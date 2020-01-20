Mezun oldukları lisede öğretmenlik yapıyorlar

Murat Belen (41) coğrafya öğretmenli ve okul müdürlü kardeşi Ahmet Belen (36) müzik öğretmenli ve müdür başyardımcısı, Şebboy Hülya Nur (33) matematik öğretmenli, Arzu Şencan Yanmaz (34) Türk dili ve edebiyatı öğretmenli, İbrahim Burak Köprülü (37) müzik öğretmeni ve Aydın Bayram (36) da rehberlik öğretmeni olarak daha önce okudukları Ermenek Anadolu Lisesi’nde görev yapıyor.

Okul müdürü Murat Belen ayrıca, kendi öğrenci olduğu dönemde okul müdürü olan babası Bekir Belen’in (68) bayrağını taşıyor. Murat Belen’in birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarından müdür yardımcısı Şanver Kaya (50) ise o zamanlar felsefe öğretmeniydi. Murat Belen aynı zamanda kardeşi Ahmet Belen ile Şebboy Hülya Nur ve Arzu Şencan Yanmaz’ın, lise son sınıfta öğretmenliklerini yaptı. Şu an okulun güvenlik görevlisi Sevil Sözen Yağcı da (26) yine Murat Belen’in öğrencileri arasında yer alıyor. Mezun oldukları okulda görev yapan altı öğretmen de yine dönemin okul müdürü Bekir Belen ile şu anki müdür yardımcısı Şanver Kaya’nın öğrencileri.

BAYRAĞI OĞULLARI TAŞIYOR

Bayrağı oğullarına devreden okulun eski müdürü Bekir Belen, zaman zaman gelip, eski öğrencileri olan öğretmen ve idarecilerle sohbet ediyor. Ermenek Anadolu Lisesi’nde 32 yıl görev yaptığını belirten Bekir Belen, şunları söyledi:

“1977’de Ermenek Anadolu Lisesi’nde öğretmen olarak göreve başladım. 2009’da ise emekli oldum. 32 yıl boyunca çok sayıda öğrenci yetiştirdik. Öğrencilerimizin bir çoğu iyi bir mevkiye gelerek çeşitli kurumlarda işe başladı. Şu an bu lisede görev yapan çok sayıda öğretmen, bir zamanlar bizlerin öğrencisiydi. Şimdi okul müdürü olan kişi, eski öğrencim ve aynı zamanda oğlum olan Murat Belen, diğer oğlum Ahmet Belen ise müdür başyardımcısı olarak görev yapıyor. Çocuklarımız bizlerden bayrağı teslim aldı ve başarılı bir şekilde taşıyorlar. Gurur duyuyorum.”

BABASIYLA AYNI OKULDA ÇALIŞTI

Okul müdürlüğü yapan Murat Belen, babasının bayrağını taşımasından dolayı mutlu olduğunu belirtti. 1996’da liseden mezun olduğunu daha sonra da üniversiteyi kazanarak coğrafya öğretmeni olarak mezun olduğu okula atandığını söyleyen Belen, şöyle konuştu:

“Öğretmen olduktan sonra mezun olduğum liseye atandım. Bu süre zarfında babam okulun idarecisi, aynı zamanda eski öğretmenimdi. Onunla meslektaş olarak aynı okulda görev yapmaya başladık. Bu oldukça gurur vericiydi. Bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra babamla aynı okulda idareci olarak görev aldık. Babamın emekli olmasının ardından da okul müdürlüğü görevini yürüttüm. Bu süre zarfında aynı okuldan mezun olduğum ve öğretmeni olduğum kardeşim Ahmet Belen de bu okula öğretmen olarak atandı. Şu an müdür başyardımcısı olarak görev yapıyor. Bir zamanlar kardeşimle, benim felsefe öğretmenimiz olan Şanver Kaya ise okulumuzda müdür yardımcısı olarak görev yapıyor. Benim mezun ettiğim beş öğrencim ise şu an bu okulda öğretmen.”

BABASI VE AĞABEYİNİN İZİNDEN GİTTİ

Okulun müdür başyardımcısı olan Ahmet Belen ise, babası ve ağabeyinin izinden gidip öğretmen oldu. Öğrencilik yıllarında onların öğretmeni olduğunu hatırlatan Ahmet Belen, “Ermenek Lisesi’nden mezun oldum. Mezun olduğum dönemde babam bu okulda idareci, ağabeyim ise öğretmenimdi. Şimdi ağabeyim müdür, ben de müdür yardımcısıyım” dedi.

ÖĞRENCİLERİYLE MESAİ ARKADAŞI OLDU

Öğrencileriyle mesai arkadaşı olan müdür yardımcısı Şanver Kaya da, “1996’da buraya felsefe öğretmeni olarak atandım. Şu an okulumuzda görev yapan okul müdürümüz ve müdür başyardımcımızın babası olan Bekir Bey ile uzun süre birlikte çalıştık. Bir zamanlar öğrencimiz olan kişilerle şimdi meslektaş olarak görev yapıyoruz. Bizlerin idarecisi oldular, bundan dolayı çok mutluyum” diye konuştu.

Mezun oldukları okula öğretmen olarak atanan öğretmenlerde Şebboy Hülya Nur da, 2004’te liseden mezun olduğunu ve üniversiteyi tamamladıktan sonra da, mezun olduğu okula atandığını söyledi. Nur, “Hayal ettiği mesleği yapan ender şanslı insanlardan birisi olduğumu düşünüyorum. Öğrencilik döneminde burada ders aldığım coğrafya öğretmenim bugün okul müdürüm. Öğrencilik arkadaşım olan çok sayıda kişiyle şu an bu okulda öğrenci değil, eğitimciyiz. Öğretmenlerimin bir çoğuyla şimdi aynı okulda meslektaş olmanın gururunu yaşıyorum” dedi.

‘BU OKULDA ÖĞRENCİ OLMAK DA EĞİTİMCİ OLMAK DA ÇOK KEYİFLİ’

Arzu Şencan Yanmaz ise, şunları söyledi:

“Yıllar sonra eğitim gördüğüm öğrencilik hayatımın geçtiği okula Türk dili ve edebiyatı öğretmeni olarak tayin oldum. Ben öğrenciyken dersime giren öğretmenlerimiz şu an bu okulda idareci. Bir zamanlar sıra arkadaşım olan çok sayıda kişi ise şu an aynı okulda görev yaptığım meslektaşım. Bu okulda öğrenci olmakta çok keyifliydi, eğitimci olmakta bir o kadar keyifli.”