Mesleki eğitimde ‘şahlanış’ dönemi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriMesleki eğitimde ‘şahlanış’ dönemi
GeriEğitim Mesleki eğitimde ‘şahlanış’ dönemi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
Önder ÖNDEŞ
26.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:/

Mesleki eğitimde ‘şahlanış’ dönemi

İSTANBUL Ticaret Odası (İTO) öncülüğünde, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Milli Eğitim ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının desteğiyle mesleki eğitimin güçlendirilmesi için dün kapsamlı bir protokole imza atıldı. Buna göre İstanbul’daki 89 mesleki ve teknik liseye öğretim programları, altyapı, staj ve istihdam alanlarında destek verilecek. Farkındalık eğitimleri de yapılacak. Ayrıca okullardaki atölyelere modern ekipmanlar sağlanacak.

Mesleki eğitimde ‘şahlanış’ dönemi
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İmza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şunları söyledi: “Mesleki eğitimde düşüş vardı ve şimdi şahlanış dönemine geçiyoruz. Bugünü tarihe not düşün. 2023 Eğitim Vizyonu ile orta ve uzun vadede mesleki eğitime talebin arttığı bir döneme giriyoruz. Bu nedenle işbirlikleri çok önemli. Teknolojinin üstsel artışı olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Bunu takip etmezsek tekillik çağının habercisi olarak okullarımızdaki eğitim işe yaramayacak. Bu protokol aslında çekirdek bir model. Ulusal ve uluslararası düzeyde de örnek bir model olmasını istiyoruz.”

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise sanayide ihtiyaç duyulan insan kaynağının önemine vurgu yaparak “Okullarda kabiliyet eksiklerini gidermeliyiz. Bu protokolle meslek liselerinin eğitim içeriklerinin güncellenmesi ve atölye altyapılarına destek konusunda önemli bir adım attık” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Engelliler için eğitim desteği 632 lira

Mesleki eğitimde ‘şahlanış’ dönemi

Bakan Selçuk: Mesleki eğitimde şahlanış dönemine girdik

Okumak için kaçtığı köyündeki kızlara umut oldu