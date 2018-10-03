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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
03.10.2018 - 11:20, Son Güncelleme:

Mesleki eğitime ‘ulusal yeterlilik’ değerlendirmesi

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Mesleki eğitime ‘ulusal yeterlilik’ değerlendirmesi

MEB, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile MYK, yaklaşık 1.5 milyon öğrencinin eğitim aldığı meslek lisesi ve mesleki eğitim merkezlerindeki tüm programların Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklerle uyumunu değerlendirdi. Toplantıda, mesleki eğitim merkezlerindeki 22 dal programıyla ilgili bu ayın sonuna kadar güncelleme yapılması kararlaştırıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), yaklaşık 1.5 milyon öğrencinin eğitim aldığı meslek lisesi ve mesleki eğitim merkezlerindeki tüm programların Ulusal Meslek Standartları ve Ulusal Yeterliliklerle uyumunu inceledi.

Toplantıda, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde uygulanan 53 alan ve 199 dal programının tamamına yürürlüğe giren ulusal meslek standardı ve ulusal yeterliliklerin yansıtıldığı ve bu anlamda bir güncelleme ihtiyacı olmadığı tespit edildi.

22 PROGRAMA GÜNCELLEME YAPILACAK
Öte yandan, mesleki eğitim merkezlerindeki eğitimin de incelendiği toplantıda, mesleki eğitim merkezlerinde sunulan 27 alan ve 140 dal programından 27 alan ve 118 dal programına Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilikler'in yansıtıldığı, ancak 22 dal programıyla ilgili ise güncelleme ihtiyacının olduğu belirlendi.

MEB ve MYK yetkilileri, ‘ortak bir çalışma yaparak ekim sonuna kadar bu güncellemeleri tamamlama’ kararı aldı.

MEB’e bağlı 3 bin 315 mesleki ve teknik Anadolu lisesinde 1 milyon 394 bin 729 öğrenci ve 323 mesleki eğitim merkezinde ise 103 bin 491 olmak üzere toplam 1 milyon 498 bin 220 öğrenci mesleki eğitim alıyor.

Toplantıya, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, MYK Başkanı Adem Ceylan, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü Daire Başkanları Şennur Çetin, Recep Altın, Belma Güngör, Halil İbrahim Kahraman, İsmail Güler, Süleyman Akgül, Yusuf Çidem, Ertuğrul Gergil, M. Salih Canbal ve MYK Daire Başkanları Osman Seçkin Akbıyık, Mehmet Ordukaya ve Yaprak Akçay Zileli katıldı.

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