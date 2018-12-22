Memur-Sen’in ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu’ önerisi tamamlandı
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, son dönemde gündeme gelen ‘Öğretmenlik Meslek Kanunu’na yönelik değerlendirmesinde, “Bunu son derece önemsiyoruz. Salı günü Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları Başkanlığı ile bir görüşme gerçekleştireceğiz ve raporumuzu kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.
‘3600 EK GÖSTERGE KONUSUNDA GAYRETİMİZ DEVAM EDİYOR’
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, öğretmenlerin özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik taleplerini daha önce gündeme getirdiklerini anımsatarak, şunları söyledi: “3600 ek göstergeyle ilgili 24 Haziran seçimleri öncesi Başbakan ile yaptığımız 17 kişilik Memur-Sen heyeti görüşmesinde 27 başlık sunmuş ve 3600 ek göstergenin olmazsa olmaz olduğunu ifade etmiştik. Cumhurbaşkanımızın 24 Haziran sürecinde dört meslek grubuyla ilgili 3600 ek göstergeye ait ifade ettiği cümle, ne kadar doğru noktadan hareket ettiğimizi gösterdi. Fakat onun içeriğinin doldurulması tüm kamu görevlilerini kuşatan herkesi 600 puan yükselterek, toplu bir memnuniyeti üreten çerçeveye oturmalı. Bu şekilde gayretimiz devam edecek. Takibimiz sürüyor. Bununla ilgili yaptığımız raporu geçtiğimiz günlerde AK Parti TBMM Grup Başkanlığı ile paylaştık. Bütün hizmet kollarının memnuniyeti doğrultusunda bir çerçeve hedefliyoruz.”
‘MESLEK KANUNU MUTLAKA OLMALI’
Son dönemde gündeme gelen Öğretmenlik Meslek Kanunu tartışmalarına da değinen Yalçın, bununla ilgili olarak salı günü Cumhurbaşkanlığında bir görüşme yapacaklarını söyledi. Yalçın, şöyle konuştu:
“Öğretmenlik Meslek Kanunu tartışılıyor. Bunu son derece önemsiyoruz. Dolayısıyla burayla ilgili hazırlığımız tamam. Salı günü Cumhurbaşkanlığı Eğitim Politikaları ile saat 15.00’te bir görüşme gerçekleştireceğiz ve raporumuzu kamuoyuyla paylaşacağız. Ne istiyoruz? Meslek kanunu ne getirmeli? Özlük haklarından tayin ve terfi sistemine kadar bütün süreci içerisinde bulunduran öğretmenlik mesleğine yönelik mesleki kariyeri dolduracak bir içerik olmalı. Onun için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.”
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