Mesleki eğitim merkezi öğrencilerine lise diploması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki eğitimde yaşanan bir sorunu çözmeye yönelik yenilikleri içeren ve Resmi Gazete'nin 12 Temmuz 2019 tarihli sayısında yayımlanan Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile ilgili açıklama yaptı. Selçuk, mevcut durumda mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin lise diploması alabilmek için kayıt oldukları açık liseleri bitirme oranlarının oldukça düşük olduğunu belirtti.

YÜZ YÜZE EĞİTİM İMKÂNI

Yeni düzenlemeyle Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) olarak mesleki eğitim merkezlerindeki öğrencilerin lise diplomasına erişimlerinde esneklik sağladıklarını söyleyen Selçuk, şöyle konuştu:

"Yaptığımız düzenlemeyle mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenciler artık istemeleri durumunda mesleki eğitim merkezlerine geldikleri günlerde fark derslerini alabilecek. Yüz yüze eğitim imkânı, öğrencilerin fark derslerini başarmalarını da kolaylaştıracak. Ayrıca öğrenciler, okula geldikleri gün bu dersleri alacağı için ilave maliyet de üretmeyecek. Artık mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenciler, diploma alabilmek için fark derslerini ya açık öğretim kurumları yoluyla ya da yeni uygulama olarak mesleki eğitim merkezlerinde yüz yüze eğitim yoluyla tamamlayabilecek.”

ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 88'İ ALANLARINDA ÇALIŞIYOR

Mesleki ve teknik eğitimin önemli bir ayağını mesleki eğitim merkezleri oluşturuyor. Zorunlu eğitim kapsamındaki bu okullarda çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimi veriliyor. Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenciler haftada bir gün okula devam ederken diğer günler, iş yerinde eğitim alıyor. Mesleki ve teknik eğitimde sektörler açısından büyük açığı kapatan kalfa ve ustalar, bu okullarda yetişiyor. Halen 323 mesleki eğitim merkezinde 100 binin üzerinde öğrenci eğitim alıyor.

Mesleki eğitim merkezlerinden mezun olanların alanda istihdam oranı yüksek. 2018'de mesleki eğitim merkezlerini bitirenlerin yüzde 88'i alanlarında çalışıyor. Alanında çalışanların yüzde 75'i ise eğitimleri boyunca işyeri eğitimi aldıkları firmalarda çalışmaya devam ediyor. Sektör temsilcileri, mesleki eğitim merkezleri mezunlarından memnun ve kapasitelerinin arttırılmasını talep ediyor. Lise diplomasına erişimdeki zorluk, öğrencilerin mesleki eğitim merkezlerini tercih etmemesinde önemli bir rol oynuyordu. MEB'in bu konudaki iyileştirmesinin bu okullara yönelik talebi artırması bekleniyor.

LİSE DİPLOMASI ALMALARININ ÖNÜ AÇILDI

Mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrenciler, ortaokul sonrası dört yıllık zorunlu eğitimi tamamlamalarına rağmen lise diploması alamıyordu. MEB, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yaptığı değişiklikle öğrencilerin fark derslerini alabilmelerine imkân tanıyarak lise diplomasına sahip olabilmenin önünü açtı. Mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenciler, sadece bu yolla diploma alabilirken yeni düzenlemeyle öğrenciler okulda fark derslerini yüz yüze eğitim yolu ile tamamlayabilme hakkına sahip oldu.