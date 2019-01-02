MEGEP neden açılmıyor?
Mesleki Eğitim ve Öğretim Sistemini Güçlendirme Projesi adıyla bilinen ve MEGEP kısaltmasıyla tabir edilen öğrenim sisteme ulaşamayan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. 'MEGEP neden açılmıyor?' sorusuna yanıt arayan birçok kişi, konuyla ilgili sorgulamalarını sürdürüyor. Peki, MEGEP neden açılmıyor? Sisteme neden ulaşılmıyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan anlaşma ile ortaya çıkan Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP), iş gücünün niteliğini yükseltmek amacıyla çevrimiçi eğitimleri vatandaşlarla buluşturuyor. Peki, MEGEP sistemi neden açılmıyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Mesleki ve teknik liselerin ders kitaplarının pdf olarak yer aldığı MEGEP'e, sistem üzerinde gerçekleştirilen bir güncelleme nedeniyle erişim sağlanamıyor. Gün içerisinde güncellemenin tamamlanmasının ardından modüllere erişim tekrardan açılacak.
MEGEP, Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi’ nin kısaltılmış halidir. İlk olarak 2001 yılında Megep ile ilgili çalışmalara başlanılmış tabiri caizse temelleri atılmış, 2005 – 2006 eğitim öğretim yılında da okullarda uygulamaya başlanılmıştır. Avrupa Birliği (AB) destekli gerçekleştirilen projenin toplam bütçesi 58.2 milyon avro. Bu bütçenin 51 milyon avroluk kısmı AB tarafından sağlanan hibeden, geriye kalan 7.2 milyon avroluk kısmı ise Türkiye’nin kendi katkısından oluşmaktadır.
2005 yılından önce meslek liselerinin bazılarında 9. sınıfta da mesleki derslerveriliyordu. MEGEP yani Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi ile beraber 9. sınıf tüm liselerde ortak kabul edildi ve aynı dersler okutulmaya başlandı. Meslek lisesi öğrencileri mesleki dersleri 10. sınıfta almaya başladılar ve 11. sınıfla beraber de dal dersleri seçerek eğitim öğretimlerine devam ettiler. Ayrıca yine Megep ile beraber tüm meslek liseleri 4 yıla çıkartılmış öğrenciler 12. sınıfı tamamladıktan sonra mezun olmuşlardır.
Proje kapsamında kullanılacak kitaplar konusunda uzman öğretmenlerce modül (ünite) olarak yazdırılmış ve bu modüller bakanlığın Megep sitesinde yayınlanmıştır.
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