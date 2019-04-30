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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
30.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:/

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu: Meslek liseleri yeni dönemde dolacak

Liselere geçiş sisteminin değişmesinin ardından ilk yıl meslek liselerinde öğrenci kontenjanlarının boş kaldığı görüldü. Özellikle büyük şehirlerdeki bazı okullarda yüzde 50-60 oranında kontenjanın dolmadığı iddia edildi.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu: Meslek liseleri yeni dönemde dolacak
Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr

Konuyla ilgili Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

YIL ORTASINDA DÖNÜŞLER OLDU
Geçen sene uygulamanın ilk modeliydi. Algı biraz farklıydı. Bazı örneklerde öyle oldu, ama toplamda o kadar boş kontenjanımız kalmadı. Bu sene mahalli yerleştirme sistemi sürecek. Çok irrasyonel bir yapılanma içerisine gitmedik. Bu yıl biraz daha mahalli yapılar yerli yerine oturdu. Hem müdürlerimiz hem aileler olayı daha iyi kavradı. Geçen seneki yapılanmadan boşalan liselerimize yıl ortasında bazı öğrencilerimiz döndü. Model değişikliklerinde başta olumsuzluklar olsa bile daha sonra sistem dengesini buluyor. Bu sene mesleki eğitim okullarımızın daha yüksek doluluk oranına ulaşacağına eminiz. Bakanlık olarak mesleki eğitimin görünürlüğünü arttırdık.

ASKERLİKTE KOLAYLIK
Çocuklarımızın meslek lisesinde okudukları alana uygun yakaladığı istihdam olanağı askerlik nedeniyle kesintiye uğrayabiliyordu. Alanlarında istihdam edilenlere askerlikteki bazı hususlarda kolaylık getirilmesi için çalışmalar sürüyor. Savunma Bakanlığımız da sıcak bakıyor.
Tematik liseleri arttırmayacağız. Kontenjan arzu ettiğimiz sayıya erişmedi. O yüzden yönetmelikte değişiklik yaptık. Eskiden bir alan, üç dala kadardı. Bu sene dal sınırını kaldırarak ‘üç alana kadar’ dedik. Birbirine yakın üç alanda tematik lise açılabilir.

SEKTÖRLE İŞBİRLİĞİ SÜRECEK
Şu anda mesleki eğitimin tüm paydaşlarıyla çok yakın çalışıyoruz. Derdimiz yaklaşık 1.5 milyonluk öğrencinin meslekleriyle ilgili bilgileri öğrenip mezun olunca sorun yaşamamalarını sağlamak. Bunun yolu tüm dünyada olduğu gibi mesleki eğitimi sektörlerle birlikte geliştirmekten geçiyor. Sektörle birlikte, çocukları iş dünyasının ihtiyaçlarına göre forme eden bir yapılanma içindeyiz. Sektörel kuruluşlarla işbirliğimiz sürecek. Çatı kuruluşlarla işbirliğine gidiyoruz. Onlardan ihtiyaçlarıyla ilgili çalışıp kafa yormalarını istiyoruz.

KESİNTİ DÜŞTÜ
Mesleki eğitimde hazine kesintisiyle ilgili yasal açıdan sıkıntılı bir durum vardı. Düzenlemeyle kesinti yüzde 15’ten 1’e düştü. Döner sermaye işletmesi olan meslek liseler artık üretim yapabilir. Bu eğitimdeki öğrencilerimizin sosyo-ekonomik düzeyleri diğerlerine göre görece daha düşük. Bu tarz katkılara ihtiyaç var.

YENİ BİR EĞİTİM MODELİ
Denizcilik, bilişim, teknoloji gibi alanlarda İstanbul teknik Üniversitesi (İTÜ) ile ortak bir mesleki teknik Anadolu lisesi oluşturuldu. İTÜ, özellikle mühendislikte Türkiye’nin en iyi üniversitelerinden. Dünya çapında ilk 500’de. Lise önümüzdeki yıldan itibaren öğrenci alacak. Öğretim üyeleri derse girecek. Farklı, daha elit bir mesleki teknik öğretim modelini hayata geçireceğiz. Bu tarz spesifik modelin yaygınlaşması kalitesini azaltan bir unsur. O yüzden çok fazla yaygınlaşmasını düşünmüyoruz. İhtiyaç olduğu takdirde üniversite hocalarının meslek liselerinde ders verebilmesi mümkün. Fakat şu anki yapıda üniversite hocalarımızın yoğunluğu nedeniyle de biraz zor. Bunu teşvik etmeyi planlıyoruz. Özellikle Anadolu’daki küçük illerdeki üniversitelerimizi meslek liselerimizle çalışmaya teşvik etmek istiyoruz.

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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