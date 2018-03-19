Milletvekili maaşı burs oluyor

Tacettin Bayır, 7 Haziran 2015 seçimleri öncesindeki ön seçim çalışmaları sırasında yaşadığı bazı olayların kendisini, ihtiyacı olan öğrencilere burs vermeye teşvik ettiğini söyledi.

Milletvekili olmadan önce de elinden geldiğince 8-10 çocuğa burs verdiğini belirten Bayır, 2015'te ön seçim çalışması için İzmir'in Seferihisar ilçesinde gittiği bir köyde, mandalina üreticisi bir ailenin kız çocuklarının tıp fakültesinde okuduğunu öğrendiğini anlattı.

Ailenin; mandalinanın o yıl para etmediğini ve bu nedenle çocuklarına her ay gönderdikleri 300 lirayı gönderemeyecekleri için üniversitede okutamayacaklarını ve köye çağıracaklarını söylemesi üzerine çok duygulandığını belirten Bayır, "Aileye 'sakın yapmayın ben size destek olacağım' dedim. Milletvekili olmam halinde milletvekili maaşını almayacağımı; bu parayı, özellikle köylerde yaşayan, zor durumda olan çocukların üniversite eğitimi için harcayacağımı söyledim" dedi.

Milletvekili kaydı yaptırmak için Meclise geldiği zaman, İzmir'in meşhur boyozunu ikram ettiklerini hatırlatan Bayır, sözlerine şöyle devam etti:

"Boyozu dağıtırken bir gazeteci, 'Milletvekili seçilince üniversite öğrencilerine burs vereceğinizi söylemiştiniz. Bunu uygulayacak mısınız?' diye sordu. Ben de bunun üzerine, 'Ben iddialı bir insanım, 35 yıldır siyaset yapıyorum, CHP İzmir İl Başkanlığı yaptım. Bu maaşı almayacağım, kaç öğrenciye yetiyorsa dağıtacağım' dedim. Yaklaşık 3 yıldır da milletvekili maaşını almıyorum. Bu da yaklaşık 500 bin lira gibi bir rakama tekabül ediyor."

Milletvekili olmadan önce 1.100 lira Bağ-Kur emekli maaşı aldığını söyleyen Bayır, "Milletvekili seçilince o maaş da kesildi, çünkü onu almam için 2 yıl beklemem gerekiyormuş, onu da o zaman öğrendim" dedi.

Bayır, ihtiyaçlarını, iki yıl sonra almaya başladığı emekli maaşı ve çocuklarından aldığı parayla karşıladığını belirtti.

"BURS ALACAK ÖĞRENCİLERİ KOMİSYON BELİRLİYOR"

Mecliste 2015 yılındaki kayıt sırasında, milletvekili maaşını almayacağı ve bunu öğrencilere burs olarak dağıtacağı duyulunca, çok sayıda telefon ve mesajlar gelmeye başladığını anlatan Bayır, "Müracaat sayısı 2 bine yükselince, gerçekten burs ihtiyacı olan öğrencileri belirlemek için, eşimin başında olduğu beş kişilik komisyon kurduk. Komisyon gelen müracaatlara göre, öğrencilerin bulunduğu mahalleye giderek durumlarını öğrenip buna göre tespitlerini yapıyor" diye konuştu.

Tacettin Bayır, burs alan öğrencilere burslarına devam edebilmeleri için başarı kriteri, sınıfı geçme zorunluluğu getirdiklerini, komisyonun her yılın sonunda öğrencilerin notlarını istediğini, başarılı ise burs vermeye devam ettiklerini belirtti.

Üniversite öğrencilerine verilecek bursu üç kategoriye ayırdıklarını söyleyen Bayır, "300 lira, 250 lira, 200 lira veriliyor. Neden böyle yaptık? Hiçbir yerden burs almayanlara 300 lira, devlet bursu ve bizim dışımızda başka bir yerden burs alıyorsa ona da 200 lira veriliyor. Burs verdiğimiz öğrenci sayısı yıllara göre değişiyor. Bazen 56, bazen 58 bazen de 55 oluyor" diye konuştu.

CHP'li Bayır, burs verdiği öğrencilerin hiçbirini tanımadığını söyledi.

Bazı öğrencilerin zaman zaman yılbaşı ya da bayram gibi özel günlerde kendisini arayarak, "Tacettin amca, ben şurada burs verdiğin şu isimli öğrenciyim." dediğini belirten Bayır, böyle telefonlar aldığı zaman çok mutlu olduğunu bildirdi.

Bayır, "Benim bir kızım, bir oğlum, bir gelinim, iki torunum var. Şimdi 56 tane daha evladım var" dedi.