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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
16.07.2018 - 13:08, Son Güncelleme:

Mezun olduğu DEÜ’ye rektör oldu

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Mezun olduğu DEÜ’ye rektör oldu

DEÜ Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Nükhet Hotar, görevini Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik'ten devraldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Nükhet Hotar görevini, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katıldığı törenle Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik'ten devraldı.

Prof. Dr. Hotar ile uzun yıllara dayanan bir dostluklarının olduğunu ve göreve gelmesinin ardından tebrik ettiğini belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Benim için Dokuz Eylül'ün ayrı bir manası var. Kuruluşunda, Kurucu Rektör Yardımcısı olarak rahmetli babam Ekrem Pakdemirli var. Çimentosunda onun da bir miktar harcı vardı. Ondan dolayı duyguluyum" dedi.

Eşinin de DEÜ çalışanı olduğunu anlatan Pakdemirli, Erdal Çelik'in kısa dönem rektörlük yapmasına rağmen kurumda huzur ve bilimsel ortamın geliştirilmesi açısından çok faydalı işler gerçekleştirdiğini söyledi.

Bakan Pakdemirli, Nükhet Hotar için "Kendisi devlet tecrübesiyle, bilgisiyle, yöneticilik tecrübesiyle üniversitemizde inşallah çağ atlatacak diyorum" diye konuştu.

ÖĞRENCİLİKTEN REKTÖRLÜĞE
DEÜ Rektörü Nükhet Hotar, 1980'de öğrenciliğe, 1985'de akademik hayata başladığı Dokuz Eylül Üniversitesinde 2002'de profesör olduğunu, siyasete geçtikten sonra akademik hayatına bir süre ara verdiğini anlattı.

Kendi üniversitesinde böyle bir görev almanın onurunu, gururunu ve heyecanını yaşadığını belirten Prof. Dr. Hotar, bu noktada kendisine destek sağlayan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım olmak üzere herkese teşekkür etti.

Hotar, konuşmasına şöyle devam etti:
"Bu görevlere gelirken dışardan, tepeden gözükse de ciddi araştırmalar, çalışmalar yapılıyor, ondan sonra bu görevler veriliyor. Allah mahcup etmesin. Mahcup olmamak için üniversite ailemizin her türlü personelinin, öğrencilerimizin el birliğiyle tek bir hedefinin olması üniversitemizin evrensel, üniversite kuralları çerçevesinde ulusal ve uluslararası boyutta yükseltilmesinde çalışması gerekiyor. Hepimizin ortak hedefinin bu olması lazım. Bu ortak hedef için de ben üniversitemizin tüm kaynaklarını ve imkânlarını destek olarak vermeye hazırım."

Görevini Prof. Dr. Hotar'a devreden Prof. Dr. Erdal Çelik de görevi süresince kendisine destek veren herkese teşekkür etti. Sancılı bir dönemi güzel bir şekilde atlattıklarını söyleyen Çelik, Dokuz Eylül Üniversitesinin bir marka olduğunu, Hotar ile bunun daha iyi seviyelere geleceğine inandığını söyledi.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Nükhet Hotar'a rozetini kızı Ayşe taktı. Daha sonra cübbe giyen Hotar'ın görevi devraldığı töreni annesi Bedia Hotar da takip etti.

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