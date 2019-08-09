Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Eğitimin kendisini hızla dönüştürmesi gerekiyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriMilli Eğitim Bakanı Selçuk: Eğitimin kendisini hızla dönüştürmesi gerekiyor
GeriEğitim Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Eğitimin kendisini hızla dönüştürmesi gerekiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
Hürriyet Eğitim
09.08.2019 - 15:47, Son Güncelleme:/

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Eğitimin kendisini hızla dönüştürmesi gerekiyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT Radyo 1’e konuk oldu. Gelecekte işlerin en az dörtte üçünü robotların yapacağını söyleyen Bakan Selçuk, “Çocuklar son derece zeki bir çevreyle baş başa kalacak. Bize diyecekler ki, ‘Siz bizi neye hazırladınız?’ Fabrikasyonlardaki üretim sistemleri, teknolojinin dijital dönüşümüne baktığımızda, eğitimin kendisini hızlı şekilde dönüştürmesi gerekiyor” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Eğitimin kendisini hızla dönüştürmesi gerekiyor
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

TRT Radyo 1’de Dijital Dünya programına konuk olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitimin ekonomiyle çok bağlantılı olduğunu söyleyerek, eğitimin kendini hızlı şekilde dönüştürmesi gerektiğini belirtti. Bakan Selçuk’un açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:
Eğitim ekonomiyle çok bağlantılı. Başlarda eğitim kurumunun yapısal dinamikleri ile sanayi birebir örtüşüyor. Sanayi, 'Benim üretim tezgahlarımda şu becerilere sahip bireyler yetişsin, buna uygun okullar olsun' diyor. Mesleki okullar da böyle bir yapıya bürünüyor. Ancak tarım toplumundan sanayi, sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçişte, bir sorun oluşmuş. Bilim ve teknoloji değiştiği halde okullar daha geleneksel kaldı. Örneğin meslek okullarının atölyeleri, dışarıdaki son derece dijitalleşen altyapıya rağmen geleneksel yapıda. Şimdiki okullar daha çok proje odaklı mekan tasavvuru var. Öğretmenler ister istemez bu dijital dünyayla hem özgeçmişleri, hem eğitim itibariyle tam olarak donanma fırsatına sahip olamadığı için geçmiş yüzyılın öğretmen tasarımıyla yetiniyorlar. Ancak bambaşka bir gençlik geliyor.

ÇOCUKLAR 'SİZ BİZİ NEYE HAZIRLADINIZ?' DİYECEK
İnsanlık tarihindeki üç büyük kırılma-tarım, sanayi, bilgi-sonra, yeni bir kırılma geliyor. Bu insan beynine yazılımın yüklendiği, damarlarında yüzlerce nanorobotun dolaştığı yeni bir bedenlenme imajinasyonundan söz ediyoruz. Bu bütün üretim sistemlerini etkileyecek bir şey. İşlerin en az dörtte üçünü robotların yaptığı, çevrenin zekasının fışkırdığı... Çevre zekası, etrafımızdaki araçlar, gereçler, ulaşım, nesne anlamında ne varsa zekası artıyor. Çocuklar son derece zeki bir çevreyle baş başa kalacak. Bize diyecekler ki, siz bizi neye hazırladınız? Fabrikasyonlardaki üretim sistemleri, teknolojinin dijital dönüşümüne baktığımızda, eğitimin kendisini hızlı şekilde dönüştürmesi gerekiyor.

Kapatın defterleri, hafızanızı ölçen bir sınav yapacağız, diyerek bunu kotaramayız. Büyük bir işsizlikten bahsediyorum. İnsanların dörtte üçünün işsiz kalacağı bir durum bu. Ancak eğer soruyu yanıtlarsak bu kadar vahim olmayabilir. İnsanlar robotların yapamayacağı şeyi yapacaklar. Robotlar, kendilerini yapmakta sorun yaşıyorlar, dönüşümlerini sağlamakta. Çünkü bu da Ar-Ge gerektiriyor. Sanat gibi alanlarda robotların insanla yarışması mümkün değil. 

