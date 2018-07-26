Meksika’da beyin göçü alarmı
Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education’ın (THE), aylık dergisindeki bir makaleye göre Meksika’da üniversite mezunlarının beyin göçü endişe verici boyutlara ulaştı.
Düşük kazanç, uyuşturucuyla ilgili suçlar ile işsizlik, üniversiteden mezun olan başarılı öğrencilerin ülkeyi terk etmesine neden oluyor. OECD verilerine göre, yetişkinlerin sadece yüzde 16’sı üniversite mezunu. Makalede bu yavaşlamazsa, ülkeyi zor günlerin beklediğinin altı çiziliyor. Beyin göçü başta ABD olmak üzere, AB ülkelerine veriliyor. Ülke, Orta Amerika’nın en güçlü ekonomisi olsa da 2017’deki yaklaşık yüzde 2.5’lik büyüme, gençlere yeterli istihdam sunmuyor.
Harvard bağışlarda zirvede: 37 milyar
ABD'de üniversiteler her yıl milyarlarca dolar bağış alıyor. Bunların önemli kısmı eski mezunlardan geliyor. ‘ABD Üniversiteler İşletme Ofisleri Ulusal Birliği’ her yıl en çok bağış alan üniversitelerin listesini paylaşıyor. Buna göre, 2017’de ilk sırada Harvard yer alıyor. Onu, Yale ve Texas Üniversitesi Sistemi izliyor.
Geniş bir mezun ağına sahip Harvard, uzun yıllardır listenin zirvesinde. 2017’de üniversiteye toplam 36 milyar 22 milyon dolarlık (yaklaşık 170 milyar TL) yardım yapıldı. Onu 27 milyar 176 milyon TL ile Yale ve 26 milyar 535 milyon TL ile Texas Üniversitesi Sistemi takip etti. En çok bağış alan 25 üniversite 2016’ya göre toplamda 26.3 milyar dolar daha zenginleşti. Stanford 24 milyar 785 milyon dolar, Princeton 23 milyar 812 milyon dolar, MIT 14 milyar 968 milyon dolar ve Pennsylvania Üniversitesi ise 12 milyar 213 milyon dolar bağış aldı.
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