Mesleki eğitim merkezlerinin öğrenci sayısı yüzde 62 arttı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriMesleki eğitim merkezlerinin öğrenci sayısı yüzde 62 arttı
GeriEğitim Mesleki eğitim merkezlerinin öğrenci sayısı yüzde 62 arttı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
AA
Haber Giriş: 12.10.2019 - 11:27, Son Güncelleme:/

Mesleki eğitim merkezlerinin öğrenci sayısı yüzde 62 arttı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu yıl mesleki eğitim merkezlerinin 9’uncu sınıfına başlayan öğrenci sayısı, geçen seneye oranla yüzde 62 artarak 32 bin 281'e yükseldi" dedi.

Mesleki eğitim merkezlerinin öğrenci sayısı yüzde 62 arttı
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu yıl mesleki eğitim merkezlerinin (MEM) 9’uncu sınıfına başlayan öğrenci sayısının geçen seneye oranla yüzde 62 artarak 32 bin 281'e yükseldiğini söyledi.

Bakan Selçuk, mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayısını arttırmak için son bir yılda önemli yeniliklere imza attıklarını belirtti. Yapılan bu çalışmaların meyvesini verdiğini anlatan Selçuk, şöyle konuştu:
"Geçen sene MEM'lerde 9’uncu sınıfa 19 bin 947 öğrenci kayıt olmuştu. Bu yıl mesleki eğitim merkezlerinin 9’uncu sınıfına başlayan öğrenci sayısı, geçen seneye oranla yüzde 62 artarak 32 bin 281'e yükseldi. Yaptığımız çalışmaların sonucunu kısa vadede gördüğümüz için çok mutluyuz. Geleneksel çıraklık-kalfalık-ustalık eğitimini temsil eden mesleki eğitim merkezlerimiz, yıllardan beri mesleki eğitimimizde önemli bir fonksiyonu yerine getiriyor. Mesleki eğitim merkezlerinden mezun olanların eğitim aldıkları alanlarda istihdam oranları da oldukça yüksek, yaklaşık yüzde 90 dolayında. Sanayimizin ihtiyaç duyduğu kalfa ve ustalarımız, bu merkezlerde yetiştiriliyor. Bu nedenle son bir yıldır bu merkezlerimizi güçlendirmek ve kapasitelerini arttırabilmek için önemli adımlar attık. Atılan bu adımlar sonunda, kısa sürede yüzde 62'lik öğrenci artışı oldukça önemli bir sonuç.

MEM'LER İÇİN İKİ YENİ DÜZENLEME SONUÇ VERDİ
MEM'lerde kapasiteyi arttırmak için iki yeni düzenleme yaptık. Özel sektör, mesleki ve teknik Anadolu lisesi kurabilmesine rağmen mesleki eğitim merkezi açamadığını ancak sektörlerin organize sanayi bölgelerinde ve fabrikaların içerisinde mesleki eğitim merkezleri açmak ve ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştirmek istiyor. Bu talebi karşılamak için 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda yapılan düzenlemeyle özel sektörün mesleki eğitim merkezi kurabilmesinin önünün açıldı. Diğer taraftan, ortaokul sonrası mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrenciler, dört yıllık zorunlu eğitimi tamamlamalarına rağmen lise diploması alamıyordu, yönetmelik değişikliğiyle öğrencilerin fark derslerini mesleki eğitim merkezlerinde tamamlayıp lise diploması alabilmelerine imkân sağladık.

Her iki adım da, mesleki eğitim merkezlerimizin kapasitelerinin artmasına çok önemli katkı sağlayacak. Özellikle lise diploması almada oluşturduğumuz bu esnek yapı, bu eğitim-öğretim yılında elde edilen bu artışa çok önemli katkı sağladı. Önümüzdeki yıllarda bu sayının daha fazla artmasını bekliyoruz."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Eğitim Haberleri

Sıradaki Haber
Mesleki eğitim merkezlerinin öğrenci sayısı yüzde 62 arttı
Bursu kesilen öğrenciye KDK çözümü
Kızlara: Hayal et ve üret
İTÜ’den 20’nci yıla özel konser