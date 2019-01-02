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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Eğitim
02.01.2019 - 09:57, Son Güncelleme:/

MEGEP neden açılmıyor?

Mesleki Eğitim ve Öğretim Sistemini Güçlendirme Projesi adıyla bilinen ve MEGEP kısaltmasıyla tabir edilen öğrenim sisteme ulaşamayan vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarına başladı. 'MEGEP neden açılmıyor?' sorusuna yanıt arayan birçok kişi, konuyla ilgili sorgulamalarını sürdürüyor. Peki, MEGEP neden açılmıyor? Sisteme neden ulaşılmıyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

MEGEP neden açılmıyor?
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Türkiye ile Avrupa Birliği arasında imzalanan anlaşma ile ortaya çıkan Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi (MEGEP), iş gücünün niteliğini yükseltmek amacıyla çevrimiçi eğitimleri vatandaşlarla buluşturuyor. Peki, MEGEP sistemi neden açılmıyor? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

MEGEP NEDEN AÇILMIYOR?

Mesleki ve teknik liselerin ders kitaplarının pdf olarak yer aldığı MEGEP'e, sistem üzerinde gerçekleştirilen bir güncelleme nedeniyle erişim sağlanamıyor. Gün içerisinde güncellemenin tamamlanmasının ardından modüllere erişim tekrardan açılacak.

MEGEP NEDİR?

MEGEP, Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi’ nin kısaltılmış halidir. İlk olarak 2001 yılında Megep ile ilgili çalışmalara başlanılmış tabiri caizse temelleri atılmış, 2005 – 2006 eğitim öğretim yılında da okullarda uygulamaya başlanılmıştır. Avrupa Birliği (AB) destekli gerçekleştirilen projenin toplam bütçesi 58.2 milyon avro. Bu bütçenin 51 milyon avroluk kısmı AB tarafından sağlanan hibeden, geriye kalan 7.2 milyon avroluk kısmı ise Türkiye’nin kendi katkısından oluşmaktadır.

2005 yılından önce meslek liselerinin bazılarında 9. sınıfta da mesleki derslerveriliyordu. MEGEP yani Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi ile beraber 9. sınıf tüm liselerde ortak kabul edildi ve aynı dersler okutulmaya başlandı. Meslek lisesi öğrencileri mesleki dersleri 10. sınıfta almaya başladılar ve 11. sınıfla beraber de dal dersleri seçerek eğitim öğretimlerine devam ettiler. Ayrıca yine Megep ile beraber tüm meslek liseleri 4 yıla çıkartılmış öğrenciler 12. sınıfı tamamladıktan sonra mezun olmuşlardır.

Proje kapsamında kullanılacak kitaplar konusunda uzman öğretmenlerce modül (ünite) olarak yazdırılmış ve bu modüller bakanlığın Megep sitesinde yayınlanmıştır.

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