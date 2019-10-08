Mezun olduğu okulda ders verdi
Milli Eğitim Bakanlığı'nın akademisyenleri liselerle buluşturan projesi kapsamında, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu, 1973’te mezun olduğu Erzurum Lisesi’nde tarih derslerine girmeye başladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un liselerde coğrafya, tarih, kimya, biyoloji, teknik resim gibi derslere akademisyenlerin girebileceğini açıklaması üzerine Erzurum’da bazı liselerde uygulama başlatıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü ile işbirliğine giderek akademisyenlerin ders vereceği okulları belirledi. Proje kapsamında Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu, okuduğu Erzurum Lisesi’nde tarih derslerine girmek için gönüllü oldu.
46 YIL SONRA AYNI SIRALARDA
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün onayıyla tarihçi Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu, 1973 yılında mezun olduğu Erzurum Lisesi’nde 12’nci sınıflara tarih dersine girmeye başladı. Okul müfredatına göre 1’inci Dünya Savaşı’nı anlattığı ilk dersinde liseli gençlere nasihatlerde de bulunan Kürkçüoğlu, bakanlığın projesinin önemli olduğunu söyledi. Pırıl pırıl liseli gençlerle derste buluşmaktan mutlu olduğunu belirten Kürkçüoğlu, şöyle konuştu:
"1973 yılında mezun olduğum okul Erzurum Lisesi eğitim hayatında önemli bir yer. Önemli bilim insanları var. Öğretmenlerim bilim dünyasında önemli isimlerdi. 130 yıla yakın eğitim yuvasında kıymetli bilgileri bizimle paylaşan hocalarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Onların verdiği derslerle üniversiteyi kazandık, bugünlere geldik. Şimdi de bu önemli projede varız. Eğitimde okulöncesi ile üniversite bitene kadar bir bütünlük sağlanması gerekiyor. Okulöncesinden başlayıp üniversite bitene kadar bir bütünlük arzetmesi lazım. Eğitimin birbirini takviye etmesi gerekiyor. Hayata geçirilen akademisyenlerin okullarda ders vermesi projesi takdire değer."
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