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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 19.10.2019 - 16:01, Son Güncelleme:/

Meslek lisesi öğrencileri Avrupa yolunda

Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi bölümü öğrencileri, uygulama eğitimi için Avrupa’ya gidecek.

Meslek lisesi öğrencileri Avrupa yolunda
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Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı’nda eğitim gören öğrencilerin, Erasmus(+) Programı Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği kapsamında sundukları ‘Elektrik Tesisatçılığında Avrupa Stajı’ adlı projeleri desteklenmeye değer bulundu. Temel düzeyde mesleki eğitim alan öğrencilerin katıldığı ülkelerarası staj ve çalışma ziyaretine 20 öğrenci gidecek. Proje yürütücüsü Ufuk Cura, 21 gün sürecek eğitim ile ilgili şunları söyledi.

“Öğrencilerimiz, yurtdışı ortaklarımız İspanya ve Avusturya’da Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanında  farklı eğitim modelleri ve yöntemleri görüp inceleyerek yerinde uygulama şansı bulacak. Aynı zamanda farklı ülke ve kültürlerle tanışma, görme şansı yakalayacaklar. Günümüz eğitim fırsatları artmakta ve okul olarak öğrencilerimize bu olanakları elimizden geldiğince ulaştırmak için çalışmaktayız. 21 gün sürecek eğitimlerin tüm giderleri Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibe edilecek. Eğitimler sonunda öğrencilerimizin almış oldukları eğitimler sertifikalanacak. Bu eğitim ileride öğrencilerimizin istihdam edilmesinde de önemli rol oynayacak ve onlar için olumlu bir kariyer basamağı olacaktır. Eğitimler sonunda okullarına dönen öğrencilerimiz tüm eğitim çıktılarını arkadaşları ile paylaşarak projenin yaygınlaşmasını sağlayacaklar.”

‘BU TÜR PROJE ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK’

Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Arı  ise projenin kabul edilmesinin çok güzel bir gelişme olduğunu belirterek, “Öğrencilerimizin alanlarıyla ilgili yurtdışında ne gibi çalışmaların yapıldığını yakından görmeleri adına bulunamayacak bir fırsat. Belki yurtdışına seyahat imkanı bulamayacak öğrenciler, bu güzel projeyle böyle bir imkana kavuştu. Bu tür proje çalışmalarımızın devamını getireceğiz. İnşallah tüm öğrencilerimizi bu imkanlardan yararlandırmaya çalışacağız.”

 

 

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