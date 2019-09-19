Meslek eğitimi mezunlarının yüzde 87’si istihdam edildi

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, usta ve kalfa yetiştiren mesleki eğitim merkezlerinden 2018-2019 eğitim-öğretim yılında mezun olanların istihdamları üzerine yaptıkları araştırma sonuçlarının oldukça sevindirici olduğunu belirtti. Özer, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında mesleki eğitim merkezlerinden mezun olarak ustalık belgesi alanların sayısının 7 bin 323 iken 2018-2019 yılında bu sayının yaklaşık üç kat artışla 19 bin 237'ye yükseldiğini söyledi.

Türkiye'de halen 323 mesleki eğitim merkezinde yaklaşık 100 bin öğrencinin eğitim aldığını bildiren Özer, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu merkezlerde öğrenciler, haftada bir gün okula giderken diğer günler işletmelerde beceri eğitimi alıyor. Zorunlu eğitim kapsamında olan bu eğitim sürecinde öğrencilerden 11'inci sınıf sonunda beceri sınavlarında başarılı olanlara kalfalık, 12'nci sınıf sonunda yapılan beceri sınavlarında başarılı olanlara da ustalık belgesi veriliyor. Mesleki ve teknik eğitimde önemsediğimiz konulardan birisi de eğitim alınan alanlarda istihdamı arttırmak.

TÜİK verilerine göre, 2018'de mesleki ve teknik Anadolu liselerinden mezunların iş gücüne katılım oranı yüzde 66.1; istihdam oranı ise yüzde 57.4 olarak gerçekleşti. Mezunların donanım kazandıkları alanda istihdam oranları ise oldukça düşük ve çoğu alan için yüzde 10'un altında.

NİTELİKLİ USTA İHTİYACINI KARŞILAMADA BAŞARILI BİR MODEL

Mesleki eğitim merkezlerinden mezun olanların alanlarındaki istihdam oranları ise bize başka bir resim çizdi. Bakanlık olarak mesleki eğitim merkezlerinden 2018-2019 eğitim-öğretim yılında mezun olanların istihdamları üzerine bir araştırma yaptık. Sonuçlar oldukça sevindirici. Mesleki eğitim merkezlerinden 2018-2019 eğitim-öğretim yılında mezun olanların alanlarındaki istihdam oranı oldukça yüksek, yüzde 87'ler seviyesinde gerçekleşti. Mezun sayısındaki 2017-2018 eğitim-öğretim yılına göre yaklaşık üç katlık artışa rağmen alanda istihdam oranının yüzde 87 gibi oldukça yüksek olması mesleki eğitim merkezlerinin piyasanın nitelikli usta ihtiyacını karşılamada ne kadar başarılı bir model olduğunu gösteriyor.

Burada sektörlerin mesleki eğitim merkezlerindeki mesleki ve teknik eğitime katılımlarının da oldukça yüksek olmasının önemli bir katkısını görüyoruz. Sonuçlara göre ayrıca, öğrencilerin mezun olduktan sonra yüzde 77 oranında dört yıl beceri eğitimi aldıkları işletmelerde çalışmayı tercih ettiklerini gösterdi. Geçen yılın verileriyle karşılaştırıldığında alanında çalışanların dört yıl beceri eğitimi aldıkları işletmelerde çalışmaya devam etme oranı yüzde 2 arttı. Dolayısıyla mesleki eğitim merkezleri kurulma amaçlarına uygun bir şekilde işlevlerini başarılı bir şekilde yerine getiriyor.

MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ ÖĞRENCİLERİNE LİSE DİPLOMASI İMKÂNI

Mesleki eğitim merkezlerinin kapasitelerini arttırmak ve bu kurumları daha fazla güçlendirmek için adımlar atmaya devam ediyoruz. Mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrencilerin ortaokul sonrası dört yıllık zorunlu eğitimi tamamlamalarına rağmen sadece ustalık belgesi alıp lise diploması alamıyor. ‘Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yaptığımız değişiklikle öğrencilerin fark derslerini okula geldikleri günlerde alabilmelerine imkân tanıyarak lise diploması alabilmelerinde esnek bir yapı kurduk. Böylece mesleki eğitim merkezlerindeki öğrencilerimiz artık istemeleri durumunda mesleki eğitim merkezlerine geldikleri günlerde fark derslerini alabilecek. Fark derslerini başarıyla tamamlamaları durumunda da lise diploması alabilecekler.

FARK DERSLERİ YÜZ YÜZE DE ALINABİLECEK

6764 sayılı Kanun ile mesleki eğitim merkezlerinden mezun olanların diploma alabilmeleri için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen fark derslerini tamamlama zorunluluğu getirildi. Bu kapsamda MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan düzenlemeyle mesleki eğitim merkezlerinden ustalık belgesini almaya hak kazanmış mezunların diploma alabilmeleri için bakanlık tarafından belirlenen fark derslerini sadece açık ortaöğretim kurumları yoluyla başarmaları zorunluluğu getirilmiş olup diplomaların Mesleki Açık Öğretim Lisesi tarafından ilgili mevzuatına göre düzenlenmesi öngörülmüştü.

Mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenciler sadece bu yolla diploma alabiliyordu. Yeni düzenlemeyle öğrenciler okulda fark derslerini yüz yüze eğitim yoluyla tamamlayabilme hakkına sahip oldu. Böylece mesleki eğitim merkezlerindeki öğrenciler diploma alabilmek için fark derslerini ya açık öğretim kurumları yoluyla ya da yeni uygulama olarak mesleki eğitim merkezlerinde yüz yüze eğitim yoluyla tamamlayabilecekler."