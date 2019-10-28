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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
DHA
Haber Giriş: 28.10.2019 - 14:44, Son Güncelleme:/

Meslek liseliler hem üretiyor hem kazanıyor

Edirne’nin Keşan ilçe Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolüyle Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri hem belediyenin mobilya ihtiyaçlarını gideriyor hem de okul harçlıklarını çıkarıyor.

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Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mobilya ve iç mekan tasarımı, metal teknolojileri, makine teknolojileri, bilişim teknolojileri ve elektrik elektronik teknolojileri alanlarında eğitim gören öğrenciler, protokol çerçevesinde Keşan Belediyesi’nin bank, piknik masası ve mobilyalarını üretirken, belediyenin döner sermayesinden harçlık alıyor.

‘HEM EĞİTİM HEM İSTİHDAM’
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, belediyenin ihtiyacı olan ürünlerin Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde üretildiğini belirtti. Helvacıoğlu şöyle konuştu:
"Eğitim ve istihdam ilişkisini bugün daha anlamlı bir şekilde gördük. Örneğin bine yakın piknik masasının belediyemiz için sipariş verdik. Bu konuda milli eğitimle işbirliği protokolü imzaladık. Hem kaliteli bir mamul ortaya çıkıyor, hem de çocuklarımız döner sermaye vasıtasıyla harçlıklarını kazanıyor. Öyle bir harçlık kazanacaklar ki okul bitsin istemeyecekler. Onlar hem meslek öğretiyoruz hem de Keşan Belediyesi ekonomik bir şekilde bu ürünlere sahip olacak.

DİĞER BELEDİYELERDE TALEP EDİYOR
Bölgedeki diğer belediyelerin de talepleri var. Trakya’daki diğer belediyelerde bu ürünlerden istiyor. Halk Ekmek Firması’nın internet üzerinden e-Ticaret vasıtasıyla da bu ürünleri satma yetkisi var. Bu tabi B planımız. Bu sene öncelikle Keşan Belediyesi’nin eksiklerini gidereceğiz. Daha sonra tüm Türkiye’ye ürünleri satma yetkimiz var. Türkiye’nin sorunu işsizlik değil mesleksizlik. Herkes doktor, mühendis, avukat, öğretmen olmak istiyor ama bu mesleklere de sahip çıkmak lazım."

Meslek liseliler hem üretiyor hem kazanıyor

‘MESLEKİ EĞİTİM ÜRETMEK DEMEK’
Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz da protokol kapsamında belediyenin ihtiyaçlarını okul bünyesinde karşıladıklarını belirterek, şunları söyledi:
"Bu kapsamda üretime başladık. Mesleki eğitim üretmek demek. Öğrencilerimiz üreterek hayata hazırlanıyorlar. En önemlisi de mezun olduktan sonra iş yeri açma yetkisine sahip oluyorlar. Bu sayede öğrencinin hayata entegrasyonu sağlanıyor. Ürün çeşidimiz de artacak. Bu sene Trakya Kalkınma Ajansı’na sunduğumuz projenin kabulüyle okula iki makine kazandırdık. Bunu daha da çeşitlendirirsek üretim kapasitesi ve çeşitlilik artacak. Belediyeyle protokolün ardından başka firmalarla da görüşmelerimiz oldu. Bu protokol mesleki eğitime bir katkı sağlayacak ve öğrencilerin okulu tercih etmelerini sağlayacaktır."

‘DAHA GÜÇLÜ VE ÜRETKEN HALE GELDİK’
Okulun metal bölümü öğrencisi Umut Düşer ise alanlarında bu işleri yaparak hem kendilerine hem de topluma faydalı olacaklarını söyleyerek, "Daha güçlü ve üretken bir hale gelerek, tasarlayarak, yaparak ve yaşayarak mesleğimde daha başarılı olacağımı düşünüyorum. Bunun yanı sıra öğretmenlerimizin söylediğine göre döner sermayeden harçlık kazanmak da güzel olacak. Mesleki eğitime verdiği desteklerinden dolayı herkese teşekkür ederim" dedi.

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