EĞİTİM SADECE İŞ BECERİSİ KAZANDIRMAK DEĞİL
Bugün 21'inci yüzyıl becerisi diye inovatif olma, ekip çalışması gibi birçok beceriler sıralanıyor. Eğitim her zaman jenerik becerilere muhtaç. Çünkü bu, Da Vinci’ye de yaramıştır, bizim de bugün işimize yarıyor. Eğitimin doğasını tartışmak lazım. Eğitim özellikle belli kuruluşların söylediği gibi ticarete, üretime yardımcı olan birey yetiştirmekten bahsetmiyoruz. Biz ekonominin gerekleri için nesil yetiştirmekten söz etmiyoruz. İnsani vasfın kemale ermesin yolculuğundan söz ediyoruz. Aksi halde bu sadece işe girecek çocukların becerisini arttırmakla sınırlı olurdu. Robotik olurdu. Eğitimin her bir insanın yaradılışında, her insanın içinde yer alanın açığa çıkarılması olarak bakmak lazım.

SINAVI AMAÇ OLMAKTAN ÇIKARMALIYIZ
Türkiye’de eğitim, araç olması gereken sınavın amaç olduğu bir ülke. Sınav şu anda amaç haline gelmiş. Aslında araç olması lazım. Bizim sınavı tekrar araç haline getirmemiz lazım. Bunun için eğitim sisteminde okullar arasındaki imkan farklarının azalması lazım. Yoksa sadece belli okullara gitme talebi devam eder. Azalırsa o zaman şu ya da bu okul fark etmez. Birinci sorun bu. Birinci sorunun B şıkkı da; okullar arasındaki öğrenme farklarının azalması. Örneğin, iki çocuk da 7’nci sınıfa gidiyor ancak bazı okullar arasında ciddi öğrenme farkı var. Bu azalmalı. Yoksa sınav amaç olmayı sürdürür. Türkiye bunu yapabilir, 2023 Vizyon dokümanıyla neyi, nasıl, hangi parayla yapacağımızı açıkladık.

BİLİM VE EĞİTİM ÇIKIŞINA İHTİYACIMIZ VAR
Bulunduğumuz coğrafyada bizim barınmamız için ciddi bir bilim ve eğitim çıkışına ihtiyaç var. Bu hamaset, nutukla olacak iş değil. Bilimle, metotla olacak iş. Bizim oluşturacağımız ekosistemin artık bir anlam seti olarak eğitim niye vardır, sorusuna cevap vermesi lazım. Eğitim bu ülkedeki her çocuğun uluslararası niteliklere sahip olarak, bir birikime sahip olmasının yolunu açmaktır. Biz bunu yapabiliriz ama yatırım bütçemizin tamamına yakının inşaata harcıyoruz. AB ülkelerinin tamamına yakınını AR-GE’ye harcıyorlar. Çünkü derslik ihtiyaçları yok. Türkiye’nin artık sınav illetinden kurtulması lazım.

ÖĞRETMENE YATIRIM YAPILMALI 
Hiçbir ülkenin eğitim niteliği öğretmenin niteliğini aşamaz. Bina, teknoloji olmasa da nitelikli öğretmen her yerde türev, integral öğretir. Önemli olan öğretmen niteliği. Öğretmen şahsiyet oluşturma maddesi. Güçlü şahsiyeti olan öğretmen güçlü şahsiyet yetiştirir. Öğretmene yatırım yapmak gerek. Ona önem vermeliyiz. Asıl mesele öğretmenin öğrenmesi. Öğretmenlik bir çocuğu bir şey öğretmek değil, kişinin kendi öğrenme serüvenidir. Olgunlaşma sürecidir. İyi bir öğretmenin koridordaki yürüyüşü bile bir derstir.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
ÖSYM'nin takvimine göre DGS tercihleri ne zaman başlıyor? Kılavuz ne zaman yayımlanacak?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Eğitimin kendisini hızla dönüştürmesi gerekiyor
MEB LGS 2. Nakil sonuçları açıklaması geldi! İşte, yerleşen öğrenci rakamları
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması yapıldı