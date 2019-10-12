Mesleki eğitim merkezlerinin öğrenci sayısı yüzde 62 arttı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bu yıl mesleki eğitim merkezlerinin 9’uncu sınıfına başlayan öğrenci sayısı, geçen seneye oranla yüzde 62 artarak 32 bin 281'e yükseldi" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bu yıl mesleki eğitim merkezlerinin (MEM) 9’uncu sınıfına başlayan öğrenci sayısının geçen seneye oranla yüzde 62 artarak 32 bin 281'e yükseldiğini söyledi.
Bakan Selçuk, mesleki eğitim merkezlerinde öğrenci sayısını arttırmak için son bir yılda önemli yeniliklere imza attıklarını belirtti. Yapılan bu çalışmaların meyvesini verdiğini anlatan Selçuk, şöyle konuştu:
"Geçen sene MEM'lerde 9’uncu sınıfa 19 bin 947 öğrenci kayıt olmuştu. Bu yıl mesleki eğitim merkezlerinin 9’uncu sınıfına başlayan öğrenci sayısı, geçen seneye oranla yüzde 62 artarak 32 bin 281'e yükseldi. Yaptığımız çalışmaların sonucunu kısa vadede gördüğümüz için çok mutluyuz. Geleneksel çıraklık-kalfalık-ustalık eğitimini temsil eden mesleki eğitim merkezlerimiz, yıllardan beri mesleki eğitimimizde önemli bir fonksiyonu yerine getiriyor. Mesleki eğitim merkezlerinden mezun olanların eğitim aldıkları alanlarda istihdam oranları da oldukça yüksek, yaklaşık yüzde 90 dolayında. Sanayimizin ihtiyaç duyduğu kalfa ve ustalarımız, bu merkezlerde yetiştiriliyor. Bu nedenle son bir yıldır bu merkezlerimizi güçlendirmek ve kapasitelerini arttırabilmek için önemli adımlar attık. Atılan bu adımlar sonunda, kısa sürede yüzde 62'lik öğrenci artışı oldukça önemli bir sonuç.
MEM'LER İÇİN İKİ YENİ DÜZENLEME SONUÇ VERDİ
MEM'lerde kapasiteyi arttırmak için iki yeni düzenleme yaptık. Özel sektör, mesleki ve teknik Anadolu lisesi kurabilmesine rağmen mesleki eğitim merkezi açamadığını ancak sektörlerin organize sanayi bölgelerinde ve fabrikaların içerisinde mesleki eğitim merkezleri açmak ve ihtiyaç duyduğu elemanları yetiştirmek istiyor. Bu talebi karşılamak için 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda yapılan düzenlemeyle özel sektörün mesleki eğitim merkezi kurabilmesinin önünün açıldı. Diğer taraftan, ortaokul sonrası mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrenciler, dört yıllık zorunlu eğitimi tamamlamalarına rağmen lise diploması alamıyordu, yönetmelik değişikliğiyle öğrencilerin fark derslerini mesleki eğitim merkezlerinde tamamlayıp lise diploması alabilmelerine imkân sağladık.
Her iki adım da, mesleki eğitim merkezlerimizin kapasitelerinin artmasına çok önemli katkı sağlayacak. Özellikle lise diploması almada oluşturduğumuz bu esnek yapı, bu eğitim-öğretim yılında elde edilen bu artışa çok önemli katkı sağladı. Önümüzdeki yıllarda bu sayının daha fazla artmasını bekliyoruz."
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle