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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
Hürriyet Eğitim
23.09.2019 - 15:02, Son Güncelleme:/

Mezunlar deneyimlerini paylaştı

İlk mezunlarını 2005’te veren üniversite, eski öğrencilerini bir araya getirdi. Etkinlikte öğretim üyeleri ve dönem arkadaşlarıyla buluşan mezunlar, deneyimlerini anlattı.

Mezunlar deneyimlerini paylaştı
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2001'de kurulan ve ilk mezunlarını 2005’te veren, Yaşar Üniversitesi, ‘Mezunlar Buluşması’nın ikincisini gerçekleştirdi. Bugüne kadar da 10 bini aşkın kişinin mezun olduğu üniversitenin etkinliğine, kimi mezunlar çocuklarıyla katıldı. Farklı alanlarda kariyerlerine devam eden mezunlar, dönem arkadaşları ve öğretim üyeleriyle bir araya gelerek, deneyimlerini yeni mezunlarla paylaştı.

‘DAHA DONANIMLI MEZUNLAR İÇİN CİDDİ YATIRIMLAR YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ’
Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, bir üniversitenin en önemli referansının mezunları olduğunu söyledi. Dinçer, “Daha donanımlı mezunlar verebilmek için ciddi yatırımlar yapmaya çabalıyoruz. En önem verdiğimiz konu, akademik kalitemizin yükselmesi. Bunun için özellikle akademik personel kalitemizi her yıl artırıyoruz. Fakültelerimiz de aynı şekilde gelişiyor. Üniversitemizin Türk akademi dünyasında kalıcı olması için çok uğraşıyoruz. ‘Girişimci ve Yenilikçi Üniversiteler’ sıralamasında son üç yıldır sürekli yer alıyoruz. Bu üniversite, ne kadar akademik, kültürel ve sosyal alanda sesini duyurursa mezunları için en önemli şey odur” dedi.

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