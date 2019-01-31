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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
31.01.2019 - 16:19, Son Güncelleme:/

Mesleğe yeni adım atan öğretmenlere yönelik çalıştay başladı

Mesleğe yeni adım atan köy öğretmenlerine yönelik çalıştay Antalya'da başladı. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, “Eğitime çok büyük yatırımlar yapmak, eğitimde radikal değişiklikler yapmak istiyoruz ama gemi yol alıyor. Gemiyi, batırmadan yol almasını sağlayıp istediğimiz limana ulaştırmak için mecburen açık denizde onarıyoruz" dedi.

Mesleğe yeni adım atan öğretmenlere yönelik çalıştay başladı
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Yeni Öğretmenler Yeni Başlangıçlar’ projesi kapsamında mesleğe yeni adım atan kadın köy öğretmenlerine yönelik düzenlenen çalıştay, Antalya'da başladı. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü ile Türk Eğitim Derneği (TED) iş birliğinde, kadın köy öğretmenlerinin meslektaşlarının gerisinde kalmasını önlemek, bulundukları bölgeye adaptasyonunu, orada rol model olmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen projenin çalıştayı, Belek Turizm Merkezi'nde başladı. Törende konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, başlangıçta küçük gruplarla başlayan projelerin çok daha başarılı olduğunu ve güzel sonuçların ortaya çıktığını söyledi.

Projenin sonunda efsane bir olayın çıkacağına inandığını belirten Safran, "Kadınlara, kadın öğretmenlere çok güveniyoruz. OECD ve Avrupa Birliği ortalamalarına baktığımız zaman, kadın eğitimci sayımız Avrupa'nın çok üzerinde. Kadın öğretmenler biraz daha fedakar davranıyor. Analık duygusundan kaynaklanarak, öğrencilere şefkatle yaklaşıyor. Arada kurulan bu güçlü bağ, öğrenci başarısına çok yansıyor. İlköğretim çağındaki çocukların ihtiyaç duydukları sevgiyi en iyi veren, kadın öğretmenler" diye konuştu.

Mesleğe yeni adım atan öğretmenlere yönelik çalıştay başladı

Kadın öğretmenlerin en az yüzde 50'sinin, ilk görev yerlerinde ekonomik ve sosyal açıdan dezavantajlı bölgelere düşme ihtimalinin çok fazla olduğunu ifade eden Safran, projenin bu nedenle önemli olduğunu belirtti. Kadın öğretmenler konusunda çok acı tecrübelere sahip olduklarını anlatan Safran, "Yetersiz öğretmen eğitiminden dolayı, birçok arkadaşınız maalesef acı hatıralarla anılmak zorunda kaldı. Bu proje, bu nedenle de çok büyük bir proje. Sizi hem hayata hem de eğitime bağlaması, görev yaptığınız bölgelerde rol model olmanızı sağlaması açısından önemli bir proje" dedi.

Eğitimin zor, eğitimde reform yapmanın ise daha zor olduğunu anlatan Safran, şöyle konuştu:
"Eğitime çok büyük yatırımlar yapmak, eğitimde radikal değişiklikler yapmak istiyoruz ama gemi yol alıyor. Gemiyi, batırmadan yol almasını sağlayıp istediğimiz limana ulaştırmak için mecburen açık denizde onarıyoruz. Bunu limana çekmemiz lazım. O nedenle bu eğitim reformları gerçekten güç oluyor. Projeden beklentim çok yüksek. Proje bittiği zaman Avrupa Birliği'ne de bir rol model proje olacağına inanıyorum."

Mesleğe yeni adım atan öğretmenlere yönelik çalıştay başladı

‘KÖY ÖĞRETMENLERİNİN İÇİNDE BULUNDUĞU KOŞULLAR, KOLAY DEĞİL’
TED Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu ise öğretmenlerin çalışma koşullarının geliştirilmesi ve mesleki tatminlerinin yukarıya çıkarılması gerektiğini belirtti. Pehlivanoğlu, "Bunların sağlanması durumunda ülkenin genç nüfusu bir risk olmaktan çıkıp fırsat olmaya dönüşecektir. Eskiden köylerde öğretmenlerimiz bir bilirkişiydi. Bugün de aynısının olması için gayret sarf ediyoruz. Köy öğretmenlerinin içinde bulunduğu koşullar, kolay koşullar değil. Bu projeyle, hem öğretmen yetkinliklerinizi yukarıya taşımayı hem size psikolojik destek vermeyi hem de köy çocukları ve kadınları için yol gösterici olmanızı sağlamayı düşünüyoruz. Bunun için de gayret sarf edeceğiz. Projede başarılı olabilirsek, köyde öğretmenlerin tekrar değerli ve en öndeki kişilerden biri olmasını sağlayabiliriz" dedi.

Toplam 55 kadın köy öğretmeninin katıldığı çalıştay 2 Şubat'ta sona erecek.

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