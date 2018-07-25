Mekatronik Mühendisliği bölümü nedir? Mekatronik Mühendisi ne iş yapar?

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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Eğitim
25.07.2018 - 13:34, Son Güncelleme:

Mekatronik Mühendisliği bölümü nedir? Mekatronik Mühendisi ne iş yapar?

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Mekatronik Mühendisliği bölümü nedir? Mekatronik Mühendisi ne iş yapar?

Mekatronik mühendisliği, son dönemlerin popüler bölümleri arasında yer alıyor. Son dönemlere oldukça ilgi gören ve en çok aratılan bölüm olan mekatronik mühendisliği,  makine, elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliğinin bir karmasıdır. Akıllı makinelerin ve sistemlerin üretilmesi  için ortaya çıkmıştır… İşte, mekatronik mühendisliği bölümü hakkında detaylı bilgiler

Çağımızın yeni bir mühendislik bilimi olarak kabul edilen mekatronik mühendisliği insani değerleri yüksek, sahip çıkan mekatronik mühendisliği bilgilerini tazeleyecek seviyede teorik ve pratik bilgilerle donatılmış bu sayede sorunlara kalıcı çözüm getirebilen duyarlı, zeki, etik değerleri benimseyen uygulama becerisi ile ön plana çıkacak yaratıcı mühendisler yetiştirmektedir…

Mekatronik mühendisliği, hassas ve zeki ürün tasarımında, talep ve sorunlara çözüm getirmek üzere, makine, elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliği bilim dallarının birleşimini ifade eden disiplinlerarası bir mühendislik dalıdır. Mekatronik mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme, modelleme, analiz etme ve çözme becerisi ile gerektiğinde deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçlarını analiz edip yorumlama becerisi kazanmış, teorik bilginin yanı sıra, çevreye duyarlı, çağdaş evrensel etik değerleri benimseyen ve hukukun üstünlüğüne inanan uygulama becerisi ile ön plana çıkacak mühendisler yetiştirmektir .

Çağımızın yeni bir mühendislik bilimi olarak kabul edilen Mekatronik, yaşantımızda sağladığı büyük kolaylıklardan dolayı bütün dünyada çok geniş bir uygulama alanına sahiptir. Mekatronik bir ürün, mekanik gücü oluşturmak için motor sistemleri, oluşan gücü aktarmak için mekanik sistemler, değişimleri algılamak için sensörler, sistemin kontrolü için mikroişlemci ve tüm sistem veya makineyi merkezi veya dağınık yapıda denetleyebilen bilgisayar programlarından oluşmaktadır. Bu tanıma uygun mekatronik ürünler, tanımlanan ortamı gözlemlemekte, ortamdaki değişimleri algılamakta ve algıladığı bilgileri yorumlayarak ortamı değiştirebilmektedir. Böylece mekatronik tasarım ürünleri, basit işlevsel makineler yerine, çeşitli koşullara uyum sağlayabilen yetenekli sistemlere dönüşmektedir.

MEKATRONİK MÜHENDİSLERİ NE İŞ YAPAR

  • Araçlarda hava yastığı güvenlik sistemleri, ABS fren sistemleri, uzaktan kumandalı kapı kilitleri, sürüş ve seyir denetimi, ve güç sistemleri denetimi, yolcu güvenlik sistemleri,
  • Kaynak robotları, fabrika içi kendinden yönlenmeli araçlar (AGV), uzay araştırmalarında kullanılan robotlar, askeri amaçlı mayın imha robotları, bomba taşıyıcıları ve benzeri gezer robotlar,
  • MR cihazları, atroskopik cihazlar, ultrasonik problar ve benzeri diğer tıbbi cihazlar,
  • Uçuş denetim eyleyicileri, iniş sistemleri, kokpit kumanda ve cihazları ve benzeri hava taşıtları sistemleri,
  • Çamaşır makineleri, bulaşık makineleri, otomatik buz makineleri ve benzeri makineler,
  • Değişken hızlı matkaplar, sayısal tork anahtarları ve benzeri takımlar,
  • Malzeme test cihazları ve benzeri laboratuvar cihazları,
  • Barkotlu sistemler, konveyör sistemleri ve benzeri fabrika otomasyon sistemleri,
  • El ve otomatik kumandalı hidrolik vinçler ve benzeri malzeme taşıma ve inşaat makineleri,
  • Otomatik etiketleme, kalite denetiminde kamera ve benzeri kalite denetimi ve paketleme uygulamaları,
  • Otomatik odaklamalı fotoğraf makineleri, video kameraları, video, CD ve DVD göstericileri, CD kayıt ve benzeri kişisel kullanım amaçlı elektronik cihazlar,
  • Lazer yazıcılar, sabit disk kafa konumlayıcıları, CD okuyucu ve yazıcıları ve benzeri bilgisayar aksesuarları,
  • Garaj kapısı otomatik açma sistemleri, güvenlik sistemleri, iklimlendirme denetim sistemleri ve benzeri ev ve büro uygulamaları,
  • Video oyunları ve sanal gerçeklik uygulamalarında gerçek girdi denetim sistemleri.
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