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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
14.07.2018 - 11:58, Son Güncelleme:

Mezuniyet törenine torunuyla katıldı

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Mezuniyet törenine torunuyla katıldı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinden mezun olan yaklaşık 3 bin öğrenci kep attı. Üniversitenin Elektrik ve enerji bölümünü bitiren 48 yaşındaki Ahmet Turgut, mezuniyet törenine üç yaşındaki torunu Elif Su Polat ile katıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde (NÖHÜ) yaklaşık 3 bin öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. NÖHÜ 2017-2018 akademik yılı mezuniyet töreni, üniversite yerleşkesindeki 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlendi. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, törende, öğrenciler ve aileleri için heyecan dolu bir günün yaşandığını söyledi.

Öğrencilerin kendilerini yenilediği ve değerlere sahip çıktığı sürece her işte başarılı olacağına inandığını anlatan Şimşek, "Sizler, hain darbe girişiminin seyrini dolayısıyla Türkiye'nin kaderini değiştirmiş Niğde'mizin  gururu, kahramanımız Ömer Halisdemir'in adını taşıyan bir üniversiteden mezun oluyorsunuz. Ben inanıyorum ki hayatınız boyunca bu gururu hep taşıyacaksınız. Başarılarınızla hem bizlerin hem de ailelerinizin gurur kaynağı olacaksınız" dedi.

Üniversite Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar ise öğrencilerin eğitim hayatlarının zorlu bir aşamasını daha başarıyla tamamladığını söyledi. Öğrenim süresince dinamik bir akademik kadro ve çağdaş bir müfredatla öğrencilerin nitelikli şekilde mezun olabilmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Kar, "Devletimizin sağladığı imkanlar dahilinde bu konuda da büyük ölçüde başarılı olduğunuzu düşünüyorum. Karşınıza çıkacak engellerin üstesinden gelirken aldığınız eğitimin faydasını gördüğünüzde bu durumu daha iyi değerlendireceğinize inanıyorum" diye konuştu.

'Çalıştım, çabaladım bu günlere geldim'
Elektrik ve enerji bölümününden mezun olan 48 yaşındaki Ahmet Turgut da mezuniyet törenine üç yaşındaki torunu Elif Su Polat ile katıldı. Mezuniyetin gurur verici olduğunu anlatan Turgut, "Bu bölüme girebilmek için iki yıl çalıştım, kazandım. Çok şükür okudum ve bu mutlu güne nail oldum. Okumak yıllardan beri idealimdi. Endüstri meslek lisesi elektrik bölümü mezunuyum. Bu mesleğin tacı olan üniversite diplomasını almak istedim. Çalıştım, çabaladım bu günlere geldim" dedi.

Konuşmaların ardından protokol tarafından dereceye giren öğrencilere mezuniyet ve başarı belgesi verildi. Öğrenciler büyük bir mutlulukla kep attı.

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