Kepirtepe İlköğretmen Okulu’ndan 1964’te mezun olan 73 yaşındaki Ferhan Çelikel, vefat eden ve Kepirtepe İlköğretmen Okulu’nda uzun senelere memurluk yapan ağabeyi Hayri Çelikel adına üç ay önce bir sınıfı donatmıştı. Çelikel, vefat eden ablası Hacer Çelikel adına da 55 yıl önce mezun olduğu okula coğrafya sınıfı yaptırdı. için Ferhan Çelikel, sınıfın açılış töreninde öğrencilerin kendisine çiçek ve plaket verdiği sırada duygulu anlar yaşadı.

Kepirtepe Anadolu Lisesi Müdürü Halil İbrahim Toklu, "1964’te Kepirtepe İlköğretmen Okulu mezunumuz Ferhan Çelikel’in ablası merhum Hacer Çelikel adına donatımını yaptığı coğrafya dersliğimizin açılışını yaptık. 23 Ekim 2019’da de bizlere sınıf donatımı yaparak destek olan Ferhan Çelikel, açılışını yaptığımız coğrafya dersliğimizin donatımıyla yine Kepirtepeli öğrencilerle birlikte oldu. Kepirtepeliler Eğitim Vakfı’nın yöneticileri, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin katılımıyla yapılan açılış töreninde Ferhan Çelikel’e günün anısına plaket ve çiçek takdim ettik. Coğrafya dersliğimizin bütün öğrenci ve öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyor, merhum Hacer Çelikel’e ithaf ediyorum" dedi.