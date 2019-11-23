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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
Haber Giriş: 23.11.2019 - 11:27, Son Güncelleme:/

Meslek liselerinin tasarımları tescillendi

MEB’in bu yıl başlattığı ‘patent seferberliği’ kapsamında, meslek liselerinde patent, faydalı model ve tasarım için yapılan 81 başvurudan 21'i tescillendi. BİLSEM’lerde sadece bu yıl Türk Patent ve Marka Kurumu’na 98 başvuru yapıldı.

Meslek liselerinin tasarımları tescillendi
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Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) bu yıl başlattığı ‘patent seferberliği’ ilk meyvelerini vermeye başladı. Bu kapsamda meslek liselerinde patent, faydalı model ve tasarım için yapılan 81 başvurunun 21'i tescillendi. Bilim ve Sanat Merkezleri’nden (BİLSEM) sadece bu yıl Türk Patent ve Marka Kurumuna 98 başvuru geldi.

‘240 BAŞVURU HAZIRLIĞINDA SONA GELİNDİ’
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, bakanlık olarak 2019-2020 eğitim-öğretim yılında patent, faydalı model, marka ve tasarım geliştirme çalışmalarını ana tema konularından birisi olarak belirlediklerini söyledi. Bu kapsamda Türk Patent ve Marka Kurumu ile işbirliği protokolü imzaladıklarını hatırlatan Özer, şöyle konuştu:
“Her ilde bu konuda sorumlu yönetici ve öğretmenlerin eğitimleri tamamlandı ve okullar düzeyinde rehberlik eğitimlerine ağırlık verildi. Süreçte ilk adımın atıldığı mesleki ve teknik eğitimde 100 patent, faydalı model, marka ve tasarım tescilini hedefledik. Daha sonra bu adımı genişleterek kapasiteleri güçlü olduğundan BİLSEM'leri sürece dahil ettik. Tescil başvurularının masraflarını da destekledik. İllerde il müdürleri, yöneticiler ile kurumlarda öğretmen ve öğrenciler konuyu sahiplendi. Patent seferberliğinin meyvelerini kısa sürede almaya başladık. Mesleki ve teknik eğitim genel müdürlüğüne bağlı okullarda bu süreç sonunda patent, faydalı model, tasarım ve marka tescili için 81 başvuru yapıldı. Bu başvurulardan dört patent, dokuz faydalı model, altı marka ve iki tasarım tescili olmak üzere 21 başvurunun tescili yapıldı. Ayrıca mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları tarafından 240 başvurunun hazırlıklarında da son aşamaya gelindi. Böylece meslek liselerinden 2019 yılı sonuna kadar 321 patent, faydalı model, tasarım ve marka tescil başvurusu gerçekleşmiş olacak. Önceki 10 yılda bu okullarımızdan toplam 29 patent, faydalı model, marka ve tasarım tescili alındığı göz önünde bulundurulduğunda yaklaşık aynı sayıya bir yılda ulaşmış olduk. Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarımızda başvuru sayıları da her geçen gün artıyor.

BİLSEM'LERDE 98 BAŞVURU
BİLSEM'ler için bu eğitim-öğretim yılında 150 patent, faydalı model ve tasarım tescili hedefledik. Bu merkezlerde çalışmalar yoğunlaştı. BİLSEM'leri proje kapsamına aldığımızdan bu yana Türk Patent ve Marka Kurumuna 47 patent, 44 faydalı model ve yedi tasarım olmak üzere 98 tescil başvurusu yapıldı. Yeni başvuru hazırlıkları da devam ediyor. Gelinen nokta 2019-2020 eğitim-öğretim yılı sonunda hedef olarak koyduğumuz 250 patent, faydalı model, marka ve tasarım tescili hedefine kolaylıkla ulaşabileceğimizi gösteriyor. Ortaöğretim seviyesinde bu proje kapsamında fikri mülkiyet, tescil ve tescillerin ticarileşmesi farkındalığı ve kültürünün yaygınlaşmasının ekonomik gelişme açısından büyük önem taşıyor. Bu kültür yaygınlaştıkça ve güçlendikçe yükseköğretim kurumlarımızın bu kapsamdaki çalışmalarına da uzun vadede pozitif katkı sağlanacak. Böylece ortaöğretim ve yükseköğretim seviyelerinde bu alandaki çalışmalarda önemli mesafeler alınabilecek. Sürece büyük destek veren Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Sayın Habip Asan'a, süreci sahiplenen ve başarılı bir şekilde yöneten Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile tüm il müdürlerine, okul müdür ve yöneticilere, öğretmen ve öğrencilere teşekkür ediyorum.”

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