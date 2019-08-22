Mezuniyeti gecikenlere bir şans daha
Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının geçtiğimiz günlerde açıklanmasının ardından merakla beklenen tercih kılavuzu da dün yayımlandı.
Dört yıllık üniversitelerin taban ve tavan puanları, kontenjan bilgisi ve DGS tercihleri hakkında tüm detaylar kılavuzda yer aldı. Adaylar, tercihlerini 28 Ağustos günü saat 23.59’a kadar ‘ais.osym.gov.tr’ adresinden yapabilecek. Adaylara, işlemini tamamladıktan sonra bilgilerini mutlaka kontrol etmesi ve yazıcıdan listelerini alarak saklamaları önerildi. YÖK’ten yapılan açıklamada, DGS’yi kazanan, ancak eğitim aldığı önlisans programından mezuniyeti gecikenlere yeni bir hak tanındığı da belirtildi. DGS kayıt tarihinden sonra stajını tamamlama, bütünleme sınavı, tek ders sınavını geçerek mezuniyet hakkı elde eden önlisans öğrencileri, bu durumlarını belgeleyerek 2019 DGS’de kayıt hakkı kazandıkları lisans programlarına kayıt yaptırabilecek.
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