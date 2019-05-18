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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
AA
18.05.2019 - 10:53, Son Güncelleme:/

Merve öğretmen bayrağı Samsun’a taşıdı

15 Mayıs’ta İstanbul’dan yola çıkan Merve öğretmen, 830 kilometre pedal çevirerek Samsun’a ulaştı.

Merve öğretmen bayrağı Samsun’a taşıdı
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı anısına Türkiye'nin dört bir yanındaki Bahçeşehir Koleji kampüslerinden 2 bin 500 öğrenci ve Merve Marmara, Samsun'da buluştu. Öğrenciler, Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Çobanlı İskelesi'nde bir araya gelen 2 bin 500 öğrenci, İstanbul'dan yola çıkan ve geçtiği illerdeki Bahçeşehir Koleji kampüslerinden aldığı bayrağı bir sonraki kampüse teslim ederek Samsun'a kadar 830 kilometre pedal çeviren öğretmen Merve Marmara'yı karşıladı. Marmara, Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel'e Türk bayrağı ve kolejin flamasını takdim etti. Karşılamanın ardından öğrenci ve bisikletliler Adnan Menderes Bulvarı'nda Fener Alayı gerçekleştirdi. Bahçeşehir Koleji 19 Mayıs Kampüsü'nde devam eden programda konuşan İcra Kurulu Başkanı Yücel, Mustafa Kemal Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nde "Ey Türk gençliği. Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir" sözlerini hatırlatarak gençlerin bu sorumluluğu geleceğe aktarma görevini vurguladı.

Yücel, şunları söyledi:
"Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Bandırma vapuruyla buraya gelerek bağımsızlık mücadelesinin ilk adımını atmasının üzerinden tam 100 yıl geçti. Ne mutlu ki yalnızca Türkiye tarihine yazılan değil, verilen mücadeleyle dünyaya örnek olan bu destanın 100’üncü yılını görmek bize nasip oldu. Bizler 200'üncü yılını göremeyeceğiz ancak bağımsızlığımız sonsuza kadar var olacak. Bu yoldaki en büyük güvence siz gençlersiniz."

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ ise milli mücadele bayrağının Samsun'a taşınmasının 100'üncü yılında 2 bin 500 öğrenciyle burada olmaktan dolayı gururlu olduklarını söyledi. Anadolu halkının bütün imkânsızlıklara rağmen bütün cesaretiyle bir araya geldiğini ve bağımsızlık mücadelesi için kanının son damlasına kadar bu mücadelenin peşini bırakmadığını belirten Dağ, şöyle devam etti:
"Bu bir bayrak yarışı. Eğitim de bu bayrak yarışının en özel hallerinden birisidir. Beden eğitimi öğretmenimiz Merve Marmara, bu bayrak yarışını temsilen İstanbul'dan Samsun'a bayrağımızı bir sonraki kampüste devir teslim yaparak 830 kilometre pedal çevirdi. Bugün burada Türkiye'nin dört bir yanından öğrencilerimizle bu bayrağı yükseltmek için yeniden güven tazeledik. Gençliğe güvenimiz tam. Mustafa Kemal Atatürk, 100 yıl önce burada başlattığı milli mücadele ruhu ve cumhuriyetimizin ilelebet varlığı için bugünü gençlere armağan etti. Bizler de devraldığımız bayrağı, eğitimle yeni nesillere aktaracağız."

Konuşmaların ardından Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Koleji’nin sporda, sanatta, robotikte ve bilimde Türkiye'yi dünyada temsil ederek ödüller alan başarılı öğrencilerine plaket verdi. Program, öğrencilerin konseriyle sona erdi.

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