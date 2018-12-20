Mesleki eğitimde ‘maden ve petrol’ alanlarında yeni dönem

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriMesleki eğitimde ‘maden ve petrol’ alanlarında yeni dönem
GeriEğitim Mesleki eğitimde ‘maden ve petrol’ alanlarında yeni dönem
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
AA
20.12.2018 - 13:15, Son Güncelleme:/

Mesleki eğitimde ‘maden ve petrol’ alanlarında yeni dönem

MEB ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolüyle ‘maden ve petrol’ alanlarında eğitim veren mesleki ve teknik Anadolu liselerinin tamamında eğitimin yeniden yapılandırılması kararı alındı. Öğrencilerin işletmelerde beceri eğitimi ve staj uygulamalarının gerçek hizmet ve üretim ortamında yapılmasını sağlayacak iş birliğiyle sektörün talepleri doğrultusunda üretim de yapılacak. Maden ve petrol alanlarında ilk kez sanal gerçeklik ortamında iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri başlatılacak.

Mesleki eğitimde ‘maden ve petrol’ alanlarında yeni dönem
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolüyle ‘maden ve petrol’ alanlarında eğitim veren mesleki ve teknik Anadolu liselerinin tamamında, eğitimin yeniden yapılandırması kararı alındı. Bu kapsamda, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız tarafından ‘Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme İş Birliği Protokolü’ imzalandı.

MADEN VE PETROL ALANLARINDA MESLEKİ EĞİTİM YENİDEN YAPILANDIRILIYOR
Protokol kapsamında, maden ve petrol alanlarında sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek amacıyla bu alanlarda eğitim veren mesleki ve teknik Anadolu liselerinin tamamında eğitim yeniden yapılandırılacak. Öğretim programları sektörün ihtiyaçları doğrultusunda revize edilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, öğrencilerin işletmelerde beceri eğitimi ile staj uygulamalarının gerçek hizmet ve üretim ortamında yapılmasını, okulların alan öğretmeni, eğitici ve yöneticilerinin hizmet içi ve iş başında eğitimlerinin verilmesini sağlayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ayrıca okulların atölye ve laboratuvar ihtiyaçlarının tamamlanmasına destek verecek.  MEB, sektörün talepleri doğrultusunda döner sermaye kapsamında üretime katkı sunacak.

Protokol kapsamında, okulların sektör işletmeleriyle koordinasyonu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından sağlanacak. Bu çerçevede, işletmelerle imzalanacak ek protokollerle öğrencilere burs verilecek.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA ‘SANAL GERÇEKLİK’ YAKLAŞIMI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, maden ve petrol alanlarında sanal gerçeklik ortamında iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitim verilmesi amacıyla materyallerin hazırlanmasını, okullarda kullanılmasını ve eğiticilerin bu alanda eğitim almalarını sağlayacak. Böylece mesleki eğitimde sanal gerçeklik yaklaşımının ilk uygulaması da bu alanda gerçekleştirilmiş olacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Mesleki eğitimde ‘maden ve petrol’ alanlarında yeni dönem

BİLSEM öğrencileri hayallerini çamurla tuvale yansıtıyor

Köy çocukları yüzme öğreniyor

‘Vefa’lılardan görme engellilere online ders