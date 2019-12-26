Mesleki eğitim proje okulları değerlendirildi

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) hedeflerinden birinin, mesleki ve teknik eğitim veren okullarda kurumsal kaliteyi izleyerek iyileştirmede sürekliliğin sağlanması olduğunu söyledi. Bu amaçla 9 Mayıs 2019'da yayımlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları Kalite Güvencesi Yönergesi ile mesleki ve teknik ortaöğretimde proje okullarının tamamı için kurumsal dış değerlendirme sürecinin başlatıldığını belirten Özer, şöyle konuştu:

‘DIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECİ SEKTÖRLERLE İŞBİRLİĞİYLE YÜRÜTÜLÜYOR’

"Bu çerçevede, öncelikle her bir okulumuz, kendi öz değerlendirme raporunu hazırladı. Her okulun kendi imkanları ve belirlenen temalarda hedefleri, hedeflerine ulaşma süreçleri, bu süreçleri nasıl iyileştirecekleri ve hedefler doğrultusunda yaptıkları, kanıta dayalı şekilde öz değerlendirme raporlarında yer aldı. Burada öncelikli amacımız, okullarımızda kalite kültürünü geliştirmek ve böylece kalitelerini sürekli iyileştirmeleri için onlara destek vermek. Sektörleri, eğitim süreçleri gibi okulların kalite denetim süreçlerine de dahil ettik. Bunun için sektör temsilcileriyle işbirliği protokolleri imzalandı. Dış değerlendirme ekiplerine, kurumsal dış değerlendirmede kalite güvence sistemiyle ilgili eğitim alan yöneticiler ve öğretmenlerin yanı sıra ilk kez 158 sektör temsilcisi de katıldı. Tüm proje okullarımıza yönelik saha ziyaretleri yapıldı ve kurumsal dış değerlendirme süreci tamamlandı. Bu yılın ekim ve kasım aylarında 264 proje okuluna planlanan saha ziyaretleri gerçekleştirildi ve dış değerlendirme süreçleri tamamlandı. Böylece mesleki ve teknik eğitim veren proje okullarımızın tamamı, kalite güvence sistemi kapsamında değerlendirildi. Sürece Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, il ve okul yöneticileri, sektör temsilcileri ile öğretmenlerin büyük katkısı oldu.”