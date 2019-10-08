Mezun olduğu okulda ders verdi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriMezun olduğu okulda ders verdi
GeriEğitim Mezun olduğu okulda ders verdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
DHA
08.10.2019 - 11:53, Son Güncelleme:/

Mezun olduğu okulda ders verdi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın akademisyenleri liselerle buluşturan projesi kapsamında, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu, 1973’te mezun olduğu Erzurum Lisesi’nde tarih derslerine girmeye başladı.

Mezun olduğu okulda ders verdi
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un liselerde coğrafya, tarih, kimya, biyoloji, teknik resim gibi derslere akademisyenlerin girebileceğini açıklaması üzerine Erzurum’da bazı liselerde uygulama başlatıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü ile işbirliğine giderek akademisyenlerin ders vereceği okulları belirledi. Proje kapsamında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu, okuduğu Erzurum Lisesi’nde tarih derslerine girmek için gönüllü oldu.

46 YIL SONRA AYNI SIRALARDA
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün onayıyla tarihçi Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu, 1973 yılında mezun olduğu Erzurum Lisesi’nde 12’nci sınıflara tarih dersine girmeye başladı. Okul müfredatına göre 1’inci Dünya Savaşı’nı anlattığı ilk dersinde liseli gençlere nasihatlerde de bulunan Kürkçüoğlu, bakanlığın projesinin önemli olduğunu söyledi. Pırıl pırıl liseli gençlerle derste buluşmaktan mutlu olduğunu belirten Kürkçüoğlu, şöyle konuştu:
"1973 yılında mezun olduğum okul Erzurum Lisesi eğitim hayatında önemli bir yer. Önemli bilim insanları var. Öğretmenlerim bilim dünyasında önemli isimlerdi. 130 yıla yakın eğitim yuvasında kıymetli bilgileri bizimle paylaşan hocalarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Onların verdiği derslerle üniversiteyi kazandık, bugünlere geldik. Şimdi de bu önemli projede varız. Eğitimde okulöncesi ile üniversite bitene kadar bir bütünlük sağlanması gerekiyor. Okulöncesinden başlayıp üniversite bitene kadar bir bütünlük arzetmesi lazım. Eğitimin birbirini takviye etmesi gerekiyor. Hayata geçirilen akademisyenlerin okullarda ders vermesi projesi takdire değer."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
Mezun olduğu okulda ders verdi
ALES/3 geç başvurusu nasıl yapılır? ALES ücreti nereye yatırılacak?
DGS ek tercihleri ne zaman açıklanacak? Üniversite kayıtları ne zaman?
Zekâ Oyunları Şampiyonası başlıyor