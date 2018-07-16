Mezun olduğu DEÜ’ye rektör oldu

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Nükhet Hotar görevini, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katıldığı törenle Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik'ten devraldı.

Prof. Dr. Hotar ile uzun yıllara dayanan bir dostluklarının olduğunu ve göreve gelmesinin ardından tebrik ettiğini belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Benim için Dokuz Eylül'ün ayrı bir manası var. Kuruluşunda, Kurucu Rektör Yardımcısı olarak rahmetli babam Ekrem Pakdemirli var. Çimentosunda onun da bir miktar harcı vardı. Ondan dolayı duyguluyum" dedi.

Eşinin de DEÜ çalışanı olduğunu anlatan Pakdemirli, Erdal Çelik'in kısa dönem rektörlük yapmasına rağmen kurumda huzur ve bilimsel ortamın geliştirilmesi açısından çok faydalı işler gerçekleştirdiğini söyledi.

Bakan Pakdemirli, Nükhet Hotar için "Kendisi devlet tecrübesiyle, bilgisiyle, yöneticilik tecrübesiyle üniversitemizde inşallah çağ atlatacak diyorum" diye konuştu.

ÖĞRENCİLİKTEN REKTÖRLÜĞE

DEÜ Rektörü Nükhet Hotar, 1980'de öğrenciliğe, 1985'de akademik hayata başladığı Dokuz Eylül Üniversitesinde 2002'de profesör olduğunu, siyasete geçtikten sonra akademik hayatına bir süre ara verdiğini anlattı.

Kendi üniversitesinde böyle bir görev almanın onurunu, gururunu ve heyecanını yaşadığını belirten Prof. Dr. Hotar, bu noktada kendisine destek sağlayan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım olmak üzere herkese teşekkür etti.

Hotar, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu görevlere gelirken dışardan, tepeden gözükse de ciddi araştırmalar, çalışmalar yapılıyor, ondan sonra bu görevler veriliyor. Allah mahcup etmesin. Mahcup olmamak için üniversite ailemizin her türlü personelinin, öğrencilerimizin el birliğiyle tek bir hedefinin olması üniversitemizin evrensel, üniversite kuralları çerçevesinde ulusal ve uluslararası boyutta yükseltilmesinde çalışması gerekiyor. Hepimizin ortak hedefinin bu olması lazım. Bu ortak hedef için de ben üniversitemizin tüm kaynaklarını ve imkânlarını destek olarak vermeye hazırım."

Görevini Prof. Dr. Hotar'a devreden Prof. Dr. Erdal Çelik de görevi süresince kendisine destek veren herkese teşekkür etti. Sancılı bir dönemi güzel bir şekilde atlattıklarını söyleyen Çelik, Dokuz Eylül Üniversitesinin bir marka olduğunu, Hotar ile bunun daha iyi seviyelere geleceğine inandığını söyledi.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Nükhet Hotar'a rozetini kızı Ayşe taktı. Daha sonra cübbe giyen Hotar'ın görevi devraldığı töreni annesi Bedia Hotar da takip etti.