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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
25.07.2019 - 14:18, Son Güncelleme:/

Mesleki eğitim alacak dezavantajlı gençlere burs

MEB ile AB Türkiye Delegasyonu tarafından yürütülen PIKTES projesi kapsamında, lise çağındaki dezavantajlı Türk ve Suriyeli gençler, mesleki ve teknik eğitime yönlendirilerek bursla desteklenecek.

Mesleki eğitim alacak dezavantajlı gençlere burs
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu tarafından yürütülen Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi (PIKTES) kapsamında, lise çağındaki dezavantajlı 10 bin Türk ve Suriyeli genç, mesleki ve teknik eğitime yönlendirilerek bursla desteklenecek.

10 BİN ÖĞRENCİYE AYLIK 200 LİRA
PIKTES Direktörü Pınar Özel, projenin ikinci fazı kapsamında yürütülecek yeni çalışmalarla ilgili halen MEB ile okul öncesi dönemdeki Türk ve Suriyeli 40 bin dezavantajlı çocuğu dokuz haftalık yaz okuluyla desteklediklerini belirtti. Projenin ikinci fazında okul öncesi eğitimin yanı sıra okullaşma oranlarının düşük olduğu lise öğrencileri ve aile eğitimlerine de odaklanacaklarını söyleyen Özel, şöyle konuştu:
"PIKTES'in ikinci fazının önemli bir bileşeni, özellikle lise çağındaki gençlerin okullaşma oranı düşük olduğu için onları mesleki ve teknik eğitime yönlendirme olacak. Bu kapsamda da çeşitli burslar vereceğiz. Üç yıllık sürede toplam 10 bin öğrenciye aylık 200 lira burs sağlanacak. Burslar, derslere devam etmeleri şartıyla verilecek. Çeşitli imkânsızlıkları bulunan Türk ve Suriyeli gençlerimiz bu destekten faydalanabilecek. Böylelikle gençleri hem meslek sahibi yapmayı hem de okulda tutmayı hedefliyoruz. Ülke değiştirseler dahi çalışabilecekleri bir meslek sahibi yapacak şekilde yetiştirmeye çalışacağız.

YENİ SOSYAL ENTEGRASYON MODELLERİ HAYATA GEÇİRİLECEK
Yeni çalışmalar içerisinde hem çocuklar hem de aileleri için sosyal entegrasyon faaliyetleri de yer alacak. Türkiye'de bulunan Suriyeli misafirlere yönelik yeni sosyal entegrasyon modelleri üzerinde çalışıyoruz. Bunu da projenin ikinci fazında hayata geçireceğiz çünkü akademik başarının yanında, çocukların, gençlerin kendilerini ait hissetmesi ve mutlu olmaları, Türk ailelerin de onları benimsemesi çok önemli.

Bu çalışmalar, çocuklar ve ebeveynleri için 2021 sonuna kadar peyderpey uygulanacak. Aileleri sürece katma, bu eğitimler ve çocukların kendi ayakları üzerinde durabilecek bireyler olarak yetiştirilmelerinin önemini ailelere anlatmak çok önemli. Bu kapsamda düzenlediğimiz aile eğitimleri var. Orada da aileleri bilgilendirme, bilinçlendirme, çocukların okullaşmasının ne kadar önemli olduğunu ve bizim onlara aslında çok çeşitli hizmetler sunduğumuzu aktarmaya çalışıyoruz. Bu çalışmalar da genişleyerek devam edecek."

LİSEDEKİ OKULLAŞMA ORANI YÜZDE 26
MEB'in Ocak 2019 verilerine göre, Türkiye'deki Suriyeli öğrencilerin ortalama okullaşma oranı okul öncesinde yüzde 33.5, ilkokulda yüzde 96.3, ortaokulda yüzde 58.1, lisede ise yüzde 26.3 düzeyinde bulunuyor. Mültecilerin dünya genelindeki ilkokulda ortalama okullaşma oranının yüzde 61 olduğu belirtilen BM Mülteciler Yüksek Komiserliğinin 2018 verileri dikkate alındığında, Türkiye, özellikle ilkokuldaki okullaşma oranlarındaki başarısıyla birçok dünya ülkesini geride bırakıyor.

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