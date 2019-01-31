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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
31.01.2019 - 15:57, Son Güncelleme:/

Mezun oldukları okula ürettikleri makineyi bıraktılar

DÜ Makine Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan beş öğrenci, bitirme projesi olarak tasarımını yapıp sponsorlar desteğiyle ürettikleri CNC makinesini, bölüm öğrencilerinin hizmetine sundu.

Mezun oldukları okula ürettikleri makineyi bıraktılar
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Düzce Üniversitesi (DÜ) Makine Mühendisliği Bölümünden mezun beş öğrenci, bitirme projesi olarak tasarımını yapıp sponsorlar desteğiyle ürettikleri CNC makinesini, okula hibe etti. Üniversiteden geçen dönem mezun olan Ercan Atar, Rüstem Satı, Enes Uludağ, Emre Kurt ve İrem Yalçın, bitirme projesi olarak fakülte bünyesinde bulunmayan, bilgisayarla kontrol edilerek delme ve kesme işlemi yapabilen ‘CNC Router’ makinesi üretmeye karar verdi. Üniversite-sanayi iş birliği programı kapsamında sponsor firmalardan da yardım alan yeni mezunlar, tasarım ve imalatı tamamen kendilerine ait olan CNC makinesini üreterek, diğer öğrencilere de örnek oldular.

Mezun oldukları okula ürettikleri makineyi bıraktılar

‘ÖĞRENCİLER VEFALI BİR ÇALIŞMAYA İMZA ATTI’
DÜ Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nuri Şen, öğrencilerin mezuniyetten önce vefalı bir çalışmaya imza attığını söyledi. Öğrencilerin hem bitirme projesi hem de geleceğe yatırım konusunda ürettikleri makinenin, kendilerinden tam not aldığını belirten Şen, şöyle devam etti:
"Öğrencilerimiz, hem bitirme projesi olarak hem de diğer arkadaşlarının kullanımı için CNC tezgahı üretti. Bunu yaparak bir şeyleri başarabileceklerini gösterdiler. Öğrencilerimiz, 'Ben artık bunu yapıp uygulayabilirim' diyerek tezgahın başına geçtiler. Bu şekilde bu makineyi tasarladılar. Önce çizimini yaptılar, sonra da onayını alıp imal ettiler. Öğrencilerimizin yaptığı başarılı ve güzel bir çalışma."

Mezun oldukları okula ürettikleri makineyi bıraktılar

Şen, öğrencilerin, arkadaşlarına bir şeyleri yapabilme konusunda yol gösterici olduğunu belirterek, "Programlamayı öğrenciler artık kendileri yaparak uygulama kısmını da bizzat bu tezgahta görecek. Bizim için güzel bir uygulama oldu. Konunun teoriğini biz derste anlatıyoruz zaten, burada da uygulamada nelerle karşılaşacaklarını görecekler. Teori, uygulamayla bir bütün haline geliyor. O yüzden bu tezgah, aldıkları dersin uygulaması niteliğinde olacak. Makinenin manevi değeri ölçülemez. Ama maddi değeri 50 bin lira civarında. Öğrenci arkadaşlarımız bunu 18-19 bin liraya üretti. Sponsor olan firmalara teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımız burada malzemeleri daha uygun fiyata mal ederek bu makineyi üretti. Kendi başarını ve emeğini ne kadar arttırırsan maliyeti o kadar düşürüyorsun" dedi.

Mezun oldukları okula ürettikleri makineyi bıraktılar

‘ÜLKEMİZE KÜÇÜK DE OLSA KATMA DEĞER BIRAKMANIN PEŞİNDEYDİK’
Öğrencilerden Ercan Atar da okula somut bir eser bıraktıkları için mutlu olduğunu söyledi. Okulda, böyle bir makinenin eksikliğini hissettiklerini anlatan Atar, "Biz de harekete geçtik. Sanayi destekli firmalara gittik. Daha sonra bu makineyi geliştirip öğrencilerin hizmetine sunduk. Her şeyden önce ülkemize küçük de olsa katma değer bırakmanın peşindeydik. Bunu yaptık. Gelecekte daha büyük planlarımız var. Neden yerli bir CNC yapmayalım?" dedi.

Kendilerine destek olan akademisyen ve sponsorlara teşekkür eden Atar, " C kodları bilmiyorduk. Bizden sonra gelen arkadaşlar C kodlarıyla işlem yapabilsin, kafasında tasarladığı ürünleri ufak çaplı da olsa işleyebilsin diye bu tip makineyi yaptık. Bu makineyi yapmamızın asıl amacı, bizden sonraki gelecek nesil daha bilgili yetişsin" diye konuştu.

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