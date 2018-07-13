Meslek liselerine STEM eğitimi geliyor
MEB ile TÜSİAD, ‘Meslek Liselerinde STEM Eğitimi ve Sanayi 4.0 Farkındalığının Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü’nü imzalandı. Projeyle, öğretmen ve öğrencilerin bu alanlardaki becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.
Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasında ‘Meslek Liselerinde STEM Eğitimi ve Sanayi 4.0 Farkındalığının Geliştirilmesi İşbirliği Protokolü’ imzalandı. İki yıl sürecek işbirliği kapsamında mesleki ve teknik Anadolu liselerindeki öğretmenlerin, bu alanlardaki yetkinliklerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Ayrıca öğretmen ve öğrencilerin projelerini destekleyecek programlama kiti de verilecek.
Başvurular 2018-2019 öğretim dönemi için alınacak. Belirlenen meslek okullarının öğretmenlerine yüz yüze ve online eğitimler verilecek, seminerler düzenlenecek. Fuar ve yarışmalar yapılacak. Programının yürütücülüğünü İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Devrim Akgündüz üstleniyor. Projeyle ilk aşamada İstanbul ve Kocaeli’de 40 öğretmenin eğitimlere doğrudan katılması, 200 öğretmenin ve 2 bin öğrencinin eğitimlerden faydalanarak STEM projeleri gerçekleştirmesi planlanıyor.
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