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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
26.08.2019 - 11:37, Son Güncelleme:/

Mesleki ve teknik Anadolu liselerine 17 milyon avroluk hibe

Türkiye Ulusal Ajansı'na sunulan ve hibe desteği almaya hak kazanan 515 projenin yüzde 90'ı MEB'e bağlı mesleki ve teknik Anadolu liselerinden hazırlanan projelerden oluştu. Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, 17 milyon 447 bin 448 avro tutarındaki proje hibe desteğinden yararlanacak. Hibeyle öğrenci ve öğretmenlere Avrupa'da meslekleriyle ilgili eğitim alma ve staj yapma imkânı sağlanacak.

Mesleki ve teknik Anadolu liselerine 17 milyon avroluk hibe
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Türkiye Ulusal Ajansı'na sunulan ve hibe desteği almaya hak kazanan 515 projenin yüzde 90'ı Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) bağlı mesleki ve teknik Anadolu liseleri tarafından hazırlanan projelerden oluştu. Bu liseler, 17 milyon 447 bin 448 avro tutarındaki proje hibe desteğinden yararlanacak.

Erasmus+ programıyla Türkiye'de mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin ve cazibesinin artırılması ile nitelikli iş gücü yetiştirilmesine katkı amaçlanıyor. Avrupa Birliği Bakanlığı Eğitim Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 2019 yılı teklif çağrısı dönemi Erasmus+ programı, 'Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği' faaliyeti kapsamında sunulan proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlanarak hibe almaya hak kazanan projeler açıklandı. Bu kapsamda, mesleki ve teknik Anadolu liseleri, kabul edilen proje sayısı bakımından birinciliği elde etti.

Türkiye Ulusal Ajansına sunulan 2 bin 384 proje teklifinden uygunluk kriterlerini taşıyanların içerik değerlendirmesine alınması sonucunda, 515 proje teklifi hibe desteği almaya hak kazandı. Desteklenecek 515 projenin yüzde 90'ına karşılık gelen 462'si MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlar tarafından hazırlandı.

10 BİN ÖĞRENCİ VE 600 ÖĞRETMEN YARARLANACAK
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, MEB olarak son bir yılda mesleki ve teknik eğitimi güçlendirmek için çok önemli adımlar attıklarını söyledi. Özer, "Adım attığımız her alanda olumlu sonuçları da almaya başladık. Erasmus+ kapsamındaki projeleri de öğrenci ve öğretmenlerimizin eğitim hareketliliği bağlamında önemsiyoruz. Ulusal Ajans tarafından kabul edilen projelerin yüzde 90'ının mesleki ve teknik Anadolu liselerimiz tarafından hazırlanan projeler olması bizi ziyadesiyle mutlu etti. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüze bağlı 462 okulun kabul edilen projeleri kapsamında 77 ilden 10 bin öğrenci ve 600 öğretmen yararlanacak. Bu projeler için ayrılan 19 milyon 496 bin 878.5 avroluk hibenin, 17 milyon 447 bin 448.5 avrosu kurumlar tarafından kullanılacak" dedi.

İSTANBUL, ANKARA VE BURSA İLK ÜÇTE
Kabul edilen projeler, 77 ildeki okullardan oluşuyor. Diğer taraftan projesi kabul edilen 462 okulun 47'si İstanbul, 29'u Ankara ve 18'i de Bursa'da yer alıyor.

ÖĞRENCİ VE ÖĞRETMENLERE AVRUPA'DA EĞİTİM VE STAJ İMKÂNI
Erasmus+ programıyla meslek liselerinden üniversitelere, kamu kurumlarından sivil toplum kuruluşlarına, şirketlerden belediyelere kadar çok geniş bir yelpazede yer alan kurum ve kuruluşlara projeler aracılığıyla hibe destekleri veriliyor. MEB'e bağlı meslek liselerinin hazırladığı projelerle öğrenciler, yurtdışında kendi alanlarında uzun süreli işyeri eğitimleri alabiliyor. Ayrıca meslek dersi öğretmenlerinin alanlarındaki bilgi, beceri ve yetkinlikleri de artırılarak farklı teknolojilerle tanışmaları sağlanıyor.

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