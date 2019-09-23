Mezunlar deneyimlerini paylaştı
İlk mezunlarını 2005’te veren üniversite, eski öğrencilerini bir araya getirdi. Etkinlikte öğretim üyeleri ve dönem arkadaşlarıyla buluşan mezunlar, deneyimlerini anlattı.
2001'de kurulan ve ilk mezunlarını 2005’te veren, Yaşar Üniversitesi, ‘Mezunlar Buluşması’nın ikincisini gerçekleştirdi. Bugüne kadar da 10 bini aşkın kişinin mezun olduğu üniversitenin etkinliğine, kimi mezunlar çocuklarıyla katıldı. Farklı alanlarda kariyerlerine devam eden mezunlar, dönem arkadaşları ve öğretim üyeleriyle bir araya gelerek, deneyimlerini yeni mezunlarla paylaştı.
‘DAHA DONANIMLI MEZUNLAR İÇİN CİDDİ YATIRIMLAR YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ’
Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, bir üniversitenin en önemli referansının mezunları olduğunu söyledi. Dinçer, “Daha donanımlı mezunlar verebilmek için ciddi yatırımlar yapmaya çabalıyoruz. En önem verdiğimiz konu, akademik kalitemizin yükselmesi. Bunun için özellikle akademik personel kalitemizi her yıl artırıyoruz. Fakültelerimiz de aynı şekilde gelişiyor. Üniversitemizin Türk akademi dünyasında kalıcı olması için çok uğraşıyoruz. ‘Girişimci ve Yenilikçi Üniversiteler’ sıralamasında son üç yıldır sürekli yer alıyoruz. Bu üniversite, ne kadar akademik, kültürel ve sosyal alanda sesini duyurursa mezunları için en önemli şey odur” dedi.
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