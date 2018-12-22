Memur-Sen’in ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu’ önerisi tamamlandı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriMemur-Sen’in ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu’ önerisi tamamlandı
GeriEğitim Memur-Sen’in ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu’ önerisi tamamlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Eğitim
DHA
22.12.2018 - 17:55, Son Güncelleme:/

Memur-Sen’in ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu’ önerisi tamamlandı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, son dönemde gündeme gelen ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu’na yönelik değerlendirmesinde, “Bunu son derece önemsiyoruz. Salı günü Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları Başkanlığı ile bir görüşme gerçekleştireceğiz ve raporumuzu kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.

Memur-Sen’in ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu’ önerisi tamamlandı
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

3600 EK GÖSTERGE KONUSUNDA GAYRETİMİZ DEVAM EDİYOR’
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik taleplerini daha önce gündeme getirdiklerini anımsatarak, şunları söyledi: “3600 ek göstergeyle ilgili 24 Haziran seçimleri öncesi Başbakan ile yaptığımız 17 kişilik Memur-Sen heyeti görüşmesinde 27 başlık sunmuş ve 3600 ek göstergenin olmazsa olmaz olduğunu ifade etmiştik. Cumhurbaşkanımızın 24 Haziran sürecinde dört meslek grubuyla ilgili 3600 ek göstergeye ait ifade ettiği cümle, ne kadar doğru noktadan hareket ettiğimizi gösterdi. Fakat onun içeriğinin doldurulması tüm kamu görevlilerini kuşatan herkesi 600 puan yükselterek, toplu bir memnuniyeti üreten çerçeveye oturmalı. Bu şekilde gayretimiz devam edecek. Takibimiz sürüyor. Bununla ilgili yaptığımız raporu geçtiğimiz günlerde AK Parti TBMM Grup Başkanlığı ile paylaştık. Bütün hizmet kollarının memnuniyeti doğrultusunda bir çerçeve hedefliyoruz.”

‘MESLEK KANUNU MUTLAKA OLMALI’
Son dönemde gündeme gelen Öğretmenlik Meslek Kanunu tartışmalarına da değinen Yalçın, bununla ilgili olarak salı günü Cumhurbaşkanlığında bir görüşme yapacaklarını söyledi. Yalçın, şöyle konuştu:
“Öğretmenlik Meslek Kanunu tartışılıyor. Bunu son derece önemsiyoruz. Dolayısıyla burayla ilgili hazırlığımız tamam. Salı günü Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları ile saat 15.00’te bir görüşme gerçekleştireceğiz ve raporumuzu kamuoyuyla paylaşacağız. Ne istiyoruz? Meslek kanunu ne getirmeli? Özlük haklarından tayin ve terfi sistemine kadar bütün süreci içerisinde bulunduran öğretmenlik mesleğine yönelik mesleki kariyeri dolduracak bir içerik olmalı. Onun için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.”

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Memur-Sen’in ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu’ önerisi tamamlandı

MEB, tesisat sektörüne nitelikli eleman yetiştirecek

Üniversiteden TAV ile işbirliği

Kitap şenliğinin teması: Kelimelerin özgürlüğü