Mesleki eğitimde ‘şahlanış’ dönemi
İSTANBUL Ticaret Odası (İTO) öncülüğünde, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Milli Eğitim ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının desteğiyle mesleki eğitimin güçlendirilmesi için dün kapsamlı bir protokole imza atıldı. Buna göre İstanbul’daki 89 mesleki ve teknik liseye öğretim programları, altyapı, staj ve istihdam alanlarında destek verilecek. Farkındalık eğitimleri de yapılacak. Ayrıca okullardaki atölyelere modern ekipmanlar sağlanacak.
İmza töreninde konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şunları söyledi: “Mesleki eğitimde düşüş vardı ve şimdi şahlanış dönemine geçiyoruz. Bugünü tarihe not düşün. 2023 Eğitim Vizyonu ile orta ve uzun vadede mesleki eğitime talebin arttığı bir döneme giriyoruz. Bu nedenle işbirlikleri çok önemli. Teknolojinin üstsel artışı olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Bunu takip etmezsek tekillik çağının habercisi olarak okullarımızdaki eğitim işe yaramayacak. Bu protokol aslında çekirdek bir model. Ulusal ve uluslararası düzeyde de örnek bir model olmasını istiyoruz.”
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise sanayide ihtiyaç duyulan insan kaynağının önemine vurgu yaparak “Okullarda kabiliyet eksiklerini gidermeliyiz. Bu protokolle meslek liselerinin eğitim içeriklerinin güncellenmesi ve atölye altyapılarına destek konusunda önemli bir adım attık” dedi.
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