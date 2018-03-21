Meslek liselilerden evlere ‘usta dokunuşu’

Liselerin inşaat, elektrik, tesisat, bilişim ve mobilya, dekorasyon gibi bölümlerinde okuyan öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde ihtiyaç sahibi, yoksul, yaşlı, engelli, muhtaç veya kimsesizlerin evlerinde bakım ve onarım yapıyor, tansiyonlarını ölçüyor, evlerinin bahçelerine çiçek ekip, hayatlarını kolaylaştırıcı bilgilendirme ve yardımlarda bulunuyor.

Proje kapsamında evlerin bakım onarımı için gerekli malzemeler ise kaymakamlıklar tarafından karşılanıyor.

Ankara Sincan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin elektrik, tesisat, bilişim, mobilya, dekorasyon ve metal işleri gibi bölümlerinde eğitim alan öğrencilerin aynı mahallede yaşayan bir ailenin tek katlı evinde başlattıkları bakım ve onarım faaliyetlerini gerçekleştirdi.

EVİ YENİLEDİLER

Bu kapsamda, tesisat bölümü öğrencileri, uzun zamandır bakım yapılmayan evin çatısının oluklarını değiştirdi, drenaj hattı çekti, şofben bakımı yaptı, mutfak duvarındaki çatlaklara alçı çekti ve banyodaki musluk hattını yeniledi. Metal bölümü öğrencileri ise evin bahçe kapısını ve parmaklıklarını değiştirdi, evin boya badana işlerini yaptı.

Beden eğitimi bölümü öğrencileri de bahçenin genel düzenlemesini yaptı, bahçeye menekşe dikti. Elektrik bölümü öğrencileri, evin bütün priz ve lamba anahtarlarının değişimlerini yaptı, sigorta kutusunu yeniledi, ihtiyaç duyulan yerlere kablo ve hat çekti.

Mobilya bölümü öğrencileri ise ev sahibine sürpriz yaparak, banyo ve mutfağa ek dolaplar tasarladı, kapı kollarının ve kilitlerinin tamiratını yaptı.

200 DALDA EĞİTİM

Ailenin evinde incelemelerde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, Türkiye genelinde 3 bin 600 dolayındaki mesleki ve teknik Anadolu liselerinde eğitim alan 1 milyon 300 binin üzerinde öğrencinin staj eğitimleri için adını ve fikrini MEB Müsteşarı Yusuf Tekin'in ortaya koyduğu ‘Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor’ projesinin başlatıldığını söyledi.

Gülay, öğrencilerin ‘Değerler Eğitimi’ kapsamında, milli, manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerin geliştirilmesi, yardımlaşma, kardeşlik, merhamet, vicdan, birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın geçen yılın aralık ayında 81 ile genelgeyle talimat verdiğini hatırlattı.

Tüm il milli eğitim müdürlüklerinin muhtarlar ve kaymakamlıklar ile iş birliği içinde il ve ilçelerde dezavantajlı bölgelerdeki evleri belirlediğini anlatan Gülay, "Meslek liselerinin 54 alan 200 dalında eğitim alan 10, 11 ve 12'inci sınıf öğrencileri, proje kapsamında bu evlere giderek, toplum hizmeti vermeye başladı" dedi.

Okul müdürleriyle ilçe müdürlerinin başkanlığında oluşturulan heyetlerin ihtiyaç sahibi evlere giderek belli bir plan doğrultusunda öğrencilere görevler verdiğini söyleyen Gülay, "Bu kapsamda öğrencilerimiz, kendi alanlarıyla ilgili bilgi ve becerilerini uygulamak amacıyla ev ve eşyaların küçük bakım ve onarımlarını yapıyor, ev sahiplerinin hayatlarını kolaylaştıracak bilgilendirme ya da yardımlarda bulunuyor" diye konuştu.

Gülay, proje kapsamında meslek liselilerin toplum hizmetleri faaliyetlerine örnek verirken liselerin yiyecek-içecek bölümleri öğrencilerinin kendi yaptıkları yiyecekleri, yaşlıların ve engellilerin özel günlerinde evlerine götürerek ikramda bulunduklarını, evlerde kalorifer peteklerinin havasını alıp, küçük bakım ve tamirler yaptıklarını, bakıma ihtiyacı olan yaşlılara kuaför hizmeti verdiklerini, tansiyonlarını ölçüp sağlıkla ilgili bilgiler verdiklerini, yaşlılara cep telefonu dolandırıcılığı ve güvenli telefon ve internet kullanımı, e-Devlet ve evde tarihi geçmiş ilaçların kullanılmaması konusunda bilgilendirme yaptıklarını anlattı.

