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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
27.12.2018 - 14:35, Son Güncelleme:/

Mesleki eğitimde ‘güneş’i seçenlere iş imkânı sağlanacak

MEB tarafından elektrik üretiminde güneş enerjisi payının artırılması amacıyla mesleki eğitim öğrencilerinin eğitimlerinde sektörle yakın iş birliği kararı alındı. Yenilenebilir sektör temsilcilerinin çatı kuruluşu GÜNDER ile yapılan protokol kapsamında düzenlenecek sürekli eğitimlerle öğrencilere iş garantili beceri eğitimleri verilecek.

Mesleki eğitimde ‘güneş’i seçenlere iş imkânı sağlanacak
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından, elektrik üretiminde güneş enerjisi payının artırılması amacıyla mesleki eğitim öğrencilerinin eğitimlerinde sektörle yakın iş birliği kararı alındı. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü Derneği (GÜNDER) arasında Mesleki Eğitim İş birliği Protokolü imzalandı. Protokol, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ile Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü Derneği (GÜNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kutay Kaleli'nin katılımıyla imzalandı.

Protokol kapsamında, mesleki eğitim öğrencilerine, GÜNDER üyesi kurum ve kuruluşlarda, işletmelerde beceri eğitimi, staj imkânları, üye iş yerlerinde mezunların istihdam edilmesi ve yenilenebilir enerji alanında okullarda öğrenim gören öğrencilere başarı bursu verilmesi sağlanacak. Yenilenebilir enerji teknolojileri alanında öğretim programı güncellenecek, öğrenci, öğretmen ve kursiyerler için ders notu ile eğitim materyalleri hazırlanacak.

Ulusal ve uluslararası projelere destek sağlayacak olan iş birliğiyle güneş enerjisi konusunda çalışanlara meslek kursları, geliştirme ve uyum kursları verilecek. Protokol ile GÜNDER'in paydaş olduğu Ulusal Fuar ve Organizasyonlarda, yurt dışı teknik gezi ve izleme ziyaretlerinde ve yurt içindeki proje faaliyetlerinde iş birliği imkânları artırılacak.

‘YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİLERE ÖNCELİK VERİLECEK’
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, iş birliğiyle güneş enerjisinin sürdürülebilir büyümesini sağlamak için yerli ve milli teknoloji ve üretime öncelik verilmesini amaçladıklarını söyledi. Bu kapsamda, elektrik üretiminde güneş enerjisinin payının artırılması için enerji, sanayi, istihdam ve teknoloji politikalarının bütüncül olarak değerlendirilmesini sağlayacaklarını anlatan Özer, şöyle konuştu:
"Protokolle MEB'in yenilenebilir teknolojiler üzerine eğitim veren meslek liselerindeki başarılı öğrencilere burs, staj ve beceri eğitimi imkanı sunulacak. Ayrıca alan öğrencilerinin yeterlilikleri arttırılarak sektörde istihdamları sağlanacak. Atölye ve meslek dersi öğretmenlerine, öğrencilerine teknolojik gelişmeler aktarılacak ve sektörde çalışanlara meslek, geliştirme ve uyum kursları düzenlenerek mevcut bilgi ve beceri düzeyleri geliştirilecek.

Yenilenebilir enerji alanında imzalanan protokol ile öğretmenlere hizmet içi eğitim ve işbaşı eğitimi faaliyetleri kapsamında kurslar, seminerler verilecek, enerji teknolojilerine dayalı okullardaki atölyeler desteklenecek."

TÜRKİYE KURULU GÜCÜNÜ ARTIRAN BEŞİNCİ ÜLKE
Türkiye'de mevcut 5 GW'ı aşan güneş enerjisi kurulu gücünün, 2023'te en az 14 GW, 2030 yılında ise en az 38 GW'a yükselmesi bekleniyor. Güneş enerjisi kurulu gücünü dört yılda 100 katına çıkaran Türkiye, 2017 yılında dünyada güneş enerjisi kurulu gücünü en çok artıran beşinci ülke oldu. 2017 yılı güneş enerjisi istihdam verilerine göre, Türkiye'de toplam 50 bin kişi güneş enerjisi sektöründe çalışıyor.

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