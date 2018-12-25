‘Mesleki eğitim okullarında kalite kültürü geliştirilecek’
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, "Mesleki eğitimde yaparak öğrenme yönteminin yaygınlaşması ve eğitim verilen tüm alanlarda bu yöntemin uygulanması önemli. Bunun için de okullarımıza kalite kültürünü geliştirmeleri için destek vereceğiz. Mesleki eğitimle ilgili mevcut iş birliklerimizi çok daha güçlü hale getireceğiz, iş birliklerimizin kapasitesini artıracağız" dedi.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer kentte, dört okulu ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Özer, mesleki ve teknik eğitim kurumlarını, kalite kültürünü geliştirmeleri yönünde destekleyeceklerini belirtti. Türkiye'nin geleceği için 2023 Vizyon Belgesi doğrultusunda mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesine dönük hedeflerin konuşulduğu ziyaretlerde, bakanlığın, sektörlerle çoklu iş birliklerini öne çıkaran, ülkenin önceliklerine göre kendisini sürekli güncelleyen dinamik bir mesleki ve teknik eğitimin inşası üzerine çalıştığı bildirildi.
‘İŞ BİRLİKLERİMİZİN KAPASİTESİNİ ARTIRACAĞIZ’
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Özer, mesleki ve teknik eğitim alanlarındaki sektörlerin en çok kümelendiği şehirlerin başında İstanbul'un geldiğini söyledi. Özer, "Mesleki ve teknik eğitimi, üretim süreçleriyle ilişkilendirmeye büyük önem veriyoruz. Bu nedenle önümüzdeki dönem eğitim verdiğimiz tüm alanlarda, döner sermaye kapsamında üretimi yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Sektörün yoğun kümelendiği yerlerde kapasiteyi artırmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimiz yaparak öğrenecek, sektörün talep ettiği becerileri eğitim aşamasında kazanmış olacaklar ve mezun olduklarında istihdamları da kolaylaşacak. Mesleki eğitimle ilgili mevcut iş birliklerimizi çok daha güçlü hale getireceğiz, iş birliklerimizin kapasitesini artıracağız" dedi.
Mesleki ve teknik eğitimde 2019 yılında, mevcut döner sermaye gelirini beş katına çıkarmayı hedeflediklerini belirten Özer, "Tabii ki burada üretimin ne kadar arttığından ziyade, mesleki eğitimde yaparak öğrenme yönteminin yaygınlaşması ve eğitim verilen tüm alanlarda bu yöntemin uygulanması önemli. Bunun için de okullarımıza kalite kültürünü geliştirmeleri ve böylece kalitelerini sürekli iyileştirmeleri için destek vereceğiz" diye konuştu.
Özer'e, Beşiktaş İSOV Dinçkök Anadolu Teknik Lisesi, Şişli Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi, Sarıyer Mehmet Rıfat EVYAP Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi ve Sarıyer Vehbi Koç Mesleki ve Anadolu Teknik Lisesi ziyaretlerinde, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı da eşlik etti.
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