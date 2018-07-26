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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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26.07.2018 - 01:36, Son Güncelleme:

Meksika’da beyin göçü alarmı

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Meksika’da beyin göçü alarmı

Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education’ın (THE), aylık dergisindeki bir makaleye göre Meksika’da üniversite mezunlarının beyin göçü endişe verici boyutlara ulaştı.

Düşük kazanç, uyuşturucuyla ilgili suçlar ile işsizlik, üniversiteden mezun olan başarılı öğrencilerin ülkeyi terk etmesine neden oluyor. OECD verilerine göre, yetişkinlerin sadece yüzde 16’sı üniversite mezunu. Makalede bu yavaşlamazsa, ülkeyi zor günlerin beklediğinin altı çiziliyor. Beyin göçü başta ABD olmak üzere, AB ülkelerine veriliyor. Ülke, Orta Amerika’nın en güçlü ekonomisi olsa da 2017’deki yaklaşık yüzde 2.5’lik büyüme, gençlere yeterli istihdam sunmuyor.

Harvard bağışlarda zirvede: 37 milyar

ABD'de üniversiteler her yıl milyarlarca dolar bağış alıyor. Bunların önemli kısmı eski mezunlardan geliyor. ‘ABD Üniversiteler İşletme Ofisleri Ulusal Birliği’ her yıl en çok bağış alan üniversitelerin listesini paylaşıyor. Buna göre, 2017’de ilk sırada Harvard yer alıyor. Onu, Yale ve Texas Üniversitesi Sistemi izliyor. 

Geniş bir mezun ağına sahip Harvard, uzun yıllardır listenin zirvesinde. 2017’de üniversiteye toplam 36 milyar 22 milyon dolarlık (yaklaşık 170 milyar TL) yardım yapıldı. Onu 27 milyar 176 milyon TL ile Yale ve 26 milyar 535 milyon TL ile Texas Üniversitesi Sistemi takip etti. En çok bağış alan 25 üniversite 2016’ya göre toplamda 26.3 milyar dolar daha zenginleşti. Stanford 24 milyar 785 milyon dolar, Princeton 23 milyar 812 milyon dolar, MIT 14 milyar 968 milyon dolar ve Pennsylvania Üniversitesi ise 12 milyar 213 milyon dolar bağış aldı.

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