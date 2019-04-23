Meyve suyu kutusundan traktör, köpükten gemi yaptılar
Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine bağlı Saylakkaya Ortaokulu öğrencileri, okul derslerinden etkilenerek pille çalışan oyuncak yaptılar. Meyve suyu kutusundan araba yapan da oldu, köpükten gemi üreten de. Öğretmenleri Ahmet Kalkan’ı örnek alan öğrenciler, kendi dronlarını yapmak için çalışmaya başladı.
Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine bağlı Saylakkaya Ortaokulu öğrencileri, okul derslerinden etkilenerek pille çalışan oyuncak yaptılar. Meyve suyu kutusundan traktör yapan da oldu, köpükten gemi üreten de. Onları buna teşvik edense fen bilgisi öğretmenleri aynı zamanda okul müdürü olan Ahmet Kalkan. Şanlıurfa’da dünyaya gelen Kalkan, 14 çocuklu bir ailede büyüdü. İlk öğretmenlik yılında ‘Tübitak Bu Benim Eserim’ proje yarışmasında danışmanlık yaptığı ‘Pas Çıkarıcı Soğan Suyu’ Malatya sergisine katılarak Türkiye 3’üncüsü oldu ve ‘Milli Eğitim Başarı Belgesi’ ile ödüllendirildi. 2014, 2015 ve 2016 yıllarında ‘Tübitak Bilim Fuarları’ yürütücülüğü ve koordinatörlüğü yapan Kalkan, şunları söyledi:
YAZ TATİLİNDE BİLE ÇALIŞIYORUZ
“Her zaman öğrencilerime bilimi sevdirmeyi amaçladım. 6’ncı sınıf öğrencilerine Edison ve Tesla hakkında ilginç kısa hikayeler anlattım. Bundan etkilenen öğrenciler, heyecanla elektriği öğrenip kendi elektrikli-pilli oyuncaklarını yaptı. 2017’de TÜBİTAK 12’nci Ortaokul Yarışması’nda ‘Küresel Isınma Duruyor’ projesiyle, Türkiye 3’üncüsü olduk. Öğretmenliğe başladığımdan beri öğrenci psikolojisiyle ilgili kitaplar okuyor; okulumuzda rehber öğretmen olmadığından gönüllü rehberlik faaliyetleri de yürütüyorum. Böylece sıkıntıları olan birçok öğrenciye yardımcı olup derse yönlendiriyorum. Okulu hayata hazırlık ve hayatın kendisi olarak görüyor, derslerimde deneyle devam edip ‘soyuttan somuta’ yolunu izliyorum. Eğitimin yeri ve zamanı olmaz. Öyle ki yaz tatilinde bile öğrencilerimle çalıştığımız oluyor.”
‘KENDİ DRONUMU YAPACAĞIM’
Kutudan pilli traktör yapan Hışman Çakmak, “Ahmet Hoca, derste Tesla ve Edison’un hikayelerini anlattığında çok etkilenmiştik. Sonrasında evimizde kullandığımız elektriğin mantığını ve pillerdeki elektrik enerjisini anlattı. ‘Hazır oyuncak yerine kendi oyuncağımızı nasıl yapabiliriz?’ sorusuyla başladık ve başardık. Çok mutluyuz. Makine mühendisi olacağım. Yaptığım cihazları geliştirmek istiyorum ve kendi dronumu yapmaya başladım” dedi. Köpükten suda giden gemi yapan Uğurcan Kaya ise, “Makine mühendisi olmayı arzuluyorum. Gemi teknolojisini daha da geliştirmek istiyorum” diye konuştu. Daha icat edilecek çok şey olduğunu söyleyen Halil Yıldırım da, öğretmeninden ve çevreden ilham aldığını vurguladı.
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