbette onların özel bir durumu var. Bunu kaygıya yol açmadan, üzerinde fazla baskı yaratmadan yürütmeleri lazım.

ŞU ANDA ATAMA VAR YA DA YOK DEMEK MÜMKÜN DEĞİL

(Öğretmen atamalarıyla ilgili) Bu ihtiyaçlarla ilgili, Maliye Bakanlığı, hükümetimiz ve Cumhurbaşkanımız bir fotoğraf ortaya koyacak. Bizim davranışımız da bu çerçevede olacak. Şu anda olacak ya da olmayacak diye bir şey demek mümkün değil. İlgili çalışmalar devam ediyor. Bununla ilgili sonuçları paylaşacağız.

YERLEŞTİRME SORUNLARINI ÇÖZECEĞİZ

(Liselere yerleştirmeyle ilgili) Sorunların bir kısmı algıya, bir kısmı olguya dayalı. Bizim ikisini de yönetmemiz lazım. Yerleştirmede karşılaşılan sorunları çözebilmek için elimizde çok güçlü argümanlar var. Önümüzdeki yıl yerleştirmeye esas olacak kuralları, kaideleri biz belirleyeceğimiz için daha rahat olacak. Yeni kılavuz yayınlandığında yerleştirmede karşılaşılan sorunların çok büyük ölçüde ortadan kalkacağını göreceğiz.

Birçok tedbir almayı düşünüyoruz. Öğrenci tercihlerinin her birinin dağılım analizlerini yaptık. Velilerin beklentilerine baktık. Bu hafta il milli eğitim müdürlerini davet edip her şehrin analizini yapıyoruz. Çocukların evlerine yakın olan okullara gidebilmesi için bazı kolaylıklar getiriliyor. Çocukların daha az servis kullanması için kolaylıklar sağlanıyor. Bir bölgede okulumuz yoksa mecburen en yakın okulu saptamaya çalışıyoruz. Ancak bir de uygulamadan kaynaklanan sorunlar var. Belli okulların ismini, içeriğini değiştirerek, bunların dağıtımıyla ilgili daha dengeli tedbirler almak gibi önlemler var.

OKUL PROFİLLERİ MART AYINDA AÇIKLANIYOR

Okullarımız arasındaki farkları ve okullarımızın özelliklerini yaklaşık 25 parametrede belirleyen bir okul profili çalışmamız var. Büyük ihtimalle mart ayında açıklayacağız. Bu profil diyor ki, bir MR çeker gibi, bu okulun sosyal, finansal, fiziksel, insan kaynakları açısından hangi parametrelerde ne tür bir eksiği ya da iyi yönü var. Bunu belirliyor. Sonra daha imkanı daha az olan okullara gelişim bütçesi anlamında bir destek modeli getiriyor. Yani her okula eşit değil ama okulun ihtiyacına göre değişen bir model.

TEMEL LİSELER KAPATILACAK

(Temel liselerle ilgili) Kanun çok açık. Ne zaman kapatılacağı dört yıl önce söylenmiş. Yeni bir durum yok. Dolayısıyla çok net bir tablo var ortada. Kanun çok açık. Ek süre yok. Kapatılacaklar.

MESLEK KANUNU İÇİN TASLAĞI HAZIRLADIK

(Öğretmenlik Meslek Kanunu hazırlığıyla ilgili) Aslında biz, uzun yıllardır üzerinde konuşulan bir meseleyi ele alıyoruz. Birçok mesleğin hakimlik, askerlik gibi kendine has meslek kanunu var. Büyük gruplar içinde sadece öğretmenliğin yok. Biz öğretmenliğin daha fazla itibar kazanmasını, toplumdaki yerinin daha belirginleşmesini, hak ettiği saygınlığın güçlenmesini istiyoruz. Bazı sosyal haklar, atama gibi konularla ilgili hususlar, öğretmenlerin özlük haklarıyla ilgili bazı meseleler, bütün bunlar bir mesleğin daha güçlü bir biçimde yapılabilmesi için gereken koşullar. Biz genel bir taslak hazırladık. Bunun içinde mali hususlar da var, onun nasıl olacağı konusunda Maliye Bakanlığı'mıza girişimde bulunuyoruz. Ancak bu zaman alacak bir mesele.

ŞİDDET MESELESİYLE İLGİLİ BAZI ÇALIŞMALAR OLACAK

(Okullardaki şiddet meselesiyle ilgili) Bu bir uzmanlık sorusu. Benim yanıtlamam ne kadar doğru bilmiyorum ama bizim öğrencilerimizin şiddetten uzak bir şekilde, ahlaki olgunluk içinde yaşaması çok önemli. Öğretmenlerimiz gereken hassasiyeti gösteriyorlar. Çocukların birbirine, ihtiyacı olan hayvanlara yardımcı olmaları konusunda her türlü hassasiyet gösteriliyor. Okul, hayatın tek merkezi değil. İkinci dönem bazı çalışmalar olacak. Bu her şekilde aile içindeki terbiyeyle de ilgili, sokakla da ilgili, dışarıdaki hukuksal sistemle de ilgili. Bunları bir bütün olarak değerlendirmekte yarar var.