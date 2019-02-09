Meslek liselerine İSO, İTO ve TOBB desteği

Bir taraftan ASELSAN ile savunma sanayisine yönelik ortaklaşa mesleki eğitim atılımı yaparken, diğer taraftan mühendislik alanında Türkiye’nin en güçlü üniversitelerinden İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile ortak yürütülecek bir mesleki ve teknik Anadolu lisesi kurdu. Yeni bir açılımla üniversitelerin teknoparkları ile mesleki eğitimde Ar-Ge işbirliklerini başlattı.

İTO VE İSO’DAN LİSELERE HAMİLİK

Son olarak da İstanbul’da önemli bir adım daha atıldı. MEB, İstanbul Sanayi Odası (İSO), İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile ‘Mesleki Eğitim İşbirliği’ protokolü imzaladı. Bu son projeyi de MEB mesleki eğitimden sorumlu Bakan Yardımcısı Mahmut Özer’e sorduk. Özer, şunları söyledi:

“İstanbul’daki 89 adet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi MEB ile birlikte İSO, İTO, İTÜ ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ortak destek kapsamına girmiş oldu. İSO 35, İTO da 54 liseye hamilik edecek. 89 lisenin yönetici ve öğretmenlerini MEB, İTO ve İSO ile birlikte belirleyecek. Bu mesleki eğitimde yeni yönetim modelidir. Seçilen liselerin eğitim müfredatı birlikte güncellenecek ve İTO ve İSO öğretmenlerin mesleki gelişim eğitimlerinin düzenli aralıklarla yapılmasına destek verecek. Alanında başarılı öğrenci ve projeler de desteklenecek. Öğrencilerin işletmelerde beceri eğitimi ve stajlarının gerçek iş ortamlarında yapılması sağlanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da 89 lisenin laboratuvar ve atölyelerinin yeni teknolojilerle donatılmasına destek verecek.

MESLEKİ İNGİLİZCE ÖĞRETİLECEK

Yeni proje mesleki eğitimde yabancı dil öğretimi ile ilgili yenilik de içeriyor. Arttırılmış sanal gerçeklik (AVR) yaklaşımı ile mesleki İngilizce öğretimi ilk defa uygulanacak. İTÜ’nün geliştirdiği AVR yaklaşımı ile mesleki İngilizce deneyimi bu okullara aktarılacak, mesleki İngilizce ders içeriklerinin oluşturulması ve uygulanmasına destek verecek. Ayrıca İngilizce öğretmenlerine yönelik eğitimler düzenleyecek. Mesleki İngilizce öğretiminde bu yaklaşım ilk kez uygulanmış olacak.

TOBB’DAN 81 İLDE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİME DESTEK

TOBB ile ‘81 ilde 81 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ projesinde son noktaya gelindi. Buna göre her ilde seçilen lise o ilde mesleki ve teknik eğitimde mükemmeliyet merkezine dönüştürülecek. Sektörler kendi alanlarındaki süreçlerde daha aktif olmak, müfredatı birlikte belirlemek, öğrencilerin işyeri eğitimlerini gerçek iş ortamlarında yapmalarına destek vermek ve eğitim sürecini birlikte yönetmek istiyorlardı. En önemlisi okul yöneticileri ve öğretmenlerin sektörün taleplerine daha fazla kulak vermeleri arzusundalar. Yeni projeler sektörlere bu imkânların tamamını sağlıyor. Sektör temsilcileri ve paydaşlar mesleki ve teknik eğitimle ilgili ilk defa bu kapsamda önemli adımları birlikte atıyor. Bu süreci çok iyi takip edeceğiz ve bu projelerin başarılı olması için çok çalışacağız.

LİSELERE GİRİŞTE KAYIT BÖLGELERİ ŞUBAT SONUNDA BELLİ OLACAK

Liselere Giriş Sınavı (LGS) 1 Haziran’da yapılacak. Geçen yıl 1 milyon 192 bin 799 öğrenciden 971 bin 657’sinin katıldığı sınavda bu yıl da sayısal sorularına eklenen süre dışında bir değişiklik yok. Sınav bu yıl da iki oturumda yapılacak. Soru sayısı ve ders dağılımı aynı. Birinci oturumda sözel alanda 50 soru için 75 dakika süre verilirken, ikinci oturumda sayısal alanda 40 soru için süre 60 dakikadan 80 dakikaya çıkarılacak. Bakan yardımcısı Mahmut Özer, LGS ile ilgili de şu hatırlatmaları yaptı:

SINAVSIZ YERLEŞTİRMEDE YENİ VERİTABANI

Tüm liselerin derslik ve sınıf kapasitelerini yerinde tespit ederek mevcut verileri güncelledik. Her okulun türü ve coğrafi konumunu da belirleyerek merkezi coğrafi bilgi sistemi oluşturarak 2018’de tamamladık. Artık kayıt bölgeleri bu yeni veritabanı kullanılarak güncellenecek. Sınavsız yerleştirmede, geçen yıl yerleştirmeye esas nakillerde olduğu gibi sırasıyla kayıt alanı, okul başarı puanı ve özürsüz devamsızlık durumu kriter olarak kullanılacak.

KAYIT BÖLGELERİ TAMAMLANIYOR

Kayıt bölgeleri hem yeni kurulan coğrafi bilgi sistemi hem de geçen sene karşılaşılan sorunları çözecek şekilde güncelleniyor. Şubat sonunda güncelleme tamamlanacak. İllerde yaşanan sorunlar tek tek inceleniyor ve çözümler geliştiriliyor. İl müdürlerimizle bu süreci yönetiyoruz. Bu sene sınavsız yerleştirmeyi sorunsuz bir şekilde yönetmeyi hedefliyoruz.

OKUL BAŞARI PUANI KULLANILMAYACAK

Sınav puanı hesaplanmasında Okul Başarı Puanı (OBP) kullanılmayacak. Yapılan incelemeler sonucunda okul başarı puanları ile merkezi sınav puanları arasında güçlü ve pozitif bir ilişki bulunduğu gözlendi.

ÖRNEK SORU KİTAPÇIKLARI YAYINLAMAYA DEVAM

MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz 2018 yılında Ekim, Kasım, Aralık ve 2019 Ocak aylarında öğrencilerimize yardımcı olmak için örnek soru kitapçıkları yayımladı. Bu yeni uygulama öğrenci, veliler ve okullar tarafından memnuniyetle karşılandı. Her ay örnek soru kitapçığı yayımlamaya devam edeceğiz.