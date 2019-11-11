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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
Haber Giriş: 11.11.2019 - 13:21, Son Güncelleme:/

Mezun olduğu liseye müdür oldu

Ali Durmuş, 21 yıl önce mezun olduğu Kayseri Lisesi’ne okul müdürü olarak atandı. Hayalini gerçekleştirdiğini belirten Durmuş, "Hedefime ulaşmanın ve öğrencisi olduğum okulda müdürlük yapmanın gururunu yaşıyorum” dedi.

Mezun olduğu liseye müdür oldu
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‘Taş Mektep’ olarak bilinen tarihi Kayseri Lisesi’nde 1995 ile 1998 yılları arasında eğitim gören evli ve iki çocuk babası Ali Durmuş, 21 yıl sonra 2019-2020 eğitim öğretim yılı başında mezun olduğu okula müdür oldu. Beden eğitimi öğretmeni olan ve farklı okullarda müdür yardımcısı olarak görev yapan Durmuş, ilk müdürlük görevini kendi okulunda yapıyor.

Mezun olduğu liseye müdür oldu

‘ÖRĞENCİSİ OLDUĞUM OKULA MÜDÜR OLDUM’
Öğrencilik yıllarında Kayseri Lisesi’nde okul müdürü olmayı hayal ettiğini belirten Durmuş, şunları söyledi:
"21 yıl sonra 18 Ağustos 2019 tarihinde öğrenim görmüş olduğum lise olan Taş Mektep’e müdür olarak atandım. Mesleğimde 15’inci yılım. Her Kayseri Lisesi mezunu gibi burada bir görev yapmak benim de hep gönlümde yatıyordu. Eşime yıllar önce buradan geçerken ‘Bir gün nasip olursa Kayseri Lisesi’nde okul müdürlüğü yapmak isterim’ demiştim. Aradan 15 yıl geçti ve burası bize nasip oldu. Burada öğrenci olarak okuduğum okulda şuan okul müdürlüğü görevini yapıyorum.

BU GÖREV HERKESE NASİP OLMAZ
Öğrencilik yıllarımda psikoloji öğretmeni olan Ülkü Oğuz ile aynı okulda beraber görev yapıyorum. Okula müdür olarak ilk geldiğimde 53 öğretmenimizle toplantı yaptık. Öğretmenim olan Ülkü Oğuz’u görünce tarifsiz bir mutluluk yaşadım. Bu gururu yaşamak herkese nasip olmaz. Ben bu gururu yaşadım. Çok mutluyum ve gururluyum."

Mezun olduğu liseye müdür oldu

‘BENİM İÇİN BÜYÜK GURUR’
Psikoloji öğretmeni Ülkü Oğuz ise, “Bu benim için tarifsiz bir gurur. Hep ‘Acaba bir gün Kayseri Lisesi’nden mezun olan öğrencilerimizden birisi bu okulu idare eder mi?’ kısmet Ali Bey’e nasip oldu. Onun burada görev yapmasından son derece gurur duydum. Eski öğretmenleriyle bunu konuştuk. Onlar da çok mutlu oldular. Bir mezunumuzun bu okulda emek vermesi bizi elbette ki mutlu etti" dedi.

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