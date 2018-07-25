Mekatronik Mühendisliği bölümü nedir? Mekatronik Mühendisi ne iş yapar?
Mekatronik mühendisliği, son dönemlerin popüler bölümleri arasında yer alıyor. Son dönemlere oldukça ilgi gören ve en çok aratılan bölüm olan mekatronik mühendisliği, makine, elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliğinin bir karmasıdır. Akıllı makinelerin ve sistemlerin üretilmesi için ortaya çıkmıştır… İşte, mekatronik mühendisliği bölümü hakkında detaylı bilgiler
Çağımızın yeni bir mühendislik bilimi olarak kabul edilen mekatronik mühendisliği insani değerleri yüksek, sahip çıkan mekatronik mühendisliği bilgilerini tazeleyecek seviyede teorik ve pratik bilgilerle donatılmış bu sayede sorunlara kalıcı çözüm getirebilen duyarlı, zeki, etik değerleri benimseyen uygulama becerisi ile ön plana çıkacak yaratıcı mühendisler yetiştirmektedir…
Mekatronik mühendisliği, hassas ve zeki ürün tasarımında, talep ve sorunlara çözüm getirmek üzere, makine, elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliği bilim dallarının birleşimini ifade eden disiplinlerarası bir mühendislik dalıdır. Mekatronik mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, modelleme, analiz etme ve çözme becerisi ile gerektiğinde deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisi kazanmış, teorik bilginin yanı sıra, çevreye duyarlı, çağdaş evrensel etik değerleri benimseyen ve hukukun üstünlüğüne inanan uygulama becerisi ile ön plana çıkacak mühendisler yetiştirmektir .
Çağımızın yeni bir mühendislik bilimi olarak kabul edilen Mekatronik, yaşantımızda sağladığı büyük kolaylıklardan dolayı bütün dünyada çok geniş bir uygulama alanına sahiptir. Mekatronik bir ürün, mekanik gücü oluşturmak için motor sistemleri, oluşan gücü aktarmak için mekanik sistemler, değişimleri algılamak için sensörler, sistemin kontrolü için mikroişlemci ve tüm sistem veya makineyi merkezi veya dağınık yapıda denetleyebilen bilgisayar programlarından oluşmaktadır. Bu tanıma uygun mekatronik ürünler, tanımlanan ortamı gözlemlemekte, ortamdaki değişimleri algılamakta ve algıladığı bilgileri yorumlayarak ortamı değiştirebilmektedir. Böylece mekatronik tasarım ürünleri, basit işlevsel makineler yerine, çeşitli koşullara uyum sağlayabilen yetenekli sistemlere dönüşmektedir.
MEKATRONİK MÜHENDİSLERİ NE İŞ YAPAR
- Araçlarda hava yastığı güvenlik sistemleri, ABS fren sistemleri, uzaktan kumandalı kapı kilitleri, sürüş ve seyir denetimi, ve güç sistemleri denetimi, yolcu güvenlik sistemleri,
- Kaynak robotları, fabrika içi kendinden yönlenmeli araçlar (AGV), uzay araştırmalarında kullanılan robotlar, askeri amaçlı mayın imha robotları, bomba taşıyıcıları ve benzeri gezer robotlar,
- MR cihazları, atroskopik cihazlar, ultrasonik problar ve benzeri diğer tıbbi cihazlar,
- Uçuş denetim eyleyicileri, iniş sistemleri, kokpit kumanda ve cihazları ve benzeri hava taşıtları sistemleri,
- Çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, otomatik buz makineleri ve benzeri makineler,
- Değişken hızlı matkaplar, sayısal tork anahtarları ve benzeri takımlar,
- Malzeme test cihazları ve benzeri laboratuvar cihazları,
- Barkotlu sistemler, konveyör sistemleri ve benzeri fabrika otomasyon sistemleri,
- El ve otomatik kumandalı hidrolik vinçler ve benzeri malzeme taşıma ve inşaat makineleri,
- Otomatik etiketleme, kalite denetiminde kamera ve benzeri kalite denetimi ve paketleme uygulamaları,
- Otomatik odaklamalı fotoğraf makineleri, video kameraları, video, CD ve DVD göstericileri, CD kayıt ve benzeri kişisel kullanım amaçlı elektronik cihazlar,
- Lazer yazıcılar, sabit disk kafa konumlayıcıları, CD okuyucu ve yazıcıları ve benzeri bilgisayar aksesuarları,
- Garaj kapısı otomatik açma sistemleri, güvenlik sistemleri, iklimlendirme denetim sistemleri ve benzeri ev ve büro uygulamaları,
- Video oyunları ve sanal gerçeklik uygulamalarında gerçek girdi denetim sistemleri.
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