UYGULAMALAR STAJ KAPSAMINA ALINDI

Öğrencilerin evlerde yaptıkları uygulamaların, işletme eğitimi ve staj kapsamına alındığı belirten Gülay, böylece öğrencilerin sadece okulda ve işletmede öğrendikleriyle ihtiyaç sahiplerine destek vererek, uygulamalı olarak mesleki bilgilerini geliştirdiklerini söyledi.

Gülay, "Evlerin bakım ve onarımlarının yapılmasıyla ülkede daha olumlu daha bilinçli bir mesleki eğitim algısı da oluşturmak istiyoruz. Proje, aynı zamanda meslek liselerinin tanıtım faaliyetlerinin de bir parçası" dedi.

Osman Nuri Gülay, proje kapsamında ayrıca iletişim meslek lisesi öğrencilerinin, yaşlıların anılarını yazmalarına yardım ederek bir kitapta toplayacaklarını, fotoğraf çekip albüm hazırlayacaklarını söyledi.

Projenin verilerinin mayıs ayı sonunda sisteme girilerek, kayıt altına alınacağını anlatan Gülay, bu kapsamda Türkiye genelinde kaç evin bakım ve onarımdan geçirildiğinin, kaç insana yardım edildiğinin belli olacağını belirtti.

MALZEMELER, KAYMAKAMLIK VE BELEDİYELERDEN

MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay, Sincan'da öğrencilerin bakım ve onarıma başladığı evle ilgili de bilgi verdi.

Evin çatı, bahçe, boya, badana, tesisat sorunlarının tespit edildiğini belirten Gülay, bu kapsamda Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin elektrik, tesisat, bilişim, metal ve mobilya alanlarından seçilen öğrencilerin evde gerekli onarımları yaptığını anlattı.

Gülay, evin malzeme ihtiyaçlarının da kaymakamlıklardan, belediyelerden karşılandığını söyledi.

Öğrencilere teşekkür etmek için evi ziyaret ettiğini söyleyen Gülay, "Öğrencilerimiz, ev sahibinin yapamadığı konularda destek veriyor. Bu evi güzelleştirip engelli insanımıza yardım ederek, onların hayır dualarını alacaklar. Onlar, böyle ulvi ve kendilerine değer katacak ve insan sevgisini aşılayacak bir projenin içinde olduklarının bilincindeler" dedi.

Sincan'daki evin onarımında görevli Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi metal bölümü öğrencilerinden Eray Akkuş, projede staj eğitimleri kapsamında evin demir parmaklıklarını boyayacaklarını, korkulukları monte edeceklerini anlattı.

Okulun elektrik bölümü öğrencisi Enes Semiz, ailelere yardım etmekten büyük gurur duyduğunu belirterek, "Hem mesleğimi geliştiriyorum, hem ailelere yardım ediyorum" diye konuştu.

Semiz, mezuniyetinin ardından elektrik elektronik mühendisliği alanında üniversite eğitimi almak istediğini, ancak bu eğitimi alamazsa elektrik alanında bir işletmede çalışacağını söyledi.

Bilişim bölümü öğrencilerinden Ümit Demir, aileye e-Devlet ve hastane randevu sistemi gibi bilişim konularında eğitimler vermek üzere projede görevli olduklarını anlattı.

Sincan Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Adem Öksüz de Bakan Yılmaz'ın genelgesinin ardından oluşturdukları kurulla çalışmalara başladıklarını belirtti. Öksüz, öncelikle evlerin ihtiyaçlarını tespit ettiklerini, ardından kaymakamlık oluruna sunduklarını ve daha sonra görevli öğretmen ve öğrencilerle evlerdeki çalışmalara başladıklarını söyledi.

EV SAHİBİ EN ÇOK ÇİÇEK VE DOLAPLARA SEVİNDİ

Ev sahibi Tuncay Çakır, sobayla ısındıkları evlerinde yaklaşık beş yıldır herhangi bir bakım yaptıramadıklarını belirterek, öğrencilerin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gülay Çakır da öğrencilerin en çok banyo dolabı yapmalarından ve bahçe için getirilen menekşelerden mutlu olduğunu dile getirerek, "Kırık kapım, çatım, prizlerim tamir ediliyor. Evime ilk defa menekşelerle öğrenciler geldi" dedi.