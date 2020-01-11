Meslek liselerinden 2019'da ekonomiye 392 milyon lira katkı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinde 2019'da yapılan üretimden 392 milyon lira gelir elde edildi. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında döner sermaye kapsamında yapılan üretimin bu liselerde en fazla gelir sağlayan illerin sırasıyla Ankara, Antalya ve Hatay olduğunu söyledi. Ankara'da 2019'da yaklaşık 36 milyon; Antalya'da 19 milyon; Hatay'da 17 milyon liralık üretimin gerçekleştirildiğini belirten Özer, şöyle konuştu:

"En fazla geliri Hatay Dörtyol Recep Atakaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi sağladı. Yaklaşık 7 milyon liralık üretim yapan bu liseyi, 6 milyon liralık üretimle Balıkesir Ayvalık Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 5.3 milyon liralık üretimle Mersin Tarsus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi izledi. 2019'da en fazla gelir yiyecek içecek hizmetleri alanında sağlandı. Yaklaşık 83 milyon liralık üretim yapılan yiyecek içecek hizmetleri alanını, 64 milyon liralık üretimle konaklama ve seyahat hizmetleri alanı ve 56 milyon liralık üretimle mobilya ve iç mekan tasarımı alanı izledi.

ÖĞRENCİYE ÖDENEN KATKI PAYI YÜZDE 48 ARTTI

Bakanlık olarak uygulamalı eğitim imkânı veren ve öğrencilere sektörün istediği becerilerin kazandırılması ve kalıcı kılınmasında büyük fırsat sunan uygulamanın kapasitesini arttırmaya çalışıyoruz. Böylece mesleki ve teknik ortaöğretimde eğitim gören öğrencilerin, mezuniyet alanlarında istihdam imkânları da artırıldı. Diğer taraftan öğrenci ve öğretmenlerimiz, üretime yaptıkları katkı oranında gelirden pay alıyor. Öğrencilerimiz asgari ücret miktarı kadar ücret alabiliyor. Döner sermaye gelirlerinden Hazine kesintisinin 2018’in yüzde 15'ten yüzde 1'e düşmesi 2019'da mesleki ve teknik ortaöğretimde bu kapsamda yapılan üretimin artmasına neden oldu ve 2018'e göre yüzde 40'lık artışla yaklaşık 392 milyon liralık gelir elde edildi. Öğrencilerin bu üretimden aldığı katkı payı 2019'da 2018'e göre yüzde 48 arttı ve yaklaşık 22 milyon liraya ulaştı. Bu, mesleki ve teknik eğitim algısını ve öğrencilerimizin mesleki ve teknik eğitime yönelimlerini olumlu etkiliyor. 2019 değerlendirildiğinde iki problem varlığını sürdürdü. Bunlardan ilki, sektörlerin en çok kümelendiği İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya gibi illerde bu kapsamda yapılan üretimlerin istenilen seviyeye ulaşmaması. Üretim yapılan ve hizmet sunulan alanların, eğitim verilen alanların tamamını kapsamaması ve az sayıda alanda yoğunlaşması da bir diğer problem. Bu nedenle 2020'de mesleki ve teknik eğitim verilen tüm alanlarda ve özellikle sektörlerin kümelendiği illerimizde imkân ölçüsünde üretim kapasitesini arttırmaya çalışacağız.”