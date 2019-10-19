Meslek lisesi öğrencileri Avrupa yolunda
Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi bölümü öğrencileri, uygulama eğitimi için Avrupa’ya gidecek.
Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı’nda eğitim gören öğrencilerin, Erasmus(+) Programı Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği kapsamında sundukları ‘Elektrik Tesisatçılığında Avrupa Stajı’ adlı projeleri desteklenmeye değer bulundu. Temel düzeyde mesleki eğitim alan öğrencilerin katıldığı ülkelerarası staj ve çalışma ziyaretine 20 öğrenci gidecek. Proje yürütücüsü Ufuk Cura, 21 gün sürecek eğitim ile ilgili şunları söyledi.
“Öğrencilerimiz, yurtdışı ortaklarımız İspanya ve Avusturya’da Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanında farklı eğitim modelleri ve yöntemleri görüp inceleyerek yerinde uygulama şansı bulacak. Aynı zamanda farklı ülke ve kültürlerle tanışma, görme şansı yakalayacaklar. Günümüz eğitim fırsatları artmakta ve okul olarak öğrencilerimize bu olanakları elimizden geldiğince ulaştırmak için çalışmaktayız. 21 gün sürecek eğitimlerin tüm giderleri Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibe edilecek. Eğitimler sonunda öğrencilerimizin almış oldukları eğitimler sertifikalanacak. Bu eğitim ileride öğrencilerimizin istihdam edilmesinde de önemli rol oynayacak ve onlar için olumlu bir kariyer basamağı olacaktır. Eğitimler sonunda okullarına dönen öğrencilerimiz tüm eğitim çıktılarını arkadaşları ile paylaşarak projenin yaygınlaşmasını sağlayacaklar.”
‘BU TÜR PROJE ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK’
Atakent İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Arı ise projenin kabul edilmesinin çok güzel bir gelişme olduğunu belirterek, “Öğrencilerimizin alanlarıyla ilgili yurtdışında ne gibi çalışmaların yapıldığını yakından görmeleri adına bulunamayacak bir fırsat. Belki yurtdışına seyahat imkanı bulamayacak öğrenciler, bu güzel projeyle böyle bir imkana kavuştu. Bu tür proje çalışmalarımızın devamını getireceğiz. İnşallah tüm öğrencilerimizi bu imkanlardan yararlandırmaya çalışacağız.”